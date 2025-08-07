РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
В Белом доме заявили, что провести встречу Трампа и Путина на следующей неделе будет сложно, - CNN

Провести встречу президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

Об этом заявил чиновник Белого дома в комментарии CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник Белого дома сказал, что хотя Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно "учитывая переговоры, которые придется провести, а также логистические препятствия".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, а президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", - заявила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Путин сказал Виткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News

Топ комментарии
+4
Ті відкрито тягнуть час, а рудий по при всю броваду про "********* чекати, з 50 днів, даю до 8 серпня", получив відповідь в лоба, зустрічь відбудеться у "певний момент", вводь всі санкціі шо можешь і цей момент наступить раніше!
показать весь комментарий
07.08.2025 00:25 Ответить
+3
як вже набридло це тягни-толкай. Надіюсь трамп не буде знову нікчемним тріплом і введе санкції і дасть зброю, все як обіцяв.
показать весь комментарий
07.08.2025 00:08 Ответить
+3
Язиком молоти - не роботу робити. Від завершити війну за 24 години - до безкінечності. Скоро твердо повірю у Краснова.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
питайтеся до гур та сбу
чому нема терактів на мокві
показать весь комментарий
07.08.2025 06:00 Ответить
А тобі хочеться "терактів"? Ти хоч поняття "терористичний акт" розумієш? Ми цим не займаємося (на відміну від кацапні)... Ми "точково знищуємо громадян Росії, причетних до агресії в Україні та масових вбивствах та катуваннях громадян України"... Це - не "теракти"...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:13 Ответить
я хочу закінчити війну
единий засіб - терор кацапні
ти й справді дурний якщо не розуміеш шо час законів вже пройшов
озернись
показать весь комментарий
07.08.2025 07:16 Ответить
Що там, новий дедлайн по санкціям буде?
показать весь комментарий
07.08.2025 00:38 Ответить
Санкції, зброя для України а потім можна подумати про зустріч, може...
показать весь комментарий
07.08.2025 01:00 Ответить
Таке буває, коли пNздиш швидше, ніж скорочується сфінктер.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:46 Ответить
Трамп готовий зустрітися з інопланетянами...Але треба підготувати червону доріжку....на Червону планету....на червону площу
показать весь комментарий
07.08.2025 01:57 Ответить
Так все правильно... Одна справа -послать "ручного папужку Вітькова" - на нього можна все "списать" - "не зрозумів інструкцій, не так висловився, не так повернувся, не ту краватку одягнув...", і зовсім інше - вступить у процес самому... Бо там буде власний "обсерон"... І весь світ побачить, і скаже - "А король-то - ГОЛИЙ!!!"
От і "петляє "рудий пройдисвіт"...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:09 Ответить
 
 