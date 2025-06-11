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Новини Митна війна США та Китаю
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США та Китай уклали нову торговельну угоду, - Трамп

Китай та США уклали нову торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати та Китай уклали угоду із Китаєм.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Socail, передає Цензор.НЕТ.

"Наша угода з Китаєм укладена, вона очікує остаточного схвалення від президента Сі та мене", - зазначив він.

У рамках цієї угоди Пекін поставлятиме Вашингтону рідкісноземельні метали. Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

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Китай та США уклали нову торговельну угоду

Автор: 

Китай (4709) США (23437) Трамп Дональд (6138)


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Топ коментарі
+17
Трамп: Я ввожу мита на ваші товари.
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
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11.06.2025 15:34 Відповісти
+12
сам створив проблему сам ії вирішів -генально . все як у нас
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11.06.2025 15:32 Відповісти
+10
Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:

ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !

.
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11.06.2025 15:31 Відповісти
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Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:

ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !

.
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11.06.2025 15:31 Відповісти
Мексиканців , чи українців хоче вигнати , а китайцям - велкам !
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11.06.2025 15:36 Відповісти
Українців не зовсім.
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11.06.2025 16:03 Відповісти
👍
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11.06.2025 16:04 Відповісти
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11.06.2025 15:31 Відповісти
сам створив проблему сам ії вирішів -генально . все як у нас
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11.06.2025 15:32 Відповісти
нєнє!
у нас не вирішуються проблеми.
у нас вони створюються та накопичуються, до соціального вибуху!
от мольфару: як що до наступного літа, нічого не зміниться, в україні буде страшенний соціальний вибух.
дегенерати з зе!шобли роблять все для цього.
кацапи дуже сподіваються на це.
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11.06.2025 16:05 Відповісти
Дональд Трамп повідомив, що Штати та Китай уклали угоду із Китаєм

Ага!
Певно десь є ще якийсь Китай, Китай-2!
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11.06.2025 15:33 Відповісти
А казав що не ТАКО.
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11.06.2025 15:33 Відповісти
Трамп: Я ввожу мита на ваші товари.
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
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11.06.2025 15:34 Відповісти
Не дарма ж він так ****** захоплюється , одразу видно в кого навчився - сам створив проблєму і сам її розв'язав !
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11.06.2025 15:37 Відповісти
Гора знову народила мишу.
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11.06.2025 15:36 Відповісти
Китай явно переміг. Це мене не радує, це радує Трампа. Чому? Хто зна.
Там мова не лише про студентів а і про високі технології, літакобудування, медицину...тощо
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11.06.2025 15:40 Відповісти
комусь таки вдалось пояснити ідіоту, що без китайських РЗМів вони не виготовлять жодного свого F-35.
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11.06.2025 15:40 Відповісти
ще не вечір
треба подивитися, шо скажуть косоокі
це ж вже було (с)
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11.06.2025 15:43 Відповісти
тут річ не в тому що завтра скажуть китвйці, а у тому як вони у найближчий час почнуть пригальмовувати постачання самарію, диспрозію, неодиу, празеодиму, тербію, європію та ітрію, без яких виготовлення F-35 неможливе. Теж саме стосується і томагавків, та і взагалі виготовлення зброї у США нв 78% залежить від постачання РЗМів з Китаю.
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11.06.2025 16:05 Відповісти
Це прекрасна угода - Трамп
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11.06.2025 15:40 Відповісти
У діда деменція прогресує. Назвати Сі президентом.
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11.06.2025 15:41 Відповісти
От жеж *** дебил...
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11.06.2025 15:43 Відповісти
Уря-я-я-я!
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11.06.2025 15:44 Відповісти
Трампон Трампакс подписал новый договор с си, все остаётся как было!!!! Вот и весь новый договор!!🤡
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11.06.2025 15:46 Відповісти
Трампу асвальт укладати а не угоди
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11.06.2025 15:46 Відповісти
асвальт=угоди

в Україні якось так.... Крадівництво, самі ж розумієте

.
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11.06.2025 16:14 Відповісти
В Китае нет президента, с кем этот маразматик что заключил? 🤔
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11.06.2025 15:53 Відповісти
А Китай знає про цю угоду?
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11.06.2025 15:59 Відповісти
🤣
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11.06.2025 16:06 Відповісти
Припадошный. Значит, сам создал проблему, затем понял, что обоср#лся, откатил назад, сделав это своей заслугой.
А народ это скушал)))
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11.06.2025 16:12 Відповісти
Обмін ресурсів на навчання китайських студентів в США, це риже чмо саме придумало!???
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11.06.2025 16:50 Відповісти
 
 