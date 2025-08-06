Действия США против Индии несправедливы и неразумны. Мы будем принимать необходимые меры, - МИД страны

Индия прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины в связи с импортом российской нефти.

Об этом говорится в заявлении МИД Индии, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние дни Соединенные Штаты Америки взяли на прицел импорт нефти из России в Индию.

Мы уже четко выразили свою позицию по этим вопросам, в частности относительно того, что наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения Индии", - отметило ведомство.

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"Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые также осуществляют несколько других стран в своих национальных интересах", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Индии назвало действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и пообещало принять "все необходимые меры" для защиты национальных интересов.

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Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.