Трамп припускає, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін може бути відкритим до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, Дональд Трамп повідомив союзниками, що розглядає можливість проведення зустрічі щодо припинення війни під час телефонної розмови в середу. В ній також брав участь президент Зеленський.
За словами кількох осіб, знайомих з перебігом розмови, Трамп позитивно цінив можливість припинення вогню.
Джерела заявили, що Трамп припустив, що "Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями".
Раніше повідомлялось, що РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями.
Тоб то мир за визнання окупованих територій за рашкою.
Що не зрозуміло?
Просто починається типовий істеричний прогрів від "джерел" перед будь-якими переговорами, коли якісь бажання путіна видаються за вже готову мирну угоду.
Бо це дві великі різниці
За це гинули та страждали мільйони українців?
Щоб вся зелена влада зрадників, корупціонерів та злодіїв здохли і ваші діти щоб здохли.
- Я припиню тебе тероризувати, вбивати і грабувати, якщо ти припиниш чинити опір, поступишся будинком, майном!
Так право працює в США чи згідно Законів і міжнародних норм ???
*************
Кємска волость? Я-я... (с)
А завтра все повторится с начала, с ****** уже были договоренности, ещё хотите поэкспериментировать?!?!
перемир'я в Україні, але не мир;
фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;
скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
***** и так предлагал это ещё в 2014 году!!!!
Причина и цель войны это Крым, энергоснабжение, водоснабжение и сухопутный коридор в Крым, это все у ***** есть, ему нужно признание и легитимизация!!!!
Вот это Трампон Трампакс хочет продать мировому сообществу и Украине!!