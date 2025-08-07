Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet
На зустрічі в Кремлі 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф озвучив диктатору Росії Володимиру Путіну "дуже вигідну пропозицію" про припинення війни в Україні, яка включає територіальні поступки з боку Києва.
Про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Хоча ЗМІ не вказує джерела інформації, проте зазначає, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами напередодні.
Як стверджується, ключові пункти пропозиції США Росії включають:
- Припинення вогню в Україні, а не мирна угода;
- Фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років);
- Скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі й відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.
- Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України.
Водночас, як пише Onet, цей пакет пропозицій Путіну не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагала російська сторона.
Мінська-3 не буде!!!
В як гонорово повторював це ледве не щомісяця...
.
США - найнадійніший союзник у світі!
Якшо треба - ось:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Але їх скасують навіть і без Орбана. Заради "миру та людських життів".
Пакт Зеленського та пуйла по розділу України, буде виконаний повністю.
Орден за заслуги перед рашкою зеля отримає з рук пуйла в кремлі.
Перед Другою світовою війною Москві вдалося перехопити управління Сполученими Штатами Америки, передусім шляхом впливу на президента США Франкліна Рузвельта та його уряд.
Схоже гебнявому ********** знову це вдалося, як колись сталіну?
https://www.ar25.org/article/yak-stalin-perehopyv-upravlinnya-derzhavoyu-ssha-video.html
Всі кинуться скасовувати, бо це - гроші.
рупь за вхід і п'ять за вихід
.
Поміняй стать. Чоловічі статеві ознаки таким як ти все одно ні до чого. То по любому ліпше, ніж Чорнобиль.
Если США снимают санкции, то снимет ли Европа и захочет ли покупать нефть и газ ?
такое себе предложение для ***** не очень.
Типу це не вигідно пуйлу ))
Так рудий і обіцяв за 24 години закінчити...
Але це дуже по трампівськи - надомовлятись нісенітниць, і залишити наростаючі проблеми наступнику - демократу. Іран, КНДР, Афганістан.....тепер наступний етап. А почнеться він, готовий закластись, з нападу КНР на Тайвань, десь після 2027. Який буде підтриманий рашистами, шляхом нападу на Європу.
А Україна? Тут прогноз простий - тривала політична війна, яка закінчиться обранням наступного корупціонера "з народу", і деградація армії, замість її підсилення. Наслідки зрозумілі. Рік 2019 2.0
.
От мінські то було так хреново, так хреново! А ось тут так все класно... Правда ж, зЄбанати?
І, головне, що не Порошенко!
І то ще дай Боже, щоб на тому спинилось. Адже в оманського зеленого удобища завдання-максимум то ліквідація України. Він так старється, так старається, але ж не все йому вдається. Але ж не мінські!
-- москалі масово вбивають сотні тисяч Українців, окуповують і грабують Українські землі.
-- кошерна банда Зеленського грабує решту України, не окуповану москалями.
Ну і банда Трампона нагріла руки - Українські надра тепер їхні.
А хто це все зробив і чому.???
''Мудрий'' Український народ на виборах у 1990, 1991, 1994, 1999, 2010, 2019років - обираючи Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського.
Бо ''мудрий'' Український народ вперто і тупоголово хотів дружити з москальськими окупантами.