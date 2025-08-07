УКР
7 763 98

Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Мирна пропозиція Трампа Путіну щодо припинення війни в Україні

На зустрічі в Кремлі 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф озвучив диктатору Росії Володимиру Путіну "дуже вигідну пропозицію" про припинення війни в Україні, яка включає територіальні поступки з боку Києва. 

Про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Хоча ЗМІ не вказує джерела інформації, проте зазначає, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами напередодні.

Як стверджується, ключові пункти пропозиції США Росії включають:

  • Припинення вогню в Україні, а не мирна угода;
  • Фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років);
  • Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі й відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.
  • Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України.

Водночас, як пише Onet, цей пакет пропозицій Путіну не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагала російська сторона.

Читайте також: Трамп припускає, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території, - Bloomberg

Автор: 

+20
Відчуйте потужність угод по рідкоземельним мераллам з США. А Будепештський меморандум?
США - найнадійніший союзник у світі!
США - найнадійніший союзник у світі!
показати весь коментар
07.08.2025 15:25 Відповісти
+19
Нах
показати весь коментар
07.08.2025 15:24 Відповісти
+12
Зелений зрадник щасливий.
Пакт Зеленського та пуйла по розділу України, буде виконаний повністю.
Орден за заслуги перед рашкою зеля отримає з рук пуйла в кремлі.
показати весь коментар
07.08.2025 15:27 Відповісти
Нах
показати весь коментар
07.08.2025 15:24 Відповісти
Якщо це правда про погодження Європи на такі умови, то сумна нас чекає доля.
показати весь коментар
07.08.2025 15:38 Відповісти
Хто залишиться живим це не Трампу і путіну вирішувати! Війна до перемоги!
показати весь коментар
07.08.2025 15:54 Відповісти
А кому? Зелі чи британцям?
показати весь коментар
07.08.2025 15:57 Відповісти
Насправді не найгірші умови на зараз. А далі видно буде...
показати весь коментар
07.08.2025 16:06 Відповісти
щось від цієї новини тхне руським бздухом. 💩💩💩
показати весь коментар
07.08.2025 16:00 Відповісти
Якщо ж це так, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня на століття вперед, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію і бігом з баблом до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показати весь коментар
07.08.2025 15:57 Відповісти
Трамп це вам не Бідоон який про все заздалегідь домовився з ******!
показати весь коментар
07.08.2025 15:24 Відповісти
Я так розумію, наш Лідор погодився?!
показати весь коментар
07.08.2025 15:24 Відповісти
Як ви таке собі уявити?
Мінська-3 не буде!!!
Мінська-3 не буде!!!
показати весь коментар
07.08.2025 15:27 Відповісти
Да-да. Свидетелям секты "плохих" Минских протоколов посвящается новая серия из цикла "Дядя Донни, я же не лох и мне уже 47 годиков"
показати весь коментар
07.08.2025 15:32 Відповісти
"Мінська-3 не буде!!! " Не буде! Буде Стамбул-1, або Оман-1, або....
показати весь коментар
07.08.2025 15:38 Відповісти
Та отож!
В як гонорово повторював це ледве не щомісяця...
показати весь коментар
07.08.2025 15:44 Відповісти
що ви хочете від нікчеми ?

.

