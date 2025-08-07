УКР
Візит Путіна до Індії
Путін незабаром здійснить візит до Індії

Диктатор Путін поїде до Індії Що відомо про візит

Російський диктатор Володимир Путіна незабаром здійснить візит до Індії.

Про це заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of India.

"У нас особливі, тривалі відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені", - зазначив він.

Видання пише, що заява пролунала на тлі зростання напруженості між США та Індією, оскільки адміністрація Трампа запровадила мита проти Індії за купівлю російської нафти.

Раніше повідомлялось, що РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями.

Читайте: Індійські НПЗ чекають розпорядження уряду щодо закупівель нафти РФ після мит США, - Reuters

візит (1642) Індія (722) путін володимір (24404)


+6
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь !
 - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! (с)
07.08.2025 14:23 Відповісти
+4
гітлер незабаром здійснить візит до Індії. Індуси дуже раді і щасливі...
07.08.2025 14:22 Відповісти
+3
पुतिन एक खुइलो हैं ла-ла-ла-ла-ла...
07.08.2025 14:46 Відповісти
Їде домовлятися з індусами про швидкі прямі поставки зброї в обмін на що бажаєш: алмази, газ/нафту, золото, будь які метали. Час підпирає. З економікою--швах, відмовлятися від зустрічі з "красновим" теж небезпечно.
07.08.2025 14:21 Відповісти
"Где мои абреки и кунаки ?"
07.08.2025 14:31 Відповісти
Не таке воно і сумашедше якщо всіх обводе кругом пальця
07.08.2025 14:38 Відповісти
Метушиться гнида.
"Экономическое чудо", выкопал - продал, под прицелом..
07.08.2025 14:29 Відповісти
Може в Індію фуру з дронами відправити?
07.08.2025 14:32 Відповісти
Ну з Китаєм він территоріями розраховується, а Індії що запропонує, рєзанських девствєнніц?
07.08.2025 14:36 Відповісти
І Тампон видно туда ж за ним поїде цуциком
07.08.2025 14:36 Відповісти
Хінді русі бхай бхай हिंदी रूसी भाई भाई!
07.08.2025 14:39 Відповісти
पुतिन एक खुइलो हैं ла-ла-ла-ла-ла...
07.08.2025 14:46 Відповісти
Хай не забуде намалювати червону точку на лобі !
07.08.2025 14:49 Відповісти
Чи підписували індуси римський статут? Ярмо бункерному на шию і в Гаагу.Монголи теж підписували.
07.08.2025 14:50 Відповісти
Індія не ратифікували статут, як і Китай, США, Росія, Білорусь, Туреччина....
07.08.2025 14:56 Відповісти
Візит "неприкасаємого" до "кшатрія". А не западло Нарендрі Моді приймати холопа як рівного собі?
07.08.2025 15:13 Відповісти
***** а чё ты туда едешь, решать нефтяной вопрос, а как же дела субъектов предпринимательства?!
07.08.2025 15:20 Відповісти
І путлера можна поставити в позицію зю.
07.08.2025 15:58 Відповісти
 
 