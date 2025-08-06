Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News
Президент РФ Володимир Путін повідомив спецпосланцю Стіву Віткоффу, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "у певний момент".
Про це повідомив кореспондент Пітер Дусі в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами репортера, сьогодні під час зустрічі в Москві Путін повідомив Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент".
Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами й поділився з ними цією інформацією.
Дусі зазначив, що наразі невідомо, де саме може відбуватися зустріч. Це може бути де завгодно - у Білому домі чи в нейтральній країні, наприклад у Катарі чи Швейцарії, де зазвичай проходять подібні заходи.
За словами репортера, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і той відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, бо хоче, щоб війна закінчилася.
Журналіст підкреслює, що є також ймовірність того, що такий саміт "ніколи не відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".
Будь ласка, зачекайте...
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А ще ***** точно у певний момент зустрінеться з смертю.
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
Ви нам потрібні.
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Вам потрібні саме сцикуни з-під жіночої спідньої білизни?
Якісь дивні у у вас вимоги. А ви не на Порнхабі працюєте?
Так ми вже закінчуємося.
izzabaru #594100, ти навіть не уявляєш, скільки я втратив людей, яких знав, бойових побратимів.
Від тих, хто був в 22-му, залишилося пара відсотків. Я в тому числі.
А яка альтернатива?
Ми чоловіки.
Ми втомилися.
Міняємо на полупідорів - полупокерів, синіх наркоманів з-під генделиків.. *****.
Ви б ще закликали злодюг-корупціонерів з влади не красти гроші, бо вони необхідні для ЗСУ.
Не псуйте собі нерви...
- ***** хоче з вами зустрітеся пане президент.
- чудово, я готовий з ним зустрітеся на наступному тижні.
- вам скажуть з москви де і коли ця зустрічь відбудеться пане президент.
Трампу знову вішають на вуха, а він жує і задоволений!