.
показати весь коментар
07.08.2025 15:46 Відповісти
А де репарації для України?
показати весь коментар
07.08.2025 15:24 Відповісти
Де в цих "дагаварняках" ви бачите Україну?
показати весь коментар
07.08.2025 15:29 Відповісти
Це ж не Перемога, щоб кацапи якісь репараціі виплачували! Це буде ганебна поразка України. Болота за 5-10 років відновлять свій військовий потенціал і воювати будуть вже наші діти, внуки, правнуки!
показати весь коментар
07.08.2025 15:31 Відповісти
"Хуже не будет" ©
показати весь коментар
07.08.2025 15:33 Відповісти
Репарації? Тут фактично Україна повністю капітулює і перестає існувати. А той хто капітулює той не тільки нічого не отримує а навпаки визнає всі притензії які йому ставить переможець. І це тільки початок. Не сумнівайтесь що далі будуть вимоги що Україна повинна виплачувати рашистам репарації, пенсії на окуповані території, качати рашистський газ і нафту, відбудувати кримський канал і почати подавати воду в окупований крим. Далі Україну будуть рвати і інші сусіди... Це кінець України як держави.
показати весь коментар
07.08.2025 15:37 Відповісти
Вже багато рокiв не працюe жоден державний iнстiтут. Державi вже кiнець. Це остання крвпка...
показати весь коментар
07.08.2025 15:43 Відповісти
Не скигли. Це перерва перед новими боями та й усе. А як ми нею скористаємось, то вже час покаже.
показати весь коментар
07.08.2025 15:57 Відповісти
Де там про капітуляцію?
показати весь коментар
07.08.2025 16:09 Відповісти
Відчуйте потужність угод по рідкоземельним мераллам з США. А Будепештський меморандум?
США - найнадійніший союзник у світі!
США - найнадійніший союзник у світі!
показати весь коментар
07.08.2025 15:25 Відповісти
Ті "рідкоземельні", переважно, залягають на окупованих територіях...
показати весь коментар
07.08.2025 15:40 Відповісти
Не переймайся. Трамп пів України залюбки б відав кацапам, а на іншій знайде де і що вигрести на 500+млрд.
показати весь коментар
07.08.2025 15:52 Відповісти
Внимательно прочитай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC. Зроби висновки.
показати весь коментар
07.08.2025 15:55 Відповісти
Дмітрій, запхай ото собі до узкоязичної дупи.
Якшо треба - ось:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
показати весь коментар
07.08.2025 15:59 Відповісти
Нарешті відписався головнокомандуючий партизанськими військами в Італії ! Скільки бурятів поклали на італійськіх пляжах в гамаки? Скільки рубах порвав в патріотичному запалі в кавьярнях Італіі?
показати весь коментар
07.08.2025 16:10 Відповісти
Все это вилами по воде писано. ЕС не снимет санкции с парашки, так что рыжий чмошник сильно размечтался. Все остальное так себе, даже если и правда.
показати весь коментар
07.08.2025 15:26 Відповісти
Достатньо вето Угорщини. Чи Словаччини. Чи Чехії, де через кілька місяців владу візьме місцевий Янукович. Чи якоїсь Греції чи Мальти, яким на нас *****, а на московські гроші ні. Раз на півроку всі ті санкції висять на соплі.
Але їх скасують навіть і без Орбана. Заради "миру та людських життів".
Але їх скасують навіть і без Орбана. Заради "миру та людських життів".
показати весь коментар
07.08.2025 16:04 Відповісти
Зелений зрадник щасливий.
Пакт Зеленського та пуйла по розділу України, буде виконаний повністю.
Орден за заслуги перед рашкою зеля отримає з рук пуйла в кремлі.
показати весь коментар
07.08.2025 15:27 Відповісти
А ви особисто де захищаєте цілісність України?
показати весь коментар
07.08.2025 16:10 Відповісти
Ти ще не здохла, тварь кремлядьська?
показати весь коментар
07.08.2025 16:10 Відповісти
А українців спитали, чи вони погодятьця з такими ганебними умовами, не миру, а перемир'я? Зеленський не українець і навідь не президент, принаймні мій! 🤬
показати весь коментар
07.08.2025 15:28 Відповісти
Ніхто простих громадян питати не буде. Зараз на г+г увімкнуть платівку, що це "перемога найвелишнішого лідора всіх часів та народів". Накрайняк запустять перший сезон сватів та повтор розміши коміка. Лохи не мамонти, їх як мінімум у нас 73%.
показати весь коментар
07.08.2025 15:32 Відповісти
Як Сталін перехопив управління державою США (відео)

Перед Другою світовою війною Москві вдалося перехопити управління Сполученими Штатами Америки, передусім шляхом впливу на президента США Франкліна Рузвельта та його уряд.

