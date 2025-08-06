Ціни на нафту зросли після погроз Трампа через купівлю Індією російської нафти

Ціни на нафту зростають після падіння до мінімуму за останні п’ять тижнів напередодні, на це вплинули заяви президента США Дональда Трампа про можливе підвищення тарифів для Індії через закупівлю російської нафти, що може дестабілізувати ринок.

На торгах у середу ф’ючерси на нафту еталонних марок Brent та WTI дорожчають на 0,7% – до $68,12 та $65,59 за барель відповідно, повідомляє Reuters.

Аналітики ING попереджають, що загроза "вторинних" санкцій здатна зачепити й постачання російської нафти до Китаю, однак рішення нафтового картелю ОПЕК+ про збільшення квот на видобуток на 547 тис. барелів на добу у вересні й надалі стримує котирування.

Якщо Індія все ж зменшить імпорт російської нафти, дефіцит можна буде швидко компенсуватися, зважаючи на поточний баланс ринку, вважають в ING. Однак масштабніший відтік покупців через загрозу вторинних санкцій США може завдати ринку помітного удару, додають аналітики.

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Окрім заяв Трампа, підтримку нафтовим цінам надають і дані API, що вказують на зменшення запасів нафти у США минулого тижня на 4,2 млн барелів – утричі більше за консенсус-прогноз.

Раніше повідомлялось, що Трамп хоче суттєво підвищити мита для Індії через перепродаж російської нафти.