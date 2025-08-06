ЄС і США продовжують торгувати з Росією на мільярди, але Індія збільшила імпорт у 8 разів, – Reuters

Через три роки від початку розв'язаної Росією війни в Україні, європейські й американські компанії зберігають вагомі ланцюги постачань із Росії попри санкції та ембарго, хоча Індія справді перетворилася на одного з головних покупців російської сировини.

Про це пише Reuters, аналізуючи заяву МЗС Індії, яке звинуватило країни Заходу у використанні "подвійних стандартів", після того як президент США Дональд Трамп почав погрожувати Нью-Делі підвищеними тарифами через закупівлю російської нафти.

Агентство проаналізувало, як змінювався торгівельний баланс ЄС, США та Індії з РФ за останні роки.

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Європейський союз

Імпорт товарів із Росії у першому кварталі 2025 року зменшився на 86%, порівняно з першим кварталом 2022 року, але все ще становив 8,74 млрд євро. ЄС продовжує купувати російську нафту, газ, нікель, залізо, сталь і добрива.

Водночас частка російської нафти в європейському імпорті обвалилася до 2% (29% до повномасштабної війни), природного газу – до 17% (із 48%). У сегменті добрив Росія лишається найбільшим постачальником із часткою 26% у першому кварталі, однак уже в травні ЄС проголосував за введення обмежувальних мит.

Індія

На відміну від Європи, Індія різко збільшила закупівлі товарів у РФ: їх імпорт зріс з $8,25 млрд у 2021 році до $65,7 млрд у 2024 році (майже у 8 разів). Левова частка припадає на імпорт нафти ($52,2 млрд), а також вугілля та добрив. Фактично Індія тепер купує російської нафти більше, ніж будь-яка інша країна.

Сполучені Штати

Американський імпорт із Росії скоротився до $2,5 млрд у першій половині 2025 року ($14,1 млрд за аналогічний період 2021 року), але залишаються критичні позиції, які США продовжують імпортувати: добрива – $1,27 млрд, збагачений уран і плутоній – $624 млн, паладій – $878 млн. Усього з початку 2022 року США ввезли російських товарів на $24,5 млрд.

Раніше повідомлялось, що Індія почала купувати американську нафту замість російської, – Bloomberg.