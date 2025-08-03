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Новини Експорт нафти РФ
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Радник Трампа Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України через закупівлю російської нафти

міллер

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

Про це він сказав в ефірі програми Sunday Morning Futures, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії", - сказав американський посадовець.

Він додав, що Індія "фактично зрівнялася з Китаєм" за обсягами закупівлі російської нафти.

"Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", - заявив Міллер.

Reuters зауважує, що критика Міллера стала однією з найгостріших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії - ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: Трамп оголосив про 25% мита для Індії через купівлю нафти з Росії

Водночас радник президента зазначив, що Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Раніше Reuters писало, що Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

Читайте також: Індія продовжить купляти нафту в РФ, попри погрози Трампа, - Reuters

Автор: 

Індія (707) нафта (5699) США (23952) експорт (4571)


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Топ коментарі
+4
ті обісрані цигани повні довбойопи якщо зараз будуть ********** ще до Америки. коли їх припече, а їх скоро припече, то ху йо допоможе їм так само, як Ірану допоміг, Асаду і Вірменії у Карабаху... а припече їх точно. китайці не просто так на найбільш повноводній річці Індії Брахмапутрі будубть зараз цілий каскад ГЕС. тобто це не тільки для електрики, але і для політичного тиску на Індію. а у тих комуняк з індусами століттями напружені, можна навіть сказати ворожі, відносини. побудують комуняки ті греблі і коли захочуть будуть перекривати воду тим обісрнаим циганам. і більша половина населення Індії буде на колінах воду вимолювати у китайців. та пох на них. планета буде чистіша, коли ці дві країни переїпашать друг дружку. та й кацапів разом з ними.
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03.08.2025 22:39 Відповісти
+3
Індія фінансує рашку - США видасть її люлєй чи буде тільки потрасіння повітря?
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03.08.2025 22:32 Відповісти
+2
Цікаво, на скільки днів/тижнів знову перенесе Трамп ці "потужні санкції"?
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03.08.2025 22:34 Відповісти
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Індія фінансує рашку - США видасть її люлєй чи буде тільки потрасіння повітря?
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03.08.2025 22:32 Відповісти
Цікаво, на скільки днів/тижнів знову перенесе Трамп ці "потужні санкції"?
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03.08.2025 22:34 Відповісти
Підсадив ***** індусів на голку дешевої нафти як колись Європу на газ. Тепер у індусів почнуться проблеми.
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03.08.2025 22:34 Відповісти
там здаєтсья останні пара місяців дискаунт впав ледь не 2х баксів. так-шо шара для індусів і так закінчилася.
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03.08.2025 22:44 Відповісти
ті обісрані цигани повні довбойопи якщо зараз будуть ********** ще до Америки. коли їх припече, а їх скоро припече, то ху йо допоможе їм так само, як Ірану допоміг, Асаду і Вірменії у Карабаху... а припече їх точно. китайці не просто так на найбільш повноводній річці Індії Брахмапутрі будубть зараз цілий каскад ГЕС. тобто це не тільки для електрики, але і для політичного тиску на Індію. а у тих комуняк з індусами століттями напружені, можна навіть сказати ворожі, відносини. побудують комуняки ті греблі і коли захочуть будуть перекривати воду тим обісрнаим циганам. і більша половина населення Індії буде на колінах воду вимолювати у китайців. та пох на них. планета буде чистіша, коли ці дві країни переїпашать друг дружку. та й кацапів разом з ними.
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03.08.2025 22:39 Відповісти
срав пес, перділи гуси….
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03.08.2025 22:40 Відповісти
70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут? нічого... а винувата лише Індія.
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03.08.2025 22:41 Відповісти
Правильне звинувачення. Усі пособники кацапстану мають бути поставлені у позу бобра.
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03.08.2025 22:41 Відповісти
Таки прийдеться Трампу дати нам Томагавки.
Знищити ними балтійські нафтові і газові термінали і трубопроводи до них.
Амінь.
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03.08.2025 22:48 Відповісти
хвилинку, а як почуває експорт російської нафти через Україну потужним та незламним лідором галактики та інших колоній?
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03.08.2025 22:51 Відповісти
Обсяги транзиту російської нафти через українську частину нафтопроводу «Дружба» зросли на 28% у квітні порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Про це йдеться у аналітичному звіті https://www.nefterynok.info/uslugi/monthly-fuels-lpg Monthly Fuels & LPG за травень 2025 року.
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03.08.2025 23:21 Відповісти
а не перенаправити чи нам 4 підводних понта, тобто човна,
в куди небудь?, а потім віткофа на замирення прислати?
невже у світі є хоч одна людина яка щє вірить доні?
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03.08.2025 23:00 Відповісти
коли такі самі звинувачення пролунають у сторону европки ?
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03.08.2025 23:05 Відповісти
щє як "европка" скoротить виплачення Україні надавання грошей
за зелені пройоби і ви наступному місяці получите пенсію мінус 1250 гривень? - от тоді поговотимо за "европку".
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03.08.2025 23:15 Відповісти
260 мільонів США потратила на закупку РФ урану.
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03.08.2025 23:13 Відповісти
і ви не розумієте чому?
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...
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03.08.2025 23:18 Відповісти
 
 