Індійські НПЗ чекають розпорядження уряду щодо закупівель нафти РФ після мит США, - Reuters
Індійські нафтопереробні заводи очікують на вказівки уряду щодо того, чи продовжувати купувати російську нафту після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, державні НПЗ Індії вже призупинили поставки, водночас приватні - Reliance Industries, Nayara Energy і HPCL Mittal Energy - продовжують закупівлі.
Один із представників приватної нафтової компанії Індії заявив: "Поки що уряд нам нічого не повідомив, тому ми не припинимо імпорт російської нафти".
Росія забезпечує понад третину потреб Індії в нафті, яка є третім найбільшим імпортером у світі.
Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.
Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".
6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.
