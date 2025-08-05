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Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном: Лише якщо укладемо торговельну угоду

Трамп прокоментував можливість зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

"У мене буде зустріч до кінця року, швидше за все, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, я не збираюся зустрічатися", - сказав він.

Трамп зазначив, що Китай та США дуже близькі до угоди щодо продовження торговельного перемир'я.

"Це не обов'язково, але я думаю, що ми укладемо хорошу угоду", - додав лідер США.

За словами Трампа, Штати "дуже добре ладнають з Китаєм".

Читайте: США та Китай уклали нову торговельну угоду, - Трамп

Автор: 

Китай (4796) США (23968) Сі Цзіньпін (345) Трамп Дональд (6619)


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Вчора казав шо Китай потрібно гнобити - бо скуповують кацапську нафту - сьогодні вже ладнає
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05.08.2025 17:02 Відповісти
 
 