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Новини Тарифи Трампа Відповідь Індії на тарифи Трампа
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Дії США проти Індії несправедливі та нерозумні. Ми вживатимемо необхідних заходів, - МЗС країни

Індія відреагувала на додаткові мита США у 25% за торгівлю з РФ

Індія прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита у звʼязку з імпортом російської нафти.

Про це йдеться у заяві МЗС Індії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Сполучені Штати Америки взяли на приціл імпорт нафти з Росії до Індії.

Ми вже чітко висловили свою позицію з цих питань, зокрема щодо того, що наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення Індії", - зазначило відомство.

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"Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові мита на Індію за дії, які також здійснюють кілька інших країн у своїх національних інтересах", - йдеться у заяві.

Зовнішньополітичне відомство Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.

Також читайте: Ціни на нафту зросли після погроз Трампа через купівлю Індією російської нафти

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Автор: 

Індія (722) мито (1151) США (23983)


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Топ коментарі
+17
До 2022 року купували у Рашки 1% нафти і не переймалися. але як казав К.Маркс, халява- це величезна сила.
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06.08.2025 18:46 Відповісти
+14
Ого як заспівали. А до 22 року і натяків не було, зо індія купуватиме нафту в параші.

А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
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06.08.2025 18:46 Відповісти
+9
Затанцюють і заспівають?
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06.08.2025 18:46 Відповісти
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Затанцюють і заспівають?
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06.08.2025 18:46 Відповісти
Дякуємо Донні що прижав пропарашинських циган.
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06.08.2025 19:07 Відповісти
До 2022 року купували у Рашки 1% нафти і не переймалися. але як казав К.Маркс, халява- це величезна сила.
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06.08.2025 18:46 Відповісти
Ого як заспівали. А до 22 року і натяків не було, зо індія купуватиме нафту в параші.

А зараз такі "енергетична безпека індії, як ви смієте"
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06.08.2025 18:46 Відповісти
Знімуть в Болівуді фільм з загрозливими для США танцями? Ще одні чорти з завищеною самооцінкою.
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06.08.2025 18:47 Відповісти
Падальщики и танцоры диско.
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06.08.2025 18:48 Відповісти
Аааа, з погляду буддитста Нарендри та індусів фінінсувати ВБИВСТВО українців індусами логічно та справедливо.
Це все шо треба знати про їндію.
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06.08.2025 18:50 Відповісти
Він правильно говорить, Трамп не вів мита на усіх покупців нафти з РФ лише на Індію? Китай, Угорщина, Словаччина, Туреччина, та решту, мита не отримали... 70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут?, щоб танкери не могли зайти за нафтою з РФ, нічого... а винувата лише Індія.
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06.08.2025 18:53 Відповісти
На йогов приходится 50% всего экспорта кацапской нефти.
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06.08.2025 19:01 Відповісти
30%, 50% Китай, Туреччина і решту 20%
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06.08.2025 19:04 Відповісти
Китай більше 20% з одного джерела не практикує.(законодавчо).
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06.08.2025 19:38 Відповісти
Не лише, але і не в одній нафті справа.
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06.08.2025 19:25 Відповісти
Здрасьте. На Китай ещё больше мита
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06.08.2025 19:27 Відповісти
а шо таке? як спонсорувати террористів і мати зиск з війни до добре, як вїбали, зразу істєріка, ото буде весело колись спостерігати як Індія і Китай воює, шо б підливати масла в вогонь побільше, що б захід заробив по повній
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06.08.2025 19:00 Відповісти
Купівля нафти у світового агресора-несправедлива і нелогічна справа.
Президент США вживає жорстких заходів. Зеботва в сумятті від рішень Трампа.
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06.08.2025 19:01 Відповісти
чучундра...путінська...США нічого не продає Індії, так, що хай цей єнот в рожок трубить...на трампа
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06.08.2025 19:04 Відповісти
Зіта і Гіта похнюпили носи
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06.08.2025 19:07 Відповісти
А нас за що?
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06.08.2025 19:10 Відповісти
Ці індуси, якщо я не помиляюся, й на зустрічах держав або набирали води в рота та відсторонювалися або навіть підтримували путінський оркостан в питанні цієї війни. Пішли до біса! Ще прийде час коли й вас заштормить а Україна та цивілізований світ відсторониться. На крові українських людей мріють нажитися?)
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06.08.2025 19:17 Відповісти
Чмо дурне ! Невже так важко усвідомити що пвдтримка кровожерливих фашистів це співучасть у злочині.
підарюга
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06.08.2025 19:22 Відповісти
нелюд
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06.08.2025 19:24 Відповісти
Шара розміру не має, а гроші не пахнуть... За велике бабло можна і дурнем прикинутись.
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06.08.2025 19:25 Відповісти
Сколько нам открытий чудных... .
А если серьёзно:
США заявляет, что Индия покупает слишком много энергоресурсов у рф.
Индия сначала говорит, что готова легко отказаться от российской нефти, однако никаких признаков действия в данном направлении не видно. США обвиняет Индию в финансировании нападения на Украину. До войны Индия не покупала сколько-нибудь значимых объемов нефти у рф. Индия заявила, что она белая и пушистая, просто любит дешёвую нефть. На что США вводит санкции, чтоб Индия выбрала "или рыбку съесть, или на х@й сесть". Сразу же появляются масса критиков действий США, рассказывая, мол китай и Турция тоже покупают, а им ничего не делают. Да, вы правы им ничего не делают. Почему? - Потому что Индия нищая, сильно зависящая от торговли США, не имеющая прочных государственных институций, страна с 1,4 млрд голодных ртов, закупающая еду у Мира, за полученные, в первую очередь от торговли с США, деньги. При этом это страна, которая по объему торговли, на девятом месте для США. Одновременно закупки нефти у рф этой страны сравнимы с китайскими.
Вывод: страну индусов выбрали для долбёжка потому, что она немощная, но жирная цель, которая позволит решить поставленную задачу дешевле.
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06.08.2025 19:26 Відповісти
І що далі? Індія головний ворог Китаю. Так,так, не якісь там Захід, а саме Індія
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06.08.2025 19:28 Відповісти
Індюкам треба ввести не 25, а 125%мита!!!
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06.08.2025 19:44 Відповісти
Вереск халявних с¥чок приємно бадьорить.
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06.08.2025 19:44 Відповісти
Стули писок, мавпа немита
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06.08.2025 19:59 Відповісти
 
 