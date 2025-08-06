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Новости Тарифы Трампа Ответ Индии на тарифы Трампа
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Действия США против Индии несправедливы и неразумны. Мы будем принимать необходимые меры, - МИД страны

Индия отреагировала на дополнительные пошлины США в 25% за торговлю с РФ

Индия прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины в связи с импортом российской нефти.

Об этом говорится в заявлении МИД Индии, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние дни Соединенные Штаты Америки взяли на прицел импорт нефти из России в Индию.

Мы уже четко выразили свою позицию по этим вопросам, в частности относительно того, что наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения Индии", - отметило ведомство.

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"Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые также осуществляют несколько других стран в своих национальных интересах", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Индии назвало действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и пообещало принять "все необходимые меры" для защиты национальных интересов.

Также читайте: Цены на нефть выросли после угроз Трампа из-за покупки Индией российской нефти

Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Автор: 

Индия (438) пошлина (511) США (27654)


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Топ комментарии
+10
До 2022 року купували у Рашки 1% нафти і не переймалися. але як казав К.Маркс, халява- це величезна сила.
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06.08.2025 18:46 Ответить
+10
Ого як заспівали. А до 22 року і натяків не було, зо індія купуватиме нафту в параші.

А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
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06.08.2025 18:46 Ответить
+5
Затанцюють і заспівають?
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06.08.2025 18:46 Ответить
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Затанцюють і заспівають?
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06.08.2025 18:46 Ответить
Дякуємо Донні що прижав пропарашинських циган.
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06.08.2025 19:07 Ответить
До 2022 року купували у Рашки 1% нафти і не переймалися. але як казав К.Маркс, халява- це величезна сила.
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06.08.2025 18:46 Ответить
Ого як заспівали. А до 22 року і натяків не було, зо індія купуватиме нафту в параші.

А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
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06.08.2025 18:46 Ответить
Знімуть в Болівуді фільм з загрозливими для США танцями? Ще одні чорти з завищеною самооцінкою.
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06.08.2025 18:47 Ответить
Падальщики и танцоры диско.
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06.08.2025 18:48 Ответить
Аааа, з погляду буддитста Нарендри та індусів фінінсувати ВБИВСТВО українців індусами логічно та справедливо.
Це все шо треба знати про їндію.
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06.08.2025 18:50 Ответить
Він правильно говорить, Трамп не вів мита на усіх покупців нафти з РФ лише на Індію? Китай, Угорщина, Словаччина, Туреччина, та решту, мита не отримали... 70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут?, щоб танкери не могли зайти за нафтою з РФ, нічого... а винувата лише Індія.
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06.08.2025 18:53 Ответить
На йогов приходится 50% всего экспорта кацапской нефти.
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06.08.2025 19:01 Ответить
30%, 50% Китай, Туреччина і решту 20%
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06.08.2025 19:04 Ответить
Китай більше 20% з одного джерела не практикує.(законодавчо).
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06.08.2025 19:38 Ответить
Не лише, але і не в одній нафті справа.
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06.08.2025 19:25 Ответить
Здрасьте. На Китай ещё больше мита
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06.08.2025 19:27 Ответить
а шо таке? як спонсорувати террористів і мати зиск з війни до добре, як вїбали, зразу істєріка, ото буде весело колись спостерігати як Індія і Китай воює, шо б підливати масла в вогонь побільше, що б захід заробив по повній
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06.08.2025 19:00 Ответить
Купівля нафти у світового агресора-несправедлива і нелогічна справа.
Президент США вживає жорстких заходів. Зеботва в сумятті від рішень Трампа.
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06.08.2025 19:01 Ответить
чучундра...путінська...США нічого не продає Індії, так, що хай цей єнот в рожок трубить...на трампа
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06.08.2025 19:04 Ответить
Зіта і Гіта похнюпили носи
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06.08.2025 19:07 Ответить
А нас за що?
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06.08.2025 19:10 Ответить
Ці індуси, якщо я не помиляюся, й на зустрічах держав або набирали води в рота та відсторонювалися або навіть підтримували путінський оркостан в питанні цієї війни. Пішли до біса! Ще прийде час коли й вас заштормить а Україна та цивілізований світ відсторониться. На крові українських людей мріють нажитися?)
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06.08.2025 19:17 Ответить
Чмо дурне ! Невже так важко усвідомити що пвдтримка кровожерливих фашистів це співучасть у злочині.
підарюга
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06.08.2025 19:22 Ответить
нелюд
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06.08.2025 19:24 Ответить
Шара розміру не має, а гроші не пахнуть... За велике бабло можна і дурнем прикинутись.
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06.08.2025 19:25 Ответить
Сколько нам открытий чудных... .
А если серьёзно:
США заявляет, что Индия покупает слишком много энергоресурсов у рф.
Индия сначала говорит, что готова легко отказаться от российской нефти, однако никаких признаков действия в данном направлении не видно. США обвиняет Индию в финансировании нападения на Украину. До войны Индия не покупала сколько-нибудь значимых объемов нефти у рф. Индия заявила, что она белая и пушистая, просто любит дешёвую нефть. На что США вводит санкции, чтоб Индия выбрала "или рыбку съесть, или на х@й сесть". Сразу же появляются масса критиков действий США, рассказывая, мол китай и Турция тоже покупают, а им ничего не делают. Да, вы правы им ничего не делают. Почему? - Потому что Индия нищая, сильно зависящая от торговли США, не имеющая прочных государственных институций, страна с 1,4 млрд голодных ртов, закупающая еду у Мира, за полученные, в первую очередь от торговли с США, деньги. При этом это страна, которая по объему торговли, на девятом месте для США. Одновременно закупки нефти у рф этой страны сравнимы с китайскими.
Вывод: страну индусов выбрали для долбёжка потому, что она немощная, но жирная цель, которая позволит решить поставленную задачу дешевле.
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06.08.2025 19:26 Ответить
І що далі? Індія головний ворог Китаю. Так,так, не якісь там Захід, а саме Індія
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06.08.2025 19:28 Ответить
 
 