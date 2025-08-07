Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы состоялась встреча с Трампом, - New York Post

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место встречи еще не определено", - утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты согласовали договоренность о встрече диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни