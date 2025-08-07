УКР
Трамп припускає, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін може бути відкритим до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Дональд Трамп повідомив союзниками, що розглядає можливість проведення зустрічі щодо припинення війни під час телефонної розмови в середу. В ній також брав участь президент Зеленський.

За словами кількох осіб, знайомих з перебігом розмови, Трамп позитивно цінив можливість припинення вогню.

Джерела заявили, що Трамп припустив, що "Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями".

Раніше повідомлялось, що РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями.

Читайте: Путін незабаром здійснить візит до Індії

путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661) переговори з Росією (1351) припинення вогню (315)


Аляску хочет?
07.08.2025 14:48 Відповісти
Це як Гітлеру в 1938 подарували Судети в надії, що війни не буде? Ну-ну.
07.08.2025 14:57 Відповісти
Дічь набирає обертів.
07.08.2025 14:49 Відповісти
Трамп, скажи -"триста"!
07.08.2025 14:48 Відповісти
Рижий, Дрогобич бодай Україні у своїх мріях залишиш?
07.08.2025 14:51 Відповісти
путін піде за російським кораблем! Трамп може теж піти разом з путіним, якщо ьуде транслювати хотєлкі путіна!
07.08.2025 15:06 Відповісти
імпотент хітрозроблений , пнх !
07.08.2025 15:04 Відповісти
Трамп, скажи "Паляниця" 🤣
07.08.2025 15:36 Відповісти
Аляску хочет?
07.08.2025 14:48 Відповісти
Дєдушка прозрів..якийсь театр абсурду..
07.08.2025 14:53 Відповісти
"Великий Бізнесмен" шість разів банкрутував -- це теж, мабуть, може свідчити про рівень планування та далекоглядності цієї людини.
07.08.2025 15:01 Відповісти
Треба ще й вводити обмеження вікові на керівників країнами..хоча трамп по життю д@біл..разом з маском
07.08.2025 15:05 Відповісти
Якщо ж це так, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня на століття вперед, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію і бігом з баблом до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
07.08.2025 15:59 Відповісти
Каліфорнію
07.08.2025 15:59 Відповісти
Ой *****, як же ви всі заманали. Дайте пожити спокійно.
07.08.2025 14:49 Відповісти
Якщо "бомбарділо крокоділо" -- це italian brain rot, то трумп -- це red-haired brain rot.
07.08.2025 14:49 Відповісти
Дічь набирає обертів.
07.08.2025 14:49 Відповісти
Трамп видав! Крутяк обосратий!
07.08.2025 14:50 Відповісти
Обмін територіями? Які на які? Дуже цікаво.
07.08.2025 14:50 Відповісти
Курськ раніше віддали назад, ось і обмін.
07.08.2025 14:52 Відповісти
Чітко написано - обмін территорій на мир.
Тоб то мир за визнання окупованих територій за рашкою.
Що не зрозуміло?
07.08.2025 14:55 Відповісти
Обмін, це коли вони щось віддают в обмін на наше, а коли тільки ми віддаємо, це не обмін, це пограбування, тому це слово сюди не підходить, підміна поняття.
07.08.2025 15:02 Відповісти
По , якому праву⁉️🖕🏼👃🏻два педофіла охрінівщиє
07.08.2025 15:07 Відповісти
Донецьку, Херсонську, Запоріжську на Харківську.
07.08.2025 15:01 Відповісти
Помрій
07.08.2025 15:02 Відповісти
Неокуповану частину Донеччини на окуповану частину Сумської та Харківської наприклад.все що сирські-зеленські просрали після відставки Залужного
07.08.2025 15:08 Відповісти
Обмін якими територіями?
Просто починається типовий істеричний прогрів від "джерел" перед будь-якими переговорами, коли якісь бажання путіна видаються за вже готову мирну угоду.
07.08.2025 14:50 Відповісти
Нє-нє, Трумп ніколи не торгане окупованими українцями! Ви шо, оце вигадали! Навіть смішно думати! Він подивіться на Трумпа з його Вітьком. Хіба вони на таке здатні?
07.08.2025 15:23 Відповісти
Боже, який же він ідіот!
07.08.2025 14:51 Відповісти
Що будемо міняти? Крим на Сахалін? Чи неокуповані на окуповані?
Бо це дві великі різниці
07.08.2025 14:51 Відповісти
Ні, Крим раїсі, Аляску амерам
07.08.2025 14:55 Відповісти
07.08.2025 15:25 Відповісти
Пакт Зеленського та пуйла по поділу України підписаний та вступає у силу з моменту підписання капітуляції зеленою гнидою.
За це гинули та страждали мільйони українців?
Щоб вся зелена влада зрадників, корупціонерів та злодіїв здохли і ваші діти щоб здохли.
07.08.2025 14:52 Відповісти
Кожен з нас колись здохне - рано чи пізно уточнюйте час і спосіб
07.08.2025 15:07 Відповісти
Злочинець каже:
- Я припиню тебе тероризувати, вбивати і грабувати, якщо ти припиниш чинити опір, поступишся будинком, майном!
Так право працює в США чи згідно Законів і міжнародних норм ???
07.08.2025 14:54 Відповісти
Оце і Є ЗАКОНИ І МІЖНАРОДНІ НОРМИ. По путінотрампу.
07.08.2025 15:01 Відповісти
так что, ещё больше "тымчасово" оккупированных территорий станет, или шо?
07.08.2025 14:56 Відповісти
Припускаю, що трампон може піти на×уй разом із ×уйлом. ЄС вже гребує обома цими гівноїдами.
07.08.2025 14:56 Відповісти
в обмін на обговорення обміну територіями".
*************
Кємска волость? Я-я... (с)

