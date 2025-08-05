Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном: Лише якщо укладемо торговельну угоду
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном до кінця року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.
"У мене буде зустріч до кінця року, швидше за все, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, я не збираюся зустрічатися", - сказав він.
Трамп зазначив, що Китай та США дуже близькі до угоди щодо продовження торговельного перемир'я.
"Це не обов'язково, але я думаю, що ми укладемо хорошу угоду", - додав лідер США.
За словами Трампа, Штати "дуже добре ладнають з Китаєм".
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.08.2025 17:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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