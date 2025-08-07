3 529 27
Путін має зустрітись із Зеленським, щоб відбулась зустріч з Трампом, - New York Post
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той погодиться зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише New York Post із посиланням на джерело в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
"Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - стверджує джерело.
Раніше повідомлялось, що Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями
Помешать Трампу и сорвать его планы по остановке геноцида и убийства украинцев
Гейропа деньгами заливает Россию, Китай оружием наваливает через прокладку КНДР и всем похеру.
Чи піде Зеленськкий на капітуляцію? А він хоче повисіти на каштані?
исходя из этого Трамп не встретится с ******.
Пусть подписывает что угодно и какой угодно договор, все равно потом этот договор можно повесить рядом с Минскими и Будапешстким меморандудом, и большим договором о дружбе и сотрудничестве Украины и расеи.....
Не паникуйте паникеры. помогайте ВСУ.
.. 1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я".
(с)