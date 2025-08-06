Дії США проти Індії несправедливі та нерозумні. Ми вживатимемо необхідних заходів, - МЗС країни

Індія прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита у звʼязку з імпортом російської нафти.

Про це йдеться у заяві МЗС Індії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Сполучені Штати Америки взяли на приціл імпорт нафти з Росії до Індії.

Ми вже чітко висловили свою позицію з цих питань, зокрема щодо того, що наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення Індії", - зазначило відомство.

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"Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові мита на Індію за дії, які також здійснюють кілька інших країн у своїх національних інтересах", - йдеться у заяві.

Зовнішньополітичне відомство Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.

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Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.