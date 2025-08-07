УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
3 529 27

Путін має зустрітись із Зеленським, щоб відбулась зустріч з Трампом, - New York Post

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той погодиться зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише New York Post із посиланням на джерело в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - стверджує джерело.

Раніше повідомлялось, що Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями

Зеленський Володимир (25009) путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


+8
Трамп колись зупиняв геноцид?) Чи не він блокував допомогу ще при байдені через що був Бахмут і десятки тисяч убитих?
07.08.2025 18:39 Відповісти
07.08.2025 18:39 Відповісти
+6
Про що говорити?
Чи піде Зеленськкий на капітуляцію? А він хоче повисіти на каштані?
07.08.2025 18:36 Відповісти
07.08.2025 18:36 Відповісти
+5
07.08.2025 18:41 Відповісти
07.08.2025 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Мита Трампа діють! Індія тимчасово зупинила закупівлі нафти в рф на тлі указу президента США про додаткові мита у 25% на індійські товари за енергетичну співпрацю з Кремлем, пише Bloomberg
07.08.2025 18:29 Відповісти
07.08.2025 18:29 Відповісти
рудий , припиши і чайникам таке !
07.08.2025 18:30 Відповісти
07.08.2025 18:30 Відповісти
ключове тут - тимчасово. найдуть іншу лазівку і будуть і далі возити. і буде це вже не цапська нафта, а казахська, наприклад. чи нафта від дружбанів з Еритреї.. це ж було вже. індуси відразу після введення тих тарифів на болота поскакали на консультації і до своїх історичних ворогів китайозів. ті смердючі цигани за копійку ляжуть під кого завгодно. невеличкий плюсік з того всього, так це те, що ці смердючі "танцори диско" збриють з кацапів ще більшу знижку на їхню жижу за ті всі іздєржки додаткові.
07.08.2025 18:41 Відповісти
07.08.2025 18:41 Відповісти
добавить ще 500
07.08.2025 18:52 Відповісти
07.08.2025 18:52 Відповісти
було би гуд. і не тільки їм, але й всім іншим, хто хоче заробити на українській крові. ось тут було би супер.
07.08.2025 20:03 Відповісти
07.08.2025 20:03 Відповісти
У Гаазі
07.08.2025 18:31 Відповісти
07.08.2025 18:31 Відповісти
Всі ці танці - на користь бідних.
07.08.2025 18:31 Відповісти
07.08.2025 18:31 Відповісти
Опять пошли вкиды от глобалистко-сатанинской жёлтой прессы, и все с одной целью:
Помешать Трампу и сорвать его планы по остановке геноцида и убийства украинцев
07.08.2025 18:31 Відповісти
07.08.2025 18:31 Відповісти
07.08.2025 18:39 Відповісти
07.08.2025 18:39 Відповісти
Потому, что кроме него ни одна ***** даже пальцем не пошевелила, только палки в колеса ставят.
Гейропа деньгами заливает Россию, Китай оружием наваливает через прокладку КНДР и всем похеру.
07.08.2025 18:47 Відповісти
07.08.2025 18:47 Відповісти
Про що говорити?
показати весь коментар
07.08.2025 18:36 Відповісти
і хто ж його повісить?
07.08.2025 18:45 Відповісти
07.08.2025 18:45 Відповісти
навіть якщо підпише договора, все одне їх можна буде порушувати.... бо не варто виконувати зобов'язання перед московитами.
07.08.2025 19:29 Відповісти
07.08.2025 19:29 Відповісти
Трамп перекидає стрілки на Зелю - зустрінеться він з путлєром - той своє - здавайтесь - Зеля впреця і знову на нього навалиться Трамп - замісь того шоб пошугати путлєра - біг по колу
07.08.2025 18:41 Відповісти
07.08.2025 18:41 Відповісти
А сенс зустрічі? По закону, Зеленський буде змушений говорить українською мовою... А Путін її не знає...
07.08.2025 18:43 Відповісти
07.08.2025 18:43 Відповісти
Зеля може на івриті а путлєр на німецьку а євреї німецьку розуміють
07.08.2025 18:52 Відповісти
07.08.2025 18:52 Відповісти
Іврит знають євреї... А він - не єврей... Він "маланець". Так одеські євреї називали, ще століття тому, "абрусевших" євреїв. Крім "русскава, зачатків англійської та української, які він був вивчить під примусом, він ніяких мов не знає... А ******** "Путлєр", як помітили, випадково, його німецькі співрозмовники, німецьку мову "забув", і її не розуміє...
07.08.2025 19:12 Відповісти
07.08.2025 19:12 Відповісти
Х-ло знало немецкий в плане - Гебен зи мир, битте айн хвост унд цвай ухо на холодец.
07.08.2025 19:52 Відповісти
07.08.2025 19:52 Відповісти
Може, все ж таки, на ідіші?
07.08.2025 20:14 Відповісти
07.08.2025 20:14 Відповісти
Якщо Зеленський поїде на зустріч з людоїдом ****** то тільки з речами і в одну сторону.
07.08.2025 18:45 Відповісти
07.08.2025 18:45 Відповісти
Шо за хаос твориться в інформаціоном полі, здається нам заливають дичину з усіх сторін шоб потім поставити перед якимось фактом, бо дохрена новин які одна одну і підтвежує і спростовує!
07.08.2025 18:54 Відповісти
07.08.2025 18:54 Відповісти
по факту у ***** нет необходимости ехать на встречу с Зеленским, ну хоть одну причину назовите.

исходя из этого Трамп не встретится с ******.
07.08.2025 19:11 Відповісти
07.08.2025 19:11 Відповісти
Для тех кто кричит все пропало если Зе поедет подписывать с ****** договора.

Пусть подписывает что угодно и какой угодно договор, все равно потом этот договор можно повесить рядом с Минскими и Будапешстким меморандудом, и большим договором о дружбе и сотрудничестве Украины и расеи.....

Не паникуйте паникеры. помогайте ВСУ.
07.08.2025 19:15 Відповісти
07.08.2025 19:15 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022..
.. 1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
07.08.2025 19:18 Відповісти
07.08.2025 19:18 Відповісти
Путін має зустрітись із Зеленським, щоб відбулась зустріч з Трампом Джерело: https://censor.net/ua/n3567548

"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,

Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я".
(с)
07.08.2025 19:26 Відповісти
07.08.2025 19:26 Відповісти
Хітро. Не буде зустрічі, бо для Путніа Зелька - ніхто, оманський офіціант.
07.08.2025 19:35 Відповісти
07.08.2025 19:35 Відповісти
Осінь скоро. Сухого гілля стає більше...
07.08.2025 20:13 Відповісти
07.08.2025 20:13 Відповісти
 
 