Путін про зустріч із Зеленським: Це можливо, але мають бути "відповідні умови". ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін припустив можливість зустрічі із лідерами США та України, але для прямих переговорів із Володимиром Зеленським мають бути створені "відповідні умови".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

Очільник Кремля назвав ОАЕ одним із "прийнятних місць" для його зустрічі з Дональдом Трампом.

За його словами, "зацікавленість" у його зустрічі з Трампом була виявлена з обох сторін.

Диктатор стверджує, що у Росії багато друзів, які готові допомогти організувати його зустріч з Трампом.

Путін назвав зустріч із Зеленським можливою, та каже, що нібито "не має нічого проти", але "для цього потрібні відповідні умови", до зустрічі з українським президентом "поки що далеко".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.