Схоже гебнявому ********** знову це вдалося, як колись сталіну?
https://www.ar25.org/article/yak-stalin-perehopyv-upravlinnya-derzhavoyu-ssha-video.html
показати весь коментар
07.08.2025 15:28 Відповісти
Та пуйло давно казало: "віддайте 5 областей"
показати весь коментар
07.08.2025 15:28 Відповісти
і що?
показати весь коментар
07.08.2025 15:41 Відповісти
Ця угода гірша для них, аніж для нас. По суті питання санкцій підвисне, бо штати не зможуть це зробити самостійно, а Європа їх не зніме. Да і газ ніхто вже не купуватиме усе одно.
показати весь коментар
07.08.2025 15:29 Відповісти
"Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії" Джерело: https://censor.net/ua/n3567504

Всі кинуться скасовувати, бо це - гроші.
показати весь коментар
07.08.2025 15:32 Відповісти
інвестиції в рашку -

рупь за вхід і п'ять за вихід

.
показати весь коментар
07.08.2025 15:53 Відповісти
Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
показати весь коментар
07.08.2025 15:39 Відповісти
А ти хто і звідки?
показати весь коментар
07.08.2025 15:44 Відповісти
Надра піндосам, землі кацапам і Вова знову президент. Ай молодці. Все вже вирішили.
показати весь коментар
07.08.2025 15:29 Відповісти
Може нехай Тампон краще свою Меланію віддасть *****. Або свого золотого хлопчика. ***** хлопчики даже більше подобаються
показати весь коментар
07.08.2025 15:29 Відповісти
А тепер скажіть, ради чого ми віддали цьому рижому виродку наші рідкоземельні метали? Ради того щоб він нас потримав за руку щоб ми виконали всі до одного вимоги ***** і підписали капітуляцію? Краще вже підірвати Чорнобиль, відкрити границі і дати українцям виїхати за кордон. Хоч через 100 років знатимемо що рашисти не заселились на нашій землі
показати весь коментар
07.08.2025 15:41 Відповісти
Метали віддали не "ми" а зеля. За те щоб зеліни крадені гроші сша не чіпали.
показати весь коментар
07.08.2025 16:08 Відповісти
Я так розумію, пункт про "відкрити границі і дати українцям виїхати за кордон" тобі болить найбільше. Заради цього ти й Чорнобиль хочеш підірвати. Й землю ворогам віддати.
Поміняй стать. Чоловічі статеві ознаки таким як ти все одно ні до чого. То по любому ліпше, ніж Чорнобиль.
показати весь коментар
07.08.2025 16:08 Відповісти
посмотрите со стороны рашки, т.е. Трамп прогнул ***** и просто остановили обстрел Украины.
Если США снимают санкции, то снимет ли Европа и захочет ли покупать нефть и газ ?

