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Новости Экспорт нефти РФ
2 008 24

Советник Трампа Миллер обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины в связи с закупкой российской нефти

міллер

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

Об этом он сказал в эфире программы Sunday Morning Futures, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России", - сказал американский чиновник.

Он добавил, что Индия "фактически сравнялась с Китаем" по объемам закупки российской нефти.

"Люди будут шокированы, узнав, что Индия, фактически, наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это впечатляющий факт", - заявил Миллер.

Reuters отмечает, что критика Миллера стала одной из самых острых со стороны администрации Трампа в адрес Индии - ключевого партнера США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также: Трамп объявил о 25% пошлинах для Индии из-за покупки нефти из России

В то же время советник президента отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Ранее Reuters писало, что Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Читайте также: Индия продолжит покупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа, - Reuters

Автор: 

Индия (430) нефть (1953) США (27627) экспорт (885)


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Топ комментарии
+6
ті обісрані цигани повні довбойопи якщо зараз будуть ********** ще до Америки. коли їх припече, а їх скоро припече, то ху йо допоможе їм так само, як Ірану допоміг, Асаду і Вірменії у Карабаху... а припече їх точно. китайці не просто так на найбільш повноводній річці Індії Брахмапутрі будубть зараз цілий каскад ГЕС. тобто це не тільки для електрики, але і для політичного тиску на Індію. а у тих комуняк з індусами століттями напружені, можна навіть сказати ворожі, відносини. побудують комуняки ті греблі і коли захочуть будуть перекривати воду тим обісрнаим циганам. і більша половина населення Індії буде на колінах воду вимолювати у китайців. та пох на них. планета буде чистіша, коли ці дві країни переїпашать друг дружку. та й кацапів разом з ними.
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03.08.2025 22:39 Ответить
+4
Цікаво, на скільки днів/тижнів знову перенесе Трамп ці "потужні санкції"?
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03.08.2025 22:34 Ответить
+3
Індія фінансує рашку - США видасть її люлєй чи буде тільки потрасіння повітря?
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03.08.2025 22:32 Ответить
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Індія фінансує рашку - США видасть її люлєй чи буде тільки потрасіння повітря?
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03.08.2025 22:32 Ответить
Цікаво, на скільки днів/тижнів знову перенесе Трамп ці "потужні санкції"?
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03.08.2025 22:34 Ответить
Підсадив ***** індусів на голку дешевої нафти як колись Європу на газ. Тепер у індусів почнуться проблеми.
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03.08.2025 22:34 Ответить
там здаєтсья останні пара місяців дискаунт впав ледь не 2х баксів. так-шо шара для індусів і так закінчилася.
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03.08.2025 22:44 Ответить
ті обісрані цигани повні довбойопи якщо зараз будуть ********** ще до Америки. коли їх припече, а їх скоро припече, то ху йо допоможе їм так само, як Ірану допоміг, Асаду і Вірменії у Карабаху... а припече їх точно. китайці не просто так на найбільш повноводній річці Індії Брахмапутрі будубть зараз цілий каскад ГЕС. тобто це не тільки для електрики, але і для політичного тиску на Індію. а у тих комуняк з індусами століттями напружені, можна навіть сказати ворожі, відносини. побудують комуняки ті греблі і коли захочуть будуть перекривати воду тим обісрнаим циганам. і більша половина населення Індії буде на колінах воду вимолювати у китайців. та пох на них. планета буде чистіша, коли ці дві країни переїпашать друг дружку. та й кацапів разом з ними.
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03.08.2025 22:39 Ответить
срав пес, перділи гуси….
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03.08.2025 22:40 Ответить
70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут? нічого... а винувата лише Індія.
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03.08.2025 22:41 Ответить
Правильне звинувачення. Усі пособники кацапстану мають бути поставлені у позу бобра.
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03.08.2025 22:41 Ответить
Таки прийдеться Трампу дати нам Томагавки.
Знищити ними балтійські нафтові і газові термінали і трубопроводи до них.
Амінь.
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03.08.2025 22:48 Ответить
хвилинку, а як почуває експорт російської нафти через Україну потужним та незламним лідором галактики та інших колоній?
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03.08.2025 22:51 Ответить
Обсяги транзиту російської нафти через українську частину нафтопроводу «Дружба» зросли на 28% у квітні порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Про це йдеться у аналітичному звіті https://www.nefterynok.info/uslugi/monthly-fuels-lpg Monthly Fuels & LPG за травень 2025 року.
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03.08.2025 23:21 Ответить
Прем'єр-міністр України https://www.dw.com/uk/denis-smigal/t-52641555 Денис Шмигаль у п'ятницю, 10 січня, заявив, що зупинка транзиту https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0/t-18892415 нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та https://www.dw.com/uk/ugoda-pro-asociaciu-miz-es-i-ukrainou/t-19127601 Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС", - зазначив Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, цитує "Інтерфакс-Україна"
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03.08.2025 23:22 Ответить
а не перенаправити чи нам 4 підводних понта, тобто човна,
в куди небудь?, а потім віткофа на замирення прислати?
невже у світі є хоч одна людина яка щє вірить доні?
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03.08.2025 23:00 Ответить
коли такі самі звинувачення пролунають у сторону европки ?
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03.08.2025 23:05 Ответить
щє як "европка" скoротить виплачення Україні надавання грошей
за зелені пройоби і ви наступному місяці получите пенсію мінус 1250 гривень? - от тоді поговотимо за "европку".
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03.08.2025 23:15 Ответить
ну тобто єдина різниця між індусами та європейцями в тому що останні дають грошей(гранти та кредити) для наповнення бюджету? цікаво виходить чи не так.
а хто тоді американці(за трумпа) які ні зброї ні грошей не дають... вороги напевно, піндоси чи як їх там у кацапів.
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03.08.2025 23:36 Ответить
260 мільонів США потратила на закупку РФ урану.
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03.08.2025 23:13 Ответить
і ви не розумієте чому?
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...
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03.08.2025 23:18 Ответить
а ви не розумієте чому індуси купують дешевшу парашинську нафту...
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...(с)
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03.08.2025 23:40 Ответить
Радник Трампа Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України через закупівлю російської нафти- "МАЧО ТРАМБОН"грозився "трахнути "ІНДІЮ".а вона післала його накуй,через кайф від рашистського куйла,за котрий щей йому платить...
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03.08.2025 23:23 Ответить
Путлеру потребовалось 25 лет, чтобы сделать "рф" презираемым всем миром изгоем на помойке истории.
Трамбон сделал это с америкой за полгода. Авторитет сша на низшем уровне за всю историю, экономика в упадке, общество на пороге гражданской войны.
Росия вперде, сша катится вперду!!!
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03.08.2025 23:28 Ответить
Дивлюся США почало зарубу з Індією. Якшо вони навіть Індії просруть, то це буде взагалі фіаско...
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03.08.2025 23:29 Ответить
індію думаю нагнуть, бо в індію частина штатівського бізнесу переносить виробництво.
та і нафту дешевшає, тому знижки на парашинську жижу вже не виглядають такими профітними
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03.08.2025 23:42 Ответить
забули в Індії своє коріння ...бо і Хата вних як у нас Хата ...зрадила верхівка Індії народ український , і стали нам ворогами ...
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03.08.2025 23:32 Ответить
 
 