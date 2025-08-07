Трамп припускає, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін може бути відкритим до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Дональд Трамп повідомив союзниками, що розглядає можливість проведення зустрічі щодо припинення війни під час телефонної розмови в середу. В ній також брав участь президент Зеленський.

За словами кількох осіб, знайомих з перебігом розмови, Трамп позитивно цінив можливість припинення вогню.

Джерела заявили, що Трамп припустив, що "Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями".

Раніше повідомлялось, що РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями.