07.08.2025 14:56 Відповісти
"Ти што же ето, царская морда, казьонниє зємлі разбазаріваєшь?" (с)

07.08.2025 15:02 Відповісти
Це як Гітлеру в 1938 подарували Судети в надії, що війни не буде? Ну-ну.
07.08.2025 14:57 Відповісти
А хіба сам пупа з самого початку не саме це каже? Аналітика рівня бомжа з-за гаражів.
07.08.2025 14:57 Відповісти
сказав би вже що нічого не може зробити та й все, і просто давав би зброю.
07.08.2025 14:58 Відповісти
ОООООО клас я згоден - можна техас там є нафта кажуть, або Сан-Франциско - колишня колонія російської імперії. Лиш би уже війна закінчилась! Нууууу головне відстояти Вашингтон - все таки столиця
07.08.2025 14:58 Відповісти
І кордони мексиканцям відкрити..
07.08.2025 15:08 Відповісти
шо ти мелеш? в нас з самого початку не було вибору, нам не надіслали умови при яких ми шось віддаємо і не воюємо, вони до нас прилізли захопити все, а як не вийшло то рушать і вбивають, ми мусимо захищати территорію, бо якщо туди заходять рашисти то там нема ні миру, ні волі, ні свободи ні нашої держави ні людей, тому, бовдуре, тут не стоїть вибір - люди чи территорія, це нероздільне, не требе тут маніпулювати
07.08.2025 15:09 Відповісти
дурко , можно бути одночасно і розумними , і красивими , і не обирати членограів в президенти
07.08.2025 15:12 Відповісти
Алєксандр, порятунок твоєї сраки в обмін на ЛЮДЕЙ, які живуть на тих "територіях"? Я виберу пустити під ніж твою сцикливу п'яту точку.
07.08.2025 15:26 Відповісти
**********!🙄🥳😊🙄🤡🤣🤪
А завтра все повторится с начала, с ****** уже были договоренности, ещё хотите поэкспериментировать?!?!
07.08.2025 15:16 Відповісти
Свідок чесного ×уйла? Тоді тобі варто пошукати тупіших за себе, але поза межами кацапських боліт це дуже ввжко.
07.08.2025 15:33 Відповісти
Польський Onet пише:
перемир'я в Україні, але не мир;
фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;
скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.
07.08.2025 15:00 Відповісти
Для скасування санкцій немає причини!!!
07.08.2025 15:11 Відповісти
Так Трампон Трампакс договорился с Европой об энергоресурсах!!! Что-то не складываются пазлы !!
07.08.2025 15:13 Відповісти
.. і ще руде ***** запровадить 8 серпня ніщівні санкції))
07.08.2025 15:00 Відповісти
Трамп каже про те що ***** припинить обстріли взамін на передання росії вже захвачених нею українських територій. А ще пообіцяє не нападати більше взамін на ще не захвачені ним українські території. Це й буде називатися тим миром до якого прагнуть разом ***** і рудий орангутанг Трамп. Мир буде. Але вже без України.
07.08.2025 15:00 Відповісти
Аляску не територію окуповану України???
07.08.2025 15:01 Відповісти
Датишооооо? Прям очі відкрив усім рижий недоумок. Ну звісно якщо ***** отримає те що хоче без війни то йому нізачим воювати. Гітлер тех закінчив би війну якби йому не заважали. Віддай Ізраїль палестинцям і вони теж закінчать війну. Те ж саме з Тайванем якщо Китай отримає його за так то війни не буде. Кончений рижий недоумок
07.08.2025 15:02 Відповісти
"Як продати капітуляцію пересічним за 7 днів" - майстер клас від разового банкрута - вчіться лошари
07.08.2025 15:02 Відповісти
Путіну Україну. Трампу - Канаду
07.08.2025 15:03 Відповісти
Аляску будемо міняти чи що
07.08.2025 15:03 Відповісти
