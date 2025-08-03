Радник Трампа Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України через закупівлю російської нафти

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

Про це він сказав в ефірі програми Sunday Morning Futures, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії", - сказав американський посадовець.

Він додав, що Індія "фактично зрівнялася з Китаєм" за обсягами закупівлі російської нафти.

"Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", - заявив Міллер.

Reuters зауважує, що критика Міллера стала однією з найгостріших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії - ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Водночас радник президента зазначив, що Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Раніше Reuters писало, що Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

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