На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня.

Зазначається, що поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі США переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як президент США Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.

Читайте також: Індія шукає вихід після тарифного удару Трампа через торгівлю з Росією, - Bloomberg

Візит прем’єр-міністра Індії до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року.

Reuters зауважує, що згодом китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.

Однак Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Наразі азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.

Читайте також: Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю російської нафти

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

Читайте також: Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США