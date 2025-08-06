Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає ЕП.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, які мають зв'язок із російською нафтою.

Як зазначається, указ є частиною стратегії США щодо тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією, зокрема, щодо нафти, яка видобувається в РФ.

Індія, одна з найбільших імпортерів російської нафти, наразі підпадає під ці санкції.

Рішення Трампа також передбачає подальший моніторинг і можливість внесення змін до заходів економічного тиску, залежно від розвитку ситуації на міжнародній арені.

Індія та російська нафта

Як повідомлялося, 6 серпня ціни на нафту зростають після падіння до мінімуму за останні п'ять тижнів напередодні, на це вплинули заяви президента США Дональда Трампа про можливе підвищення тарифів для Індії через закупівлю російської нафти, що може дестабілізувати ринок.

Раніше Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на імпорт із Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

На початку серпня стало відомо, що найбільший нафтопереробний завод Індії купив мільйони барелів сирої нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі тиску з боку США та європейських країн стосовно своїх закупівель у Росії.

До того уряд Індії звернувся до державних нафтопереробних компаній із проханням оцінити можливості альтернативних джерел постачання сировини на випадок, якщо імпорт нафти з Росії зупиниться.

Нагадаємо, до схваленого країнами Європейського Союзу 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії. Крім того, під санкції потрапила індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснєфть".