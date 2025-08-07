В Белом доме заявили, что провести встречу Трампа и Путина на следующей неделе будет сложно, - CNN
Провести встречу президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.
Об этом заявил чиновник Белого дома в комментарии CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник Белого дома сказал, что хотя Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно "учитывая переговоры, которые придется провести, а также логистические препятствия".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.
"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, а президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", - заявила она.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
чому нема терактів на мокві
единий засіб - терор кацапні
ти й справді дурний якщо не розуміеш шо час законів вже пройшов
озернись
От і "петляє "рудий пройдисвіт"...