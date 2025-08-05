УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Тарифи Трампа Відповідь Індії на тарифи Трампа
2 810 23

Індія шукає вихід після тарифного удару Трампа через торгівлю з Росією, - Bloomberg

трамп

Індію не очікувала рішення Дональда Трампа різко підвищити тарифи через її імпорт російської нафти. Тепер влада намагається мінімізувати збитки для економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Анонімний індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок. Особливо шокувала мова Трампа: він назвав економіку Індії "мертвою", а митну політику - "неприємною", натякаючи, що Делі ігнорує страждання українців.

Влада Індії обговорює підтримку галузей, які найбільше постраждають від нових тарифів: ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння. Прем’єр Моді закликає активніше купувати національні товари, а Мінторг готує план екстреної допомоги експортерам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп

Також Індія може збільшити бюджет програми підтримки експорту, яку ухвалили в лютому. Її мета - допомогти компаніям конкурувати з товарами, на які діють нижчі тарифи.

З початку року Індія імпортує близько 1,7 млн барелів російської нафти щодня - усі морським шляхом. Для порівняння, Китай отримує 2 млн барелів, у тому числі й по трубопроводах.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном: Лише якщо укладемо торговельну угоду

Автор: 

Індія (712) Трамп Дональд (6619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
мільйони людей в Індії живе в нетрях, 22% населення Індії живе менше ніж за 1 долар в день. При цьому Індія вважається однією з найбагатших державв світу. Вгодовані і ситі індуси зовсім байдужі до долі бідняків, оскільки вони переконані, що страждають найбільше саме багаті, бо вони схильні до депресії і роздумів, а думки бідних зосереджені щоденно на тому, як добути шматок хліба, тому бідні індуси є щасливішими за багатих і не потребують співчуття. Хтось думає, що багаті індуси, які керують їх країною, будуть перейматися долею українців, яких щоденно вбиває росія за гроші від продажу нафти? Та їм байдуже, до речі, як і більшості населення цього світу. Переважну більшість людей цікавлять лише власні прибутки і комфорт, населення Європи і США не є виключенням
показати весь коментар
05.08.2025 17:35 Відповісти
+2
"індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок". Кацапстан теж не попереджав Україну ні у 2014-му, ні у 2022-му. Єдиний вихід у індії - цілувати Трампа у шоколадний п"ятачок і різати кацапську трубу.
показати весь коментар
05.08.2025 17:26 Відповісти
+2
"моді моді ача ача"?
показати весь коментар
05.08.2025 17:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже , нарешті , рудий почав щось робити ?
показати весь коментар
05.08.2025 17:20 Відповісти
опа-ча нєжданчік привалив до цяткоголових. Донні - до того!
показати весь коментар
05.08.2025 17:23 Відповісти
ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння....

галузі, де зайнято багато циган, особливо їх жінок
показати весь коментар
05.08.2025 17:54 Відповісти
"індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок". Кацапстан теж не попереджав Україну ні у 2014-му, ні у 2022-му. Єдиний вихід у індії - цілувати Трампа у шоколадний п"ятачок і різати кацапську трубу.
показати весь коментар
05.08.2025 17:26 Відповісти
черно .опые думали будут и дальше без последствий для себя покупать нефть у расеи
показати весь коментар
05.08.2025 17:34 Відповісти
мільйони людей в Індії живе в нетрях, 22% населення Індії живе менше ніж за 1 долар в день. При цьому Індія вважається однією з найбагатших державв світу. Вгодовані і ситі індуси зовсім байдужі до долі бідняків, оскільки вони переконані, що страждають найбільше саме багаті, бо вони схильні до депресії і роздумів, а думки бідних зосереджені щоденно на тому, як добути шматок хліба, тому бідні індуси є щасливішими за багатих і не потребують співчуття. Хтось думає, що багаті індуси, які керують їх країною, будуть перейматися долею українців, яких щоденно вбиває росія за гроші від продажу нафти? Та їм байдуже, до речі, як і більшості населення цього світу. Переважну більшість людей цікавлять лише власні прибутки і комфорт, населення Європи і США не є виключенням
показати весь коментар
05.08.2025 17:35 Відповісти
А тепер комфорту зменшитья бо впадуть акції їхніх компаній
показати весь коментар
05.08.2025 17:38 Відповісти
ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння....

зубожіють й так убогі
в добрий путь, індійський націоналіст Моді !
показати весь коментар
05.08.2025 17:57 Відповісти
А в загалі то Індійська держава вважається самою великонаселеною демократією світу.
показати весь коментар
05.08.2025 18:19 Відповісти
Яка демократія може бути взагалі за кастової системи?
показати весь коментар
05.08.2025 18:26 Відповісти
До ваших послуг гугл.
показати весь коментар
05.08.2025 18:54 Відповісти
Ого.
А могли б і ************.
показати весь коментар
05.08.2025 17:35 Відповісти
3000000000$(3млрд.) в місяць за нафту..
показати весь коментар
05.08.2025 17:36 Відповісти
Минус себестоимость и транспорт. А там дал
показати весь коментар
05.08.2025 17:50 Відповісти
З 2026 р набуває чинності заборона для ЄС на купівлю нафтопродуктів вироблених з кацапської нафти . Для циганів це стане ще однією халепою . Лафа для них потроху закінчується .
Їм таки прийдеться приймати неприємні рішення по кацапській нафті .
показати весь коментар
05.08.2025 17:43 Відповісти
"моді моді ача ача"?
показати весь коментар
05.08.2025 17:44 Відповісти
раша біхай біхай !
показати весь коментар
05.08.2025 17:58 Відповісти

Правильно.И пусть пляшет со слонами.(Мрійливо закочує очі,ностальгуючи.)
показати весь коментар
05.08.2025 19:00 Відповісти
Я когда шла избирательная кампания шла говорил волнующимся украинцам что будет или лучше или так же как и при Бидоне ( возможно через увеличение помощи от Европы).
Все к этому и идёт. Вот, индусам дали подсрачник. Что мешало Байдкну это сделать?
показати весь коментар
05.08.2025 17:48 Відповісти
А шо, був удар?
показати весь коментар
05.08.2025 17:56 Відповісти
Америка импортирует на 80-90 миллиардов из Индии. Будет много безработных
показати весь коментар
05.08.2025 18:00 Відповісти
Як експортували так і будуть експортувати. Тільки закупочні ціни в Індії зменшаться на відповідний відсоток. У мене з Індії лише одна річ вже три покоління припадає пилом на полиці - статуетка якоїсь багаторукої почвари зі слонової кістки. І це все!
показати весь коментар
05.08.2025 18:31 Відповісти
А всего то надо было перестать покупать мокшанскую нефть молча
показати весь коментар
05.08.2025 18:23 Відповісти
 
 