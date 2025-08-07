Метою Путіна є не стільки окупація територій, скільки недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін прагне зустрічі із Дональдом Трампом, щоб схилити його на свій бік.

За даними аналітиків та наближених до Путіна людей

За даними аналітиків та наближених до Путіна людей, головною метою диктатора є забезпечення такої мирної угоди, яка досягне його "геополітичних цілей". Це не обов'язково завоювання певної території на полі бою.

NYT зазначає, що Путін зосереджений на тому, щоб заспокоїти Трампа та уникнути розриву зі США.

Деталі розмови Путіна та Стіва Віткоффа 6 серпня залишаються невідомими. Припускають, що Путін міг натякнути на більшу гнучкість щодо окупованих українських територій.

Деякі аналітики припустили, що Путін під час переговорів цього року сказав своїм посланцям дотримуватися найжорсткішої позиції, що домогтися зустрічі із Трампом.

"Російські чиновники можуть сподіватися, що зустріч віч-на-віч дасть Путіну можливість схилити Трампа, який давно симпатизує Росії, повернутися до підтримки поглядів російського лідера на те, що він називає "корінними причинами конфлікту", - йдеться в матеріалі.

Близько до Кремлі джерела кажуть, що вимоги Путіна - виключити можливість членства України в НАТО, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш дружнього до Москви уряду в Києві.

Співрозмовники NYT стверджують, що для кремлівського диктатора ці вимоги важливіші, ніж конкретика того, яку територію зрештою контролює РФ.

