Новости Встреча Трампа и Путина
2 011 18

Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы состоялась встреча с Трампом, - New York Post

трамп,путин

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место встречи еще не определено", - утверждает источник.

Также читайте: Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты согласовали договоренность о встрече диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни

Зеленский Владимир (21478) путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153)


Топ комментарии
+3
Про що говорити?
Чи піде Зеленськкий на капітуляцію? А він хоче повисіти на каштані?
07.08.2025 18:36
07.08.2025 18:36 Ответить
+2
Трамп колись зупиняв геноцид?) Чи не він блокував допомогу ще при байдені через що був Бахмут і десятки тисяч убитих?
07.08.2025 18:39
07.08.2025 18:39 Ответить
+1
Опять пошли вкиды от глобалистко-сатанинской жёлтой прессы, и все с одной целью:
Помешать Трампу и сорвать его планы по остановке геноцида и убийства украинцев
07.08.2025 18:31
07.08.2025 18:31 Ответить
❗️Мита Трампа діють! Індія тимчасово зупинила закупівлі нафти в рф на тлі указу президента США про додаткові мита у 25% на індійські товари за енергетичну співпрацю з Кремлем, пише Bloomberg
показать весь комментарий
07.08.2025 18:29 Ответить
рудий , припиши і чайникам таке !
07.08.2025 18:30
07.08.2025 18:30 Ответить
ключове тут - тимчасово. найдуть іншу лазівку і будуть і далі возити. і буде це вже не цапська нафта, а казахська, наприклад. чи нафта від дружбанів з Еритреї.. це ж було вже. індуси відразу після введення тих тарифів на болота поскакали на консультації і до своїх історичних ворогів китайозів. ті смердючі цигани за копійку ляжуть під кого завгодно. невеличкий плюсік з того всього, так це те, що ці смердючі "танцори диско" збриють з кацапів ще більшу знижку на їхню жижу за ті всі іздєржки додаткові.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:41 Ответить
добавить ще 500
07.08.2025 18:52
07.08.2025 18:52 Ответить
У Гаазі
07.08.2025 18:31
07.08.2025 18:31 Ответить
Всі ці танці - на користь бідних.
07.08.2025 18:31
07.08.2025 18:31 Ответить
Опять пошли вкиды от глобалистко-сатанинской жёлтой прессы, и все с одной целью:
Помешать Трампу и сорвать его планы по остановке геноцида и убийства украинцев
07.08.2025 18:31
07.08.2025 18:31 Ответить
Трамп колись зупиняв геноцид?) Чи не він блокував допомогу ще при байдені через що був Бахмут і десятки тисяч убитих?
07.08.2025 18:39
07.08.2025 18:39 Ответить
Потому, что кроме него ни одна ***** даже пальцем не пошевелила, только палки в колеса ставят.
Гейропа деньгами заливает Россию, Китай оружием наваливает через прокладку КНДР и всем похеру.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:47 Ответить
Про що говорити?
Чи піде Зеленськкий на капітуляцію? А він хоче повисіти на каштані?
07.08.2025 18:36
07.08.2025 18:36 Ответить
і хто ж його повісить?
07.08.2025 18:45
07.08.2025 18:45 Ответить
Трамп перекидає стрілки на Зелю - зустрінеться він з путлєром - той своє - здавайтесь - Зеля впреця і знову на нього навалиться Трамп - замісь того шоб пошугати путлєра - біг по колу
07.08.2025 18:41
07.08.2025 18:41 Ответить
А сенс зустрічі? По закону, Зеленський буде змушений говорить українською мовою... А Путін її не знає...
07.08.2025 18:43
07.08.2025 18:43 Ответить
Зеля може на івриті а путлєр на німецьку а євреї німецьку розуміють
07.08.2025 18:52
07.08.2025 18:52 Ответить
Іврит знають євреї... А він - не єврей... Він "маланець". Так одеські євреї називали, ще століття тому, "абрусевших" євреїв. Крім "русскава, зачатків англійської та української, які він був вивчить під примусом, він ніяких мов не знає... А ******** "Путлєр", як помітили, випадково, його німецькі співрозмовники, німецьку мову "забув", і її не розуміє...
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
Якщо Зеленський поїде на зустріч з людоїдом ****** то тільки з речами і в одну сторону.
07.08.2025 18:45
07.08.2025 18:45 Ответить
Шо за хаос твориться в інформаціоном полі, здається нам заливають дичину з усіх сторін шоб потім поставити перед якимось фактом, бо дохрена новин які одна одну і підтвежує і спростовує!
07.08.2025 18:54
07.08.2025 18:54 Ответить
по факту у ***** нет необходимости ехать на встречу с Зеленским, ну хоть одну причину назовите.

исходя из этого Трамп не встретится с ******.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:11 Ответить
 
 