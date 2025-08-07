Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

На зустрічі в Кремлі 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф озвучив диктатору Росії Володимиру Путіну "дуже вигідну пропозицію" про припинення війни в Україні, яка включає територіальні поступки з боку Києва.

Про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Хоча ЗМІ не вказує джерела інформації, проте зазначає, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами напередодні.

Як стверджується, ключові пункти пропозиції США Росії включають:

Припинення вогню в Україні, а не мирна угода;

Фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років);

Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі й відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.

Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України.

Водночас, як пише Onet, цей пакет пропозицій Путіну не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагала російська сторона.

