Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News

Президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в определенный момент".

Об этом сообщил корреспондент Питер Дуси в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам репортера, сегодня во время встречи в Москве Путин сообщил Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент".

После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами и поделился с ними этой информацией.

Дуси отметил, что пока неизвестно, где именно может происходить встреча. Это может быть где угодно - в Белом доме или в нейтральной стране, например в Катаре или Швейцарии, где обычно проходят подобные мероприятия.

По словам репортера, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и тот открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, потому что хочет, чтобы война закончилась.

Журналист подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит "никогда не состоится, но это может произойти уже на следующей неделе".