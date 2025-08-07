РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Визит путина в Индию
1 857 17

Путин вскоре посетит Индию

Диктатор Путин поедет в Индию Что известно о визите

Российский диктатор Владимир Путина вскоре совершит визит в Индию.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of India.

"У нас особые, длительные отношения, и мы ценим их. Мы поддерживаем контакты на высоком уровне, и эти контакты дают очень существенный результат. Мы очень рады и счастливы, узнав о визите президента России Путина в Индию. Думаю, даты уже почти окончательно согласованы", - отметил он.

Издание пишет, что заявление прозвучало на фоне роста напряженности между США и Индией, поскольку администрация Трампа ввела пошлины против Индии за покупку российской нефти.

Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

Читайте: Индийские НПЗ ждут распоряжения правительства по закупкам нефти РФ после пошлин США, - Reuters

Автор: 

визит (3139) Индия (442) путин владимир (31797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь !
 - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! (с)
показать весь комментарий
07.08.2025 14:23 Ответить
+4
гітлер незабаром здійснить візит до Індії. Індуси дуже раді і щасливі...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:22 Ответить
+3
पुतिन एक खुइलो हैं ла-ла-ла-ла-ла...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їде домовлятися з індусами про швидкі прямі поставки зброї в обмін на що бажаєш: алмази, газ/нафту, золото, будь які метали. Час підпирає. З економікою--швах, відмовлятися від зустрічі з "красновим" теж небезпечно.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:21 Ответить
гітлер незабаром здійснить візит до Індії. Індуси дуже раді і щасливі...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:22 Ответить
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь !
 - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! (с)
показать весь комментарий
07.08.2025 14:23 Ответить
"Где мои абреки и кунаки ?"
показать весь комментарий
07.08.2025 14:31 Ответить
Не таке воно і сумашедше якщо всіх обводе кругом пальця
показать весь комментарий
07.08.2025 14:38 Ответить
Метушиться гнида.
"Экономическое чудо", выкопал - продал, под прицелом..
показать весь комментарий
07.08.2025 14:29 Ответить
Може в Індію фуру з дронами відправити?
показать весь комментарий
07.08.2025 14:32 Ответить
Ну з Китаєм він территоріями розраховується, а Індії що запропонує, рєзанських девствєнніц?
показать весь комментарий
07.08.2025 14:36 Ответить
І Тампон видно туда ж за ним поїде цуциком
показать весь комментарий
07.08.2025 14:36 Ответить
Хінді русі бхай бхай हिंदी रूसी भाई भाई!
показать весь комментарий
07.08.2025 14:39 Ответить
पुतिन एक खुइलो हैं ла-ла-ла-ла-ла...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:46 Ответить
Хай не забуде намалювати червону точку на лобі !
показать весь комментарий
07.08.2025 14:49 Ответить
Чи підписували індуси римський статут? Ярмо бункерному на шию і в Гаагу.Монголи теж підписували.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:50 Ответить
Індія не ратифікували статут, як і Китай, США, Росія, Білорусь, Туреччина....
показать весь комментарий
07.08.2025 14:56 Ответить
Візит "неприкасаємого" до "кшатрія". А не западло Нарендрі Моді приймати холопа як рівного собі?
показать весь комментарий
07.08.2025 15:13 Ответить
***** а чё ты туда едешь, решать нефтяной вопрос, а как же дела субъектов предпринимательства?!
показать весь комментарий
07.08.2025 15:20 Ответить
І путлера можна поставити в позицію зю.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:58 Ответить
 
 