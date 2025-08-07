Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News
Президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в определенный момент".
Об этом сообщил корреспондент Питер Дуси в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам репортера, сегодня во время встречи в Москве Путин сообщил Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент".
После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.
Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами и поделился с ними этой информацией.
Дуси отметил, что пока неизвестно, где именно может происходить встреча. Это может быть где угодно - в Белом доме или в нейтральной стране, например в Катаре или Швейцарии, где обычно проходят подобные мероприятия.
По словам репортера, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и тот открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, потому что хочет, чтобы война закончилась.
Журналист подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит "никогда не состоится, но это может произойти уже на следующей неделе".
.
Вы то откуда знаете про именно солоний присмак?
А ще ***** точно у певний момент зустрінеться з смертю.
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
Ви нам потрібні.
*************
Вам потрібні саме сцикуни з-під жіночої спідньої білизни?
Якісь дивні у у вас вимоги. А ви не на Порнхабі працюєте?
Так ми вже закінчуємося.
izzabaru #594100, ти навіть не уявляєш, скільки я втратив людей, яких знав, бойових побратимів.
Від тих, хто був в 22-му, залишилося пара відсотків. Я в тому числі.
А яка альтернатива?
Ми чоловіки.
Ми втомилися.
Міняємо на полупідорів - полупокерів, синіх наркоманів з-під генделиків.. *****.
Ви б ще закликали злодюг-корупціонерів з влади не красти гроші, бо вони необхідні для ЗСУ.
Не псуйте собі нерви...
- ***** хоче з вами зустрітеся пане президент.
- чудово, я готовий з ним зустрітеся на наступному тижні.
- вам скажуть з москви де і коли ця зустрічь відбудеться пане президент.
Трампу знову вішають на вуха, а він жує і задоволений!
час зустрічі встановлює старший.
.
" рашка являє собою надзвичайну загрозу для США"
Президент США Д. Фредович Трамп
підпис, печатка
дата - сьогодні щойно
.