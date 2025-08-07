Путин о встрече с Зеленским: Это возможно, но должны быть "соответствующие условия". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность встречи с лидерами США и Украины, но для прямых переговоров с Владимиром Зеленским должны быть созданы "соответствующие условия".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

Глава Кремля назвал ОАЭ одним из "приемлемых мест" для его встречи с Дональдом Трампом.

По его словам, "заинтересованность" в его встрече с Трампом была обнаружена с обеих сторон.

Диктатор утверждает, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Путин назвал встречу с Зеленским возможной, и говорит, что якобы "не имеет ничего против", но "для этого нужны соответствующие условия", до встречи с украинским президентом "пока далеко".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.