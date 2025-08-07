УКР
Метою Путіна є не стільки окупація територій, скільки недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві, - NYT

ЗМІ назвали мету Путіна Це не лише окупація територій

Російський диктатор Володимир Путін прагне зустрічі із Дональдом Трампом, щоб схилити його на свій бік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За даними аналітиків та наближених до Путіна людей, головною метою диктатора є забезпечення такої мирної угоди, яка досягне його "геополітичних цілей". Це не обов'язково завоювання певної території на полі бою.

NYT зазначає, що Путін зосереджений на тому, щоб заспокоїти Трампа та уникнути розриву зі США.

Деталі розмови Путіна та Стіва Віткоффа 6 серпня залишаються невідомими. Припускають, що Путін міг натякнути на більшу гнучкість щодо окупованих українських територій.

Деякі аналітики припустили, що Путін під час переговорів цього року сказав своїм посланцям дотримуватися найжорсткішої позиції, що домогтися зустрічі із Трампом. 

"Російські чиновники можуть сподіватися, що зустріч віч-на-віч дасть Путіну можливість схилити Трампа, який давно симпатизує Росії, повернутися до підтримки поглядів російського лідера на те, що він називає "корінними причинами конфлікту", - йдеться в матеріалі.

Близько до Кремлі джерела кажуть, що вимоги Путіна - виключити можливість членства України в НАТО, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш дружнього до Москви уряду в Києві.

Співрозмовники NYT стверджують, що для кремлівського диктатора ці вимоги важливіші, ніж конкретика того, яку територію зрештою контролює РФ.

путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661) війна в Україні (5598)


Топ коментарі
+3
Навішає лапші на вуха Трампу?
показати весь коментар
07.08.2025 15:56 Відповісти
+3
Кацапський вкид і маячня.
показати весь коментар
07.08.2025 15:56 Відповісти
+2
недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві -- Це стопудове нове вторгнення, це є лише питання часу.
показати весь коментар
07.08.2025 15:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага Как только так сразу
показати весь коментар
07.08.2025 15:55 Відповісти
Навішає лапші на вуха Трампу?
показати весь коментар
07.08.2025 15:56 Відповісти
Кацапський вкид і маячня.
показати весь коментар
07.08.2025 15:56 Відповісти
Та ніхто не знає що там в дурній голові ху...ла!
показати весь коментар
07.08.2025 15:58 Відповісти
недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві -- Це стопудове нове вторгнення, це є лише питання часу.
показати весь коментар
07.08.2025 15:58 Відповісти
Україну ще невідомо коли примуть до НАТО та й Медведчук- Бойко-Тімошенко вже застаріли консерви нікому не потрібні. А ось війною прикрити свою гнилу натуру саме те.
показати весь коментар
07.08.2025 15:58 Відповісти
Якщо коротко: NYT ні×ера не знає і це її гнітить.
показати весь коментар
07.08.2025 16:02 Відповісти
"...ні×ера не знає і це її гнітить."
Навпаки, відсутність інформації дає простір для фантазії журнашлюх.
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
"під час переговорів цього року сказав своїм посланцям дотримуватися найжорсткішої позиції, щоб домогтися зустрічі із Трампом"
Вот тут Украине нужно было проявлять дипломатическую жесткость, несмотря на давление, "оккупант домой". Сейчас бы таких вбросов не было..
показати весь коментар
07.08.2025 16:03 Відповісти
Більш дружній до кацапів уряд обрали у 2019 р . Питання - навіщо ***** напав на Україну ??
показати весь коментар
07.08.2025 16:07 Відповісти
Ну да, полномасштабное вторжение в 2022 потому и произошло, шо "на днях а то и раньше" Украину в НАТО должны были принять. Бредни и игра в угадайку не редкость даже среди уважаемых СМИ.
показати весь коментар
07.08.2025 16:07 Відповісти
Свою мету х.йло озвучило давним -давно , враховуючи що воно кегебешна падаль то применшило прагнення мінімум наполовину.А всіх цих циганок, гороскопчиків і решту рупорів і найвеличніших "лідерів демократії" використовує для своїх потреб, за долю невеличку.
показати весь коментар
07.08.2025 16:08 Відповісти
Про дружній, а дефакто прокацапский уряд можеш тільки мріяти вилупок кончений!
показати весь коментар
07.08.2025 16:08 Відповісти
Замість того щоб допомогти Україні добити рашистів які вже майже видохлися, сша і Європа нас штовхають на капітуляцію перед майже розбитим ворогом. І потім всі почнуть ще 100 років стогнати що рашистські комуняки геноцидять світ
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
Території теж..Просто з ЄС , а особливо з НАТО Україну нагородити ще одним Янеком буде важче..
показати весь коментар
07.08.2025 16:14 Відповісти
 
 