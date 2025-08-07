Индийские НПЗ ждут распоряжения правительства о закупках нефти РФ после пошлин США, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы ожидают указаний правительства относительно того, продолжать ли покупать российскую нефть после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, государственные НПЗ Индии уже приостановили поставки, в то же время, частные - Reliance Industries, Nayara Energy и HPCL Mittal Energy - продолжают закупки.

Один из представителей частной нефтяной компании Индии заявил: "Пока что правительство нам ничего не сообщило, поэтому мы не остановим импорт российской нефти".

Россия обеспечивает более трети потребностей Индии в нефти, которая является третьим крупнейшим импортером в мире.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

