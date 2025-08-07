Путін незабаром здійснить візит до Індії

Російський диктатор Володимир Путіна незабаром здійснить візит до Індії.

Про це заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of India.

"У нас особливі, тривалі відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені", - зазначив він.

Видання пише, що заява пролунала на тлі зростання напруженості між США та Індією, оскільки адміністрація Трампа запровадила мита проти Індії за купівлю російської нафти.

Раніше повідомлялось, що РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями.

Читайте: Індійські НПЗ чекають розпорядження уряду щодо закупівель нафти РФ після мит США, - Reuters