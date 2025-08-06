Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News

Президент РФ Володимир Путін повідомив спецпосланцю Стіву Віткоффу, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "у певний момент".

Про це повідомив кореспондент Пітер Дусі в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами репортера, сьогодні під час зустрічі в Москві Путін повідомив Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент".

Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами й поділився з ними цією інформацією.

Дусі зазначив, що наразі невідомо, де саме може відбуватися зустріч. Це може бути де завгодно - у Білому домі чи в нейтральній країні, наприклад у Катарі чи Швейцарії, де зазвичай проходять подібні заходи.

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За словами репортера, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і той відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, бо хоче, щоб війна закінчилася.

Журналіст підкреслює, що є також ймовірність того, що такий саміт "ніколи не відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".