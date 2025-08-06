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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News

путін,віткофф

Президент РФ Володимир Путін повідомив спецпосланцю Стіву Віткоффу, що готовий зустрітися з  президентом США Дональдом Трампом "у певний момент".

Про це повідомив кореспондент Пітер Дусі в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами репортера, сьогодні під час зустрічі в Москві Путін повідомив Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент".

Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами й поділився з ними цією інформацією.

Дусі зазначив, що наразі невідомо, де саме може відбуватися зустріч. Це може бути де завгодно - у Білому домі чи в нейтральній країні, наприклад у Катарі чи Швейцарії, де зазвичай проходять подібні заходи.

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За словами репортера, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і той відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, бо хоче, щоб війна закінчилася.

Журналіст підкреслює, що є також ймовірність того, що такий саміт "ніколи не відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+2
Та піпець, як обнадійливо.

А ще ***** точно у певний момент зустрінеться з смертю.
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06.08.2025 23:51 Відповісти
+1
морква для віслючка (фаната путіна - трампа)
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06.08.2025 23:50 Відповісти
+1
домовились домовлятись... знову краснову провели по губам, знову він повірив і застрибав від солоного присмаку у роті... цікаво як швидко до нього дійде, що його знову пошили в дурні і накормили лайном? А тим часом русня знову запустила шахеди...
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06.08.2025 23:50 Відповісти
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морква для віслючка (фаната путіна - трампа)
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06.08.2025 23:50 Відповісти
домовились домовлятись... знову краснову провели по губам, знову він повірив і застрибав від солоного присмаку у роті... цікаво як швидко до нього дійде, що його знову пошили в дурні і накормили лайном? А тим часом русня знову запустила шахеди...
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06.08.2025 23:50 Відповісти
Та піпець, як обнадійливо.

А ще ***** точно у певний момент зустрінеться з смертю.
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06.08.2025 23:51 Відповісти
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06.08.2025 23:56 Відповісти
Ні про що. Без перспектив.
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
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07.08.2025 00:01 Відповісти
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
*************
Вам потрібні саме сцикуни з-під жіночої спідньої білизни?
Якісь дивні у у вас вимоги. А ви не на Порнхабі працюєте?
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07.08.2025 00:20 Відповісти
Я знаю. Бо чоловіки - це ми. Хто пішов 24.02.22.
Так ми вже закінчуємося.
izzabaru #594100, ти навіть не уявляєш, скільки я втратив людей, яких знав, бойових побратимів.
Від тих, хто був в 22-му, залишилося пара відсотків. Я в тому числі.
А яка альтернатива?
Ми чоловіки.
Ми втомилися.
Міняємо на полупідорів - полупокерів, синіх наркоманів з-під генделиків.. *****.
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07.08.2025 00:24 Відповісти
Вибачте, але за всієї до вас поваги, - це глас вопіющего в пустелі.
Ви б ще закликали злодюг-корупціонерів з влади не красти гроші, бо вони необхідні для ЗСУ.
Не псуйте собі нерви...
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07.08.2025 00:30 Відповісти
Ні. йди до дідька.
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07.08.2025 00:23 Відповісти
Стасік, те ще не втомився сидіти дома та сцятися вийти на вулицю з-за ТЦК?
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07.08.2025 00:26 Відповісти
ні.
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07.08.2025 00:29 Відповісти
Мдяяя,
- ***** хоче з вами зустрітеся пане президент.
- чудово, я готовий з ним зустрітеся на наступному тижні.
- вам скажуть з москви де і коли ця зустрічь відбудеться пане президент.
Трампу знову вішають на вуха, а він жує і задоволений!
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07.08.2025 00:01 Відповісти
І так Трамп хоче легалізувати воєного злочинця терориста , а як же з тим що кожен день рашиські варвари свідомо убивають десятки мирних людей в Україні ?
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07.08.2025 00:16 Відповісти
 
 