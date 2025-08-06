На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника агентства, Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня.
Зазначається, що поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі США переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як президент США Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.
Візит прем’єр-міністра Індії до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року.
Reuters зауважує, що згодом китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.
Однак Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Наразі азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.
Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.
Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".
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Китай сжере Індію також, як зжирає Роісю.
Тільки в'******** будуть на китайських фабриках, а не на індійських. І все бабло буде йти у Китай, а не в Індію.
От саме це зараз Китай робить з Роісєй.
Автопром вже здох. Авіапром вже здох.
Тяжмаш здихає. Зате все завалено китайчатиною.