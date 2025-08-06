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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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У Білому домі заявили, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, - CNN

трамп,путін

Провести зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

Про це заявив посадовець Білого дому у коментарі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник Білого дому сказав, що хоча Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно "враховуючи переговори, які доведеться провести, а також логістичні перешкоди".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, а президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635)


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як вже набридло це тягни-толкай. Надіюсь трамп не буде знову нікчемним тріплом і введе санкції і дасть зброю, все як обіцяв.
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07.08.2025 00:08 Відповісти
Ті відкрито тягнуть час, а рудий по при всю броваду про "********* чекати, з 50 днів, даю до 8 серпня", получив відповідь в лоба, зустрічь відбудеться у "певний момент", вводь всі санкціі шо можешь і цей момент наступить раніше!
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07.08.2025 00:25 Відповісти
Що там, новий дедлайн по санкціям буде?
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07.08.2025 00:38 Відповісти
Санкції, зброя для України а потім можна подумати про зустріч, може...
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07.08.2025 01:00 Відповісти
Язиком молоти - не роботу робити. Від завершити війну за 24 години - до безкінечності. Скоро твердо повірю у Краснова.
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07.08.2025 01:07 Відповісти
 
 