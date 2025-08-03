Советник Трампа Миллер обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины в связи с закупкой российской нефти
Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.
Об этом он сказал в эфире программы Sunday Morning Futures, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России", - сказал американский чиновник.
Он добавил, что Индия "фактически сравнялась с Китаем" по объемам закупки российской нефти.
"Люди будут шокированы, узнав, что Индия, фактически, наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это впечатляющий факт", - заявил Миллер.
Reuters отмечает, что критика Миллера стала одной из самых острых со стороны администрации Трампа в адрес Индии - ключевого партнера США в Индо-Тихоокеанском регионе.
В то же время советник президента отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Ранее Reuters писало, что Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.
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Знищити ними балтійські нафтові і газові термінали і трубопроводи до них.
Амінь.
"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та https://www.dw.com/uk/ugoda-pro-asociaciu-miz-es-i-ukrainou/t-19127601 Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС", - зазначив Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, цитує "Інтерфакс-Україна"
в куди небудь?, а потім віткофа на замирення прислати?
невже у світі є хоч одна людина яка щє вірить доні?
за зелені пройоби і ви наступному місяці получите пенсію мінус 1250 гривень? - от тоді поговотимо за "европку".
а хто тоді американці(за трумпа) які ні зброї ні грошей не дають... вороги напевно, піндоси чи як їх там у кацапів.
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...(с)
Трамбон сделал это с америкой за полгода. Авторитет сша на низшем уровне за всю историю, экономика в упадке, общество на пороге гражданской войны.
Росия вперде, сша катится вперду!!!
та і нафту дешевшає, тому знижки на парашинську жижу вже не виглядають такими профітними