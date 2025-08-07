РУС
Встреча Трампа и Путина
Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News

Президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в определенный момент".

Об этом сообщил корреспондент Питер Дуси в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам репортера, сегодня во время встречи в Москве Путин сообщил Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент".

После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами и поделился с ними этой информацией.

Дуси отметил, что пока неизвестно, где именно может происходить встреча. Это может быть где угодно - в Белом доме или в нейтральной стране, например в Катаре или Швейцарии, где обычно проходят подобные мероприятия.

Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

По словам репортера, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и тот открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, потому что хочет, чтобы война закончилась.

Журналист подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит "никогда не состоится, но это может произойти уже на следующей неделе".

морква для віслючка (фаната путіна - трампа)
домовились домовлятись... знову краснову провели по губам, знову він повірив і застрибав від солоного присмаку у роті... цікаво як швидко до нього дійде, що його знову пошили в дурні і накормили лайном? А тим часом русня знову запустила шахеди...
Та піпець, як обнадійливо.

А ще ***** точно у певний момент зустрінеться з смертю.
тепер "момент зустрічі" встановлює не Гегемон світу, а тварь дрожащая ?

Век живи - век учись. Была опасность шо дураком помру.
Вы то откуда знаете про именно солоний присмак?
показать весь комментарий
07.08.2025 07:54 Ответить
Ні про що. Без перспектив.
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
Хто ще сидить під жінчиною спідницею та сциться висунути носа на вулицю - мобілізуйтеся.
Ви нам потрібні.
Вам потрібні саме сцикуни з-під жіночої спідньої білизни?
Якісь дивні у у вас вимоги. А ви не на Порнхабі працюєте?
Я знаю. Бо чоловіки - це ми. Хто пішов 24.02.22.
Так ми вже закінчуємося.
izzabaru #594100, ти навіть не уявляєш, скільки я втратив людей, яких знав, бойових побратимів.
Від тих, хто був в 22-му, залишилося пара відсотків. Я в тому числі.
А яка альтернатива?
Ми чоловіки.
Ми втомилися.
Міняємо на полупідорів - полупокерів, синіх наркоманів з-під генделиків.. *****.
Вибачте, але за всієї до вас поваги, - це глас вопіющего в пустелі.
Ви б ще закликали злодюг-корупціонерів з влади не красти гроші, бо вони необхідні для ЗСУ.
Не псуйте собі нерви...
Ні. йди до дідька.
Стасік, те ще не втомився сидіти дома та сцятися вийти на вулицю з-за ТЦК?
ні.
Мдяяя,
- ***** хоче з вами зустрітеся пане президент.
- чудово, я готовий з ним зустрітеся на наступному тижні.
- вам скажуть з москви де і коли ця зустрічь відбудеться пане президент.
Трампу знову вішають на вуха, а він жує і задоволений!
+💯 👍🏿!

час зустрічі встановлює старший.

І так Трамп хоче легалізувати воєного злочинця терориста , а як же з тим що кожен день рашиські варвари свідомо убивають десятки мирних людей в Україні ?
авжеж! авжеж!

" рашка являє собою надзвичайну загрозу для США"
Президент США Д. Фредович Трамп

підпис, печатка
дата - сьогодні щойно

Тепер НЕДОУМКА трампона ще місяцями ВБИВЦЯ пуйло буде тримати на короткому повідку, заманюючи зустріччю!!!
Стоїло путлєру трохи поманити Трамп пальчиком і все, Трамп роз'мяк і Ось побачите, що про санкції забуде вже надовго.