такое себе предложение для ***** не очень.
показати весь коментар
07.08.2025 15:30 Відповісти
А для нас? 🤬
показати весь коментар
07.08.2025 15:33 Відповісти
Що ти несеш. ***** відстрапонив Тампона шваброю по повній програмі. Тампон даже ніодної вимоги від Україне не пред'явив *****. Якщо сша підуть на це то сша для мене буде ворогом №2 після Сосії
показати весь коментар
07.08.2025 15:47 Відповісти
Як він тепер із цим житиме? Бідолаха.
показати весь коментар
07.08.2025 16:09 Відповісти
А в цей час кацапи забетонують все, що заграбастали, відрехтують економіку, поповнять запаси ракет.... а далі що?
показати весь коментар
07.08.2025 15:34 Відповісти
Трамп болванить нас. Все крутиться як нас здати. Він повний ідійот.
показати весь коментар
07.08.2025 15:32 Відповісти
Хіба він?
показати весь коментар
07.08.2025 16:10 Відповісти
а була пропозиція від трампа зробити путіну ріммінг?
показати весь коментар
07.08.2025 15:33 Відповісти
Це капітуляція України під новим соусом,в стилі ЗЕленого корупціонера все як він любитьТепер у нас не буде поганого Будапештського меморандуму та Мінську -3 а буде меморандум Зеленського під назвою"хуже нє будєт,хоть паржом,сайдьомся гдєто па сєрєдінє"
показати весь коментар
07.08.2025 15:33 Відповісти
Боти єрмачка почали тут вже виправдовувати капітуляцію по закріпленню окупованих територій України за рашкою...
Типу це не вигідно пуйлу ))
показати весь коментар
07.08.2025 15:34 Відповісти
Гірше чим мати США в ворогах, це мати США в союзниках. Південний Вєтнам не дасть збрехати і не лише він
показати весь коментар
07.08.2025 15:37 Відповісти
А кто сказал что мы и США - это реальные союзники в нормальном понимании этого термина? Покажите хоть один договор о союзнических отношениях с обязательствами между Украиной и США?
показати весь коментар
07.08.2025 15:42 Відповісти
Залишилося домовитись із Рокфеллером (с)
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
Як тільки нью-йорський аферист відкоф їде в москву чекай щось погане для України,не гидко Трампу зустрічатись з терористом убивцею на совісті мерзоти яка убила сотні тисяч українців ? це ще раз доводить повний дипломатичний провал Зеленського-єрмака.
показати весь коментар
07.08.2025 15:37 Відповісти
Не гидко. Йому *****. Скіко ви ще будете це пережовувати? Не гидко йому.
показати весь коментар
07.08.2025 16:13 Відповісти
Все таки американці виявилися піндосами.
показати весь коментар
07.08.2025 15:38 Відповісти
Це все одно, що сказати, що українці зєлєпуки.
показати весь коментар
07.08.2025 15:48 Відповісти
А чому не пропозиція трампона ***** не така: відводь війська, не атакуй ракетами та шахедами, інакше 100 тисяч Томогавків Україні, заборона всій банківській системі кацапіції проводити міжнародні оборудки, 500 відсоткове мито на всі товари для боліт і їх світових покупців! Думаю, за неділю війна скінчилася б!
показати весь коментар
07.08.2025 15:40 Відповісти
"Думаю, за неділю війна скінчилася б!"

Так рудий і обіцяв за 24 години закінчити...
показати весь коментар
07.08.2025 15:43 Відповісти
Чекаємо відкладення трампячих санкції ще на ХХХ днів.
показати весь коментар
07.08.2025 15:41 Відповісти
Та від трампона всього можна очікувати, крім допомоги Україні!
показати весь коментар
07.08.2025 15:43 Відповісти
Це все байки!!! Хочу подивитися чи Трамп виконає завтра свої обіцянки!!! І головне побільше ракет дальньої дії..........!!!
показати весь коментар
07.08.2025 15:43 Відповісти
Зрадойоби - угода, яка вас влаштує, в принципі не можлива на даний момент. Тобто із кордонами хоча б до 24.02 , репараціями і.т.п Бо для цього потрібна військова поразка рф. Усе, що буде підписано, так чи інакше буде компромісом, який не влаштує ані нас, ані тим більше глубінний народ, враховуючи початкові їх цілі.
показати весь коментар
07.08.2025 15:43 Відповісти
Максимум вигоди агресору, жертві-хер на комір. Яка прекрасна "угода". В стилі пятиразового банкрута. Ну здохне ***** через 4 роки а рудий уї@ан піде в небуття і можна буде підтертися цим папірцем-але ж хто дає гарантії безпеки коли ***** почне по новому колу через 2 роки? Гарантій немає. Тільки маячня патлатого дегенерата.
показати весь коментар
07.08.2025 15:44 Відповісти
А Украины, выгода где здесь? В этой новости я прочитал лишь то, что Россия разрешили накопить силы и ещё раз вторгнуться в Украину
показати весь коментар
07.08.2025 15:46 Відповісти
Єдина вигода Україні з йього - припинення бойових дій. На цьому все.
показати весь коментар
07.08.2025 16:05 Відповісти
Чудова пропозиція тотальних поступок Підораші. Трамп допомагає виконати Оман.
показати весь коментар
07.08.2025 15:46 Відповісти
Ключовий пункт тут насправді один - скасування більшості санкцій. І відповідно, подальша масштабна підготовра рашистів до наступної війни. Проти України, чи проти НАТО, чи проти....це навіть неважливо - розпалені кров'ю, божевільні рашисти нікуди ж не зникнуть! Вони будуть рвати саму парашу на частини, вилізуть всі проблеми суспільства старанно прикриті рашистською агітацією війни, перекіс економіки на війну не зникне. І як це вирішити? Історично не раз доведено - наступною, ще більшою війною. Рано чи пізно це призведе до краху, питання, скільки життів вони прихоплять по дорозі до свого краху.
Але це дуже по трампівськи - надомовлятись нісенітниць, і залишити наростаючі проблеми наступнику - демократу. Іран, КНДР, Афганістан.....тепер наступний етап. А почнеться він, готовий закластись, з нападу КНР на Тайвань, десь після 2027. Який буде підтриманий рашистами, шляхом нападу на Європу.
А Україна? Тут прогноз простий - тривала політична війна, яка закінчиться обранням наступного корупціонера "з народу", і деградація армії, замість її підсилення. Наслідки зрозумілі. Рік 2019 2.0
показати весь коментар
07.08.2025 15:49 Відповісти
Про цю ×уйню повідомила польська помийка із посиланням на ольгино. (за недорого)
показати весь коментар
07.08.2025 15:49 Відповісти
якщо батьки-ухилянти з гиканням гоняють ТЦК-шників, то воювати будуть їх діти

