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Новини Відносини Індії та Китаю Візит Моді до Китаю
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На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Моді відвідає КНР

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня.

Зазначається, що поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі США переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як президент США Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.

Читайте також: Індія шукає вихід після тарифного удару Трампа через торгівлю з Росією, - Bloomberg

Візит прем’єр-міністра Індії до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року. 

Reuters зауважує, що згодом китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році. 

Однак Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Наразі азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.

Читайте також: Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю російської нафти

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ 

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

Читайте також: Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США

Автор: 

візит (1641) Індія (722) Китай (4798) США (23983) Нарендра Моді (49)


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Топ коментарі
+6
Ну і дурень.
Китай сжере Індію також, як зжирає Роісю.
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06.08.2025 19:24 Відповісти
+6
правильно, на поклон до заклятих ворогів. ще на коліна стань перед ними, продемонструй свою велич, циган обісраний і невимитий.
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06.08.2025 19:30 Відповісти
+5
Довбограї залишаться.
Тільки в'******** будуть на китайських фабриках, а не на індійських. І все бабло буде йти у Китай, а не в Індію.

От саме це зараз Китай робить з Роісєй.
Автопром вже здох. Авіапром вже здох.
Тяжмаш здихає. Зате все завалено китайчатиною.
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06.08.2025 19:38 Відповісти
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Ну і дурень.
Китай сжере Індію також, як зжирає Роісю.
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06.08.2025 19:24 Відповісти
Там півтора мільярди клінічних довбограїв - ніхто їх не зжере
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06.08.2025 19:27 Відповісти
Довбограї залишаться.
Тільки в'******** будуть на китайських фабриках, а не на індійських. І все бабло буде йти у Китай, а не в Індію.

От саме це зараз Китай робить з Роісєй.
Автопром вже здох. Авіапром вже здох.
Тяжмаш здихає. Зате все завалено китайчатиною.
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06.08.2025 19:38 Відповісти
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06.08.2025 19:41 Відповісти
два нелюди
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06.08.2025 19:26 Відповісти
Плакати побіжить)
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06.08.2025 19:28 Відповісти
правильно, на поклон до заклятих ворогів. ще на коліна стань перед ними, продемонструй свою велич, циган обісраний і невимитий.
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06.08.2025 19:30 Відповісти
Будуть домовлятись про спірні території. Індія віддасть Китаю те, що він попросить і буде мати китайську парасольку
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06.08.2025 19:31 Відповісти
Азійський пакт молотова-ріббентропа.
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06.08.2025 19:32 Відповісти
Бл..ді кучкуються
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06.08.2025 19:41 Відповісти
хвойда індійська
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06.08.2025 19:46 Відповісти
Мудень обиделся, поехал жаловаться большой панде, другой медведь становится чем далее, тем токсичнее, но я более чем уверен китайцы потребуют 0 ставку на свои авто в индии в возможных торговых соглашениях, и мудню прийдется согласиться ибо нефти, газа, древесины и т.д у индии лишних нету, а значит для китая они в плане бартера, сырье/товары нафуй не интересны, а вот автопром это даааа, не зря же китайцы гигазаводы по автопроизводству строят, tata motors и остальным приготовиться!
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06.08.2025 19:52 Відповісти
підара.и їдуть до підар.в. круговоріт в природі...
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06.08.2025 19:53 Відповісти
тепер будуть дружити проти США. Результати далекоглядної тарифної політики.
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06.08.2025 19:54 Відповісти
If you do not really consider someone a human being, as the abundance of racial slurs here shows, do not be surprised when they pay you in kind. In the US, South and East Asians are kicking the white ass, academically and professionally, so hard it is not even funny.
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06.08.2025 20:03 Відповісти
Мені цікаво, а європейці не хочуть підтримати ці зусилля і запровадити аналогічні тарифи проти Індії та Китаю, адже саме у Європі йде війна, чи вони знову хочуть "між крапельками" проповзти?
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06.08.2025 20:05 Відповісти
Велика геополітична перемога трампона! Дві країни (з ЯЗ), з доволі великою історією протистояння, проведуть перемовини в стилі "проти кого дружити будемо" (риторичне питання)? Та це ж переможище! Нобелівку трампону!
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06.08.2025 20:14 Відповісти
 
 