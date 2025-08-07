Путин вскоре посетит Индию
Российский диктатор Владимир Путина вскоре совершит визит в Индию.
Об этом заявил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of India.
"У нас особые, длительные отношения, и мы ценим их. Мы поддерживаем контакты на высоком уровне, и эти контакты дают очень существенный результат. Мы очень рады и счастливы, узнав о визите президента России Путина в Индию. Думаю, даты уже почти окончательно согласованы", - отметил он.
Издание пишет, что заявление прозвучало на фоне роста напряженности между США и Индией, поскольку администрация Трампа ввела пошлины против Индии за покупку российской нефти.
Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.
