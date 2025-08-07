Путін має зустрітись із Зеленським, щоб відбулась зустріч з Трампом, - New York Post

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той погодиться зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише New York Post із посиланням на джерело в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - стверджує джерело.

Також читайте: Метою Путіна є не стільки окупація територій, скільки недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві, - NYT

Раніше повідомлялось, що Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями