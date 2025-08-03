Радник Трампа Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України через закупівлю російської нафти
Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.
Про це він сказав в ефірі програми Sunday Morning Futures, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії", - сказав американський посадовець.
Він додав, що Індія "фактично зрівнялася з Китаєм" за обсягами закупівлі російської нафти.
"Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", - заявив Міллер.
Reuters зауважує, що критика Міллера стала однією з найгостріших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії - ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Водночас радник президента зазначив, що Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Раніше Reuters писало, що Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.
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Знищити ними балтійські нафтові і газові термінали і трубопроводи до них.
Амінь.
в куди небудь?, а потім віткофа на замирення прислати?
невже у світі є хоч одна людина яка щє вірить доні?
за зелені пройоби і ви наступному місяці получите пенсію мінус 1250 гривень? - от тоді поговотимо за "европку".
навчитесь вже нарешті рахувати свої гроші - не чюжі...