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
07.08.2025 15:04 Відповісти
Шо ты там мутишь Трампон Трампакс?!
***** и так предлагал это ещё в 2014 году!!!!
Причина и цель войны это Крым, энергоснабжение, водоснабжение и сухопутный коридор в Крым, это все у ***** есть, ему нужно признание и легитимизация!!!!
Вот это Трампон Трампакс хочет продать мировому сообществу и Украине!!
07.08.2025 15:08 Відповісти
...в обмін на території США...
07.08.2025 15:09 Відповісти
Нужно готовить наши бригады к захвату Москвы. Через пару месяцев на Рассее случится кризис и ВСУ должны быть готовы к захвату столицы говноимперии. Она уже будет захвачена чеченами и нам придется их подвинуть.
07.08.2025 15:10 Відповісти
Нагадую, що Запоріжська та Херсонська області цілком, в т.ч. обласні центи за конституцією РФ - цє паРаша - відповідно кожен президент РФ будь то ***** чи інший - зобовязаний за законом їх визволяти від "бендеровської окупації". Тому миру не буде. буде тимчасове перемірря - розводняк українців по крайній мірі до повної окупації цих двух областей. Тому Трамп або працює на ***** або зовсім ідіот. С Вазеленскім все зрозуміло - накрав - хоче трохи "пожити для себе" на історічній батьківщині.
07.08.2025 15:10 Відповісти
Техас віддадуть
07.08.2025 15:12 Відповісти
Замітьте, ***** нінаграм не зменшив своїх запросів и вимог, а Тампон щоразу після переговорів з рашистами хвалиться про прогрес в переговорах. Весь прогрест Тампона в переговорах зводиться до того він кожен раз відсмоктує у *****
07.08.2025 15:12 Відповісти
Цей "краснов"--як містер Кмітливий; почав нарешті здогадуватися, що пуйло воює в Україні заради територій та політичного устрою.
07.08.2025 15:14 Відповісти
Відчуваєте як на користь України почала працювати угода по рідкоземеньним мінералам?
07.08.2025 15:18 Відповісти
А у чому саме "користь"?
07.08.2025 15:19 Відповісти
Ггг.
07.08.2025 15:28 Відповісти
А то нічо, шо кацапня конституційно закріпила ще незагарбані чужі території як власні?
07.08.2025 15:18 Відповісти
Віддай Аляску ху@лу - ось тобі й мир буде.
07.08.2025 15:19 Відповісти
Ми ще війну не починали. Жодного обстріла москви ще не було. Треба спробувати всі можливості.
07.08.2025 15:20 Відповісти
35% Донецкой, 28% Херсонской и 27% Запорожской областей, включая областные центры Запорожье и Херсон( т.е. то, шо под контролем Украины). Цена "мира по-московски". Трамп не против, это же не вторжение мексиканской орды в Калифорнию и Техас.
07.08.2025 15:21 Відповісти
ой, завали хліборізку.
07.08.2025 15:21 Відповісти
За даними джерела, Вашингтон зрадницьки запропонував москві не мир, а тимчасове перемир'я. Головне посилання - зафіксувати поточну лінію фронту та відкласти питання окупованих територій терміном від 49 до 99 років. Це фактично означає злочинне визнання російської окупації українських земель.
07.08.2025 15:23 Відповісти
Схоже що Трамп і Zєльонський вже знайшли порозуміння, залишилося тільки з Хутіним домовитися.
07.08.2025 15:27 Відповісти
Тебе вже почистили, ватяний їплане москальською методичкою, а ти знов висрався.
07.08.2025 15:37 Відповісти
Не буде ніякого закінчення війни та обміну території, всі українські території будуть визволені та кілька мільйонів кацапів буде знищено!
07.08.2025 15:31 Відповісти
 
 