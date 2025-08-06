У Білому домі заявили, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, - CNN

Провести зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

Про це заявив посадовець Білого дому у коментарі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник Білого дому сказав, що хоча Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно "враховуючи переговори, які доведеться провести, а також логістичні перешкоди".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, а президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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