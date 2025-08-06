Действия США против Индии несправедливы и неразумны. Мы будем принимать необходимые меры, - МИД страны
Индия прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины в связи с импортом российской нефти.
Об этом говорится в заявлении МИД Индии, информирует Цензор.НЕТ.
"В последние дни Соединенные Штаты Америки взяли на прицел импорт нефти из России в Индию.
Мы уже четко выразили свою позицию по этим вопросам, в частности относительно того, что наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения Индии", - отметило ведомство.
"Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые также осуществляют несколько других стран в своих национальных интересах", - говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Индии назвало действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и пообещало принять "все необходимые меры" для защиты национальных интересов.
Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.
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А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
Це все шо треба знати про їндію.
Президент США вживає жорстких заходів. Зеботва в сумятті від рішень Трампа.
підарюга
А если серьёзно:
США заявляет, что Индия покупает слишком много энергоресурсов у рф.
Индия сначала говорит, что готова легко отказаться от российской нефти, однако никаких признаков действия в данном направлении не видно. США обвиняет Индию в финансировании нападения на Украину. До войны Индия не покупала сколько-нибудь значимых объемов нефти у рф. Индия заявила, что она белая и пушистая, просто любит дешёвую нефть. На что США вводит санкции, чтоб Индия выбрала "или рыбку съесть, или на х@й сесть". Сразу же появляются масса критиков действий США, рассказывая, мол китай и Турция тоже покупают, а им ничего не делают. Да, вы правы им ничего не делают. Почему? - Потому что Индия нищая, сильно зависящая от торговли США, не имеющая прочных государственных институций, страна с 1,4 млрд голодных ртов, закупающая еду у Мира, за полученные, в первую очередь от торговли с США, деньги. При этом это страна, которая по объему торговли, на девятом месте для США. Одновременно закупки нефти у рф этой страны сравнимы с китайскими.
Вывод: страну индусов выбрали для долбёжка потому, что она немощная, но жирная цель, которая позволит решить поставленную задачу дешевле.