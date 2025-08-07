РУС
Путин о встрече с Зеленским: Это возможно, но должны быть "соответствующие условия". ВИДЕО

Путин не против встретиться с Зеленским, но при условии

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность встречи с лидерами США и Украины, но для прямых переговоров с Владимиром Зеленским должны быть созданы "соответствующие условия".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

Глава Кремля назвал ОАЭ одним из "приемлемых мест" для его встречи с Дональдом Трампом.

По его словам, "заинтересованность" в его встрече с Трампом была обнаружена с обеих сторон.

Диктатор утверждает, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Путин назвал встречу с Зеленским возможной, и говорит, что якобы "не имеет ничего против", но "для этого нужны соответствующие условия", до встречи с украинским президентом "пока далеко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, - Ушаков

Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Зеленский Владимир (21478) путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132)


+8
він каже про повну капітуляцію. В принципі він те говорить з першого дня
07.08.2025 15:17 Ответить
+3
Зустріч ***** з шибеницею точно можлива.
07.08.2025 15:14 Ответить
+3
Одна. Одна умова.. щоб пиня здох, це задовільна умова для зустрічі з ним
07.08.2025 15:14 Ответить
О!
Уже готов!
А шо си сталося?!
Он же- "не легитимный, просроченый и без полномочий"!
Шось Хубло путается в показаниях...
07.08.2025 15:14 Ответить
с рыжим готов
07.08.2025 15:17 Ответить
Добрий знак, що він знову не згадує "першопричини есвео"...
07.08.2025 15:27 Ответить
А о чем тогда Виткофф 3 часа базарил с пуйлом?
Оказывается есть условия, которые не обсуждались.
07.08.2025 15:15 Ответить
Про українську капітуляцію(
07.08.2025 15:18 Ответить
Єдина умова зустрічі Зеленського з ****** це ***** має лежати в гробу а Зеленський прийти з двома гвоздічками
07.08.2025 15:15 Ответить
А голобородько повинен лягти поряд з ху#лом.
07.08.2025 15:28 Ответить
Та дуже просто, давай ти здохнеш і Зе приїде на похорон.
07.08.2025 15:15 Ответить
"Диктатор стверджує, що у Росії багато друзів..."

Не друзів, а сексуальних партнерів нетрадиційної орієнтації !!!
07.08.2025 15:16 Ответить
Да, когда ***** будет в гробу и ему будет петь кобзон!!!
07.08.2025 15:17 Ответить
Так(((оголошена публічно капітуляція України,а руцкім нічого за ета нє будєт((( розкішниця повна(((
07.08.2025 15:17 Ответить
все це було відомо коли мудрі українській та американській народи обрали блазнів очолити їх країни
07.08.2025 15:19 Ответить
Та не треба українцям розмова з путіним! Треба щоб палали расійські підприємства і бази.
07.08.2025 15:20 Ответить
Умова від пуйла одна це повна капітуляція України.
Зелений зрадник згідний.
Підпише капітуляцію та зустрінеться з пуйлом.
Це його давня мрія, подивитися у очі пуйлу та припинити вогонь.
07.08.2025 15:20 Ответить
Умова про зустріч на двох сусідніх каштанах можна вважати цілком прийнятною.
07.08.2025 15:21 Ответить
Это все блаблабла, а русня пока продвигается километр за километром. Следующий этап начнут ровнять Херсон и попытаются там закрепиться.
07.08.2025 15:42 Ответить
 
 