УКР
2 159 19

Путін про зустріч із Зеленським: Це можливо, але мають бути "відповідні умови". ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін припустив можливість зустрічі із лідерами США та України, але для прямих переговорів із Володимиром Зеленським мають бути створені "відповідні умови". 

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

Очільник Кремля назвав ОАЕ одним із "прийнятних місць" для його зустрічі з Дональдом Трампом.

За його словами, "зацікавленість" у його зустрічі з Трампом була виявлена з обох сторін.

Диктатор стверджує, що у Росії багато друзів, які готові допомогти організувати його зустріч з Трампом.

Путін назвав зустріч із Зеленським можливою, та каже, що нібито "не має нічого проти", але "для цього потрібні відповідні умови", до зустрічі з українським президентом "поки що далеко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями, - Ушаков

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


Топ коментарі
+7
він каже про повну капітуляцію. В принципі він те говорить з першого дня
07.08.2025 15:17 Відповісти
+3
Зустріч ***** з шибеницею точно можлива.
07.08.2025 15:14 Відповісти
+3
Одна. Одна умова.. щоб пиня здох, це задовільна умова для зустрічі з ним
07.08.2025 15:14 Відповісти
О!
Уже готов!
А шо си сталося?!
Он же- "не легитимный, просроченый и без полномочий"!
Шось Хубло путается в показаниях...
07.08.2025 15:14 Відповісти
07.08.2025 15:17 Відповісти
с рыжим готов
07.08.2025 15:17 Відповісти
07.08.2025 15:14 Відповісти
Добрий знак, що він знову не згадує "першопричини есвео"...
07.08.2025 15:27 Відповісти
07.08.2025 15:14 Відповісти
А о чем тогда Виткофф 3 часа базарил с пуйлом?
Оказывается есть условия, которые не обсуждались.
07.08.2025 15:15 Відповісти
Про українську капітуляцію(
07.08.2025 15:18 Відповісти
Єдина умова зустрічі Зеленського з ****** це ***** має лежати в гробу а Зеленський прийти з двома гвоздічками
07.08.2025 15:15 Відповісти
А голобородько повинен лягти поряд з ху#лом.
07.08.2025 15:28 Відповісти
Та дуже просто, давай ти здохнеш і Зе приїде на похорон.
показати весь коментар
"Диктатор стверджує, що у Росії багато друзів..."

Не друзів, а сексуальних партнерів нетрадиційної орієнтації !!!
07.08.2025 15:16 Відповісти
Да, когда ***** будет в гробу и ему будет петь кобзон!!!
07.08.2025 15:17 Відповісти
Так(((оголошена публічно капітуляція України,а руцкім нічого за ета нє будєт((( розкішниця повна(((
07.08.2025 15:17 Відповісти
все це було відомо коли мудрі українській та американській народи обрали блазнів очолити їх країни
07.08.2025 15:19 Відповісти
Та не треба українцям розмова з путіним! Треба щоб палали расійські підприємства і бази.
07.08.2025 15:20 Відповісти
Умова від пуйла одна це повна капітуляція України.
Зелений зрадник згідний.
Підпише капітуляцію та зустрінеться з пуйлом.
Це його давня мрія, подивитися у очі пуйлу та припинити вогонь.
07.08.2025 15:20 Відповісти
Умова про зустріч на двох сусідніх каштанах можна вважати цілком прийнятною.
07.08.2025 15:21 Відповісти
Это все блаблабла, а русня пока продвигается километр за километром. Следующий этап начнут ровнять Херсон и попытаются там закрепиться.
07.08.2025 15:42 Відповісти
 
 