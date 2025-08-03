Советник Трампа Миллер обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины в связи с закупкой российской нефти

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

Об этом он сказал в эфире программы Sunday Morning Futures, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России", - сказал американский чиновник.

Он добавил, что Индия "фактически сравнялась с Китаем" по объемам закупки российской нефти.

"Люди будут шокированы, узнав, что Индия, фактически, наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это впечатляющий факт", - заявил Миллер.

Reuters отмечает, что критика Миллера стала одной из самых острых со стороны администрации Трампа в адрес Индии - ключевого партнера США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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В то же время советник президента отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Ранее Reuters писало, что Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

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