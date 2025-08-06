Дії США проти Індії несправедливі та нерозумні. Ми вживатимемо необхідних заходів, - МЗС країни
Індія прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита у звʼязку з імпортом російської нафти.
Про це йдеться у заяві МЗС Індії, інформує Цензор.НЕТ.
"Останніми днями Сполучені Штати Америки взяли на приціл імпорт нафти з Росії до Індії.
Ми вже чітко висловили свою позицію з цих питань, зокрема щодо того, що наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення Індії", - зазначило відомство.
"Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові мита на Індію за дії, які також здійснюють кілька інших країн у своїх національних інтересах", - йдеться у заяві.
Зовнішньополітичне відомство Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.
Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.
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А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
Це все шо треба знати про їндію.
Президент США вживає жорстких заходів. Зеботва в сумятті від рішень Трампа.
підарюга
А если серьёзно:
США заявляет, что Индия покупает слишком много энергоресурсов у рф.
Индия сначала говорит, что готова легко отказаться от российской нефти, однако никаких признаков действия в данном направлении не видно. США обвиняет Индию в финансировании нападения на Украину. До войны Индия не покупала сколько-нибудь значимых объемов нефти у рф. Индия заявила, что она белая и пушистая, просто любит дешёвую нефть. На что США вводит санкции, чтоб Индия выбрала "или рыбку съесть, или на х@й сесть". Сразу же появляются масса критиков действий США, рассказывая, мол китай и Турция тоже покупают, а им ничего не делают. Да, вы правы им ничего не делают. Почему? - Потому что Индия нищая, сильно зависящая от торговли США, не имеющая прочных государственных институций, страна с 1,4 млрд голодных ртов, закупающая еду у Мира, за полученные, в первую очередь от торговли с США, деньги. При этом это страна, которая по объему торговли, на девятом месте для США. Одновременно закупки нефти у рф этой страны сравнимы с китайскими.
Вывод: страну индусов выбрали для долбёжка потому, что она немощная, но жирная цель, которая позволит решить поставленную задачу дешевле.