.
показати весь коментар
07.08.2025 15:49 Відповісти
Діти просто покинуть цей концтабір. Ну, а такі як ти, киздаболи, точно воювати не будуть.
показати весь коментар
07.08.2025 16:11 Відповісти
І скажить на милість , якою людинкою треба бути , шоб скалічити сотні тисяч та загубити українців ,здати половина України ворогу , і не піти у відставку ?! Це дійсно 🤡 чорт !...
показати весь коментар
07.08.2025 15:51 Відповісти
Та і не зупинить русню ,перемір'я ,бо за війною стоїть китай ,і Захід вже розібрався хто і шо хоче...
показати весь коментар
07.08.2025 15:53 Відповісти
Але ж не мінські!!!
От мінські то було так хреново, так хреново! А ось тут так все класно... Правда ж, зЄбанати?
І, головне, що не Порошенко!
І то ще дай Боже, щоб на тому спинилось. Адже в оманського зеленого удобища завдання-максимум то ліквідація України. Він так старється, так старається, але ж не все йому вдається. Але ж не мінські!
показати весь коментар
07.08.2025 15:56 Відповісти
Не вижу ничего про наказание преступника.
показати весь коментар
07.08.2025 15:57 Відповісти
Ось вони результати оманського ''договорняка'' кошерної банди Зеленського і москальської банди *****:
-- москалі масово вбивають сотні тисяч Українців, окуповують і грабують Українські землі.
-- кошерна банда Зеленського грабує решту України, не окуповану москалями.
Ну і банда Трампона нагріла руки - Українські надра тепер їхні.
А хто це все зробив і чому.???
''Мудрий'' Український народ на виборах у 1990, 1991, 1994, 1999, 2010, 2019років - обираючи Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського.
Бо ''мудрий'' Український народ вперто і тупоголово хотів дружити з москальськими окупантами.
показати весь коментар
07.08.2025 15:59 Відповісти
Ніачьом. Україна на це не піде.
показати весь коментар
07.08.2025 16:09 Відповісти
"ТРАМБОН" "КУЙЛО" І "ЗЕ"-вороги України і її народу.котрі ведуть торгівлю територією України на свіжовикопаних могилах жертв рашистського кровопивці і вбивці українців...ЩОБ ГОСПОДНЯ СПРАВЕДЛИВІСТЬ ВОЗДАЛА ВАМ ВИРОДКИ СТОРИЦЕ
показати весь коментар
07.08.2025 16:10 Відповісти
"Новость" - на уровне болтовни беззубых старух на лавке, а эмоций и выводов в комментах как в психушке. Вот народец... А ещё с кацапов смеетесь. Одни "провидцы, стратеги и интеллектуалы"))
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
Выплядок трамп сдаёт Украину путину. А что ещё можно ожидать от полковника кгб краснова?((
показати весь коментар
07.08.2025 16:13 Відповісти
 
 