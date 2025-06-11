США та Китай уклали нову торговельну угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати та Китай уклали угоду із Китаєм.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Socail, передає Цензор.НЕТ.

"Наша угода з Китаєм укладена, вона очікує остаточного схвалення від президента Сі та мене", - зазначив він.

У рамках цієї угоди Пекін поставлятиме Вашингтону рідкісноземельні метали. Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

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