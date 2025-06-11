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США та Китай уклали нову торговельну угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати та Китай уклали угоду із Китаєм.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Socail, передає Цензор.НЕТ.
"Наша угода з Китаєм укладена, вона очікує остаточного схвалення від президента Сі та мене", - зазначив він.
У рамках цієї угоди Пекін поставлятиме Вашингтону рідкісноземельні метали. Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.
Топ коментарі
+17 vitaliymkua
показати весь коментар11.06.2025 15:34 Відповісти Посилання
+12 shana
показати весь коментар11.06.2025 15:32 Відповісти Посилання
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар11.06.2025 15:31 Відповісти Посилання
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адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:
ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !
.
у нас не вирішуються проблеми.
у нас вони створюються та накопичуються, до соціального вибуху!
от мольфару: як що до наступного літа, нічого не зміниться, в україні буде страшенний соціальний вибух.
дегенерати з зе!шобли роблять все для цього.
кацапи дуже сподіваються на це.
Ага!
Певно десь є ще якийсь Китай, Китай-2!
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
Там мова не лише про студентів а і про високі технології, літакобудування, медицину...тощо
треба подивитися, шо скажуть косоокі
це ж вже було (с)
в Україні якось так.... Крадівництво, самі ж розумієте
.
А народ это скушал)))