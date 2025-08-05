Індія шукає вихід після тарифного удару Трампа через торгівлю з Росією, - Bloomberg

Індію не очікувала рішення Дональда Трампа різко підвищити тарифи через її імпорт російської нафти. Тепер влада намагається мінімізувати збитки для економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Анонімний індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок. Особливо шокувала мова Трампа: він назвав економіку Індії "мертвою", а митну політику - "неприємною", натякаючи, що Делі ігнорує страждання українців.

Влада Індії обговорює підтримку галузей, які найбільше постраждають від нових тарифів: ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння. Прем’єр Моді закликає активніше купувати національні товари, а Мінторг готує план екстреної допомоги експортерам.

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Також Індія може збільшити бюджет програми підтримки експорту, яку ухвалили в лютому. Її мета - допомогти компаніям конкурувати з товарами, на які діють нижчі тарифи.

З початку року Індія імпортує близько 1,7 млн барелів російської нафти щодня - усі морським шляхом. Для порівняння, Китай отримує 2 млн барелів, у тому числі й по трубопроводах.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

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