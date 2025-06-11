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Новости Таможенная война США и Китая
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США и Китай заключили новое торговое соглашение, - Трамп

Китай и США заключили новое торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты и Китай заключили соглашение с Китаем.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Socail, передает Цензор.НЕТ.

"Наше соглашение с Китаем заключено, оно ожидает окончательного одобрения от президента Си и меня", - отметил он.

В рамках этого соглашения Пекин будет поставлять Вашингтону редкоземельные металлы. В то же время Штаты снова позволят китайским студентам проходить обучение в американских вузах.

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Китай и США заключили новое торговое соглашение

Автор: 

Китай (3048) США (27174) Трамп Дональд (5682)


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Топ комментарии
+7
Трамп: Я ввожу мита на ваші товари.
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
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11.06.2025 15:34 Ответить
+5
сам створив проблему сам ії вирішів -генально . все як у нас
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11.06.2025 15:32 Ответить
+4
Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:

ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !

.
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11.06.2025 15:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Водночас Штати знову дозволять китайським студентам проходити навчання в американських вишах.

адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:

ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !

.
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11.06.2025 15:31 Ответить
Мексиканців , чи українців хоче вигнати , а китайцям - велкам !
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11.06.2025 15:36 Ответить
Українців не зовсім.
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11.06.2025 16:03 Ответить
👍
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11.06.2025 16:04 Ответить
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11.06.2025 15:31 Ответить
сам створив проблему сам ії вирішів -генально . все як у нас
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11.06.2025 15:32 Ответить
нєнє!
у нас не вирішуються проблеми.
у нас вони створюються та накопичуються, до соціального вибуху!
от мольфару: як що до наступного літа, нічого не зміниться, в україні буде страшенний соціальний вибух.
дегенерати з зе!шобли роблять все для цього.
кацапи дуже сподіваються на це.
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11.06.2025 16:05 Ответить
Дональд Трамп повідомив, що Штати та Китай уклали угоду із Китаєм

Ага!
Певно десь є ще якийсь Китай, Китай-2!
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11.06.2025 15:33 Ответить
А казав що не ТАКО.
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11.06.2025 15:33 Ответить
Трамп: Я ввожу мита на ваші товари.
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
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11.06.2025 15:34 Ответить
Не дарма ж він так ****** захоплюється , одразу видно в кого навчився - сам створив проблєму і сам її розв'язав !
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11.06.2025 15:37 Ответить
Гора знову народила мишу.
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11.06.2025 15:36 Ответить
Китай явно переміг. Це мене не радує, це радує Трампа. Чому? Хто зна.
Там мова не лише про студентів а і про високі технології, літакобудування, медицину...тощо
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11.06.2025 15:40 Ответить
комусь таки вдалось пояснити ідіоту, що без китайських РЗМів вони не виготовлять жодного свого F-35.
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11.06.2025 15:40 Ответить
ще не вечір
треба подивитися, шо скажуть косоокі
це ж вже було (с)
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11.06.2025 15:43 Ответить
тут річ не в тому що завтра скажуть китвйці, а у тому як вони у найближчий час почнуть пригальмовувати постачання самарію, диспрозію, неодиу, празеодиму, тербію, європію та ітрію, без яких виготовлення F-35 неможливе. Теж саме стосується і томагавків, та і взагалі виготовлення зброї у США нв 78% залежить від постачання РЗМів з Китаю.
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11.06.2025 16:05 Ответить
Це прекрасна угода - Трамп
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11.06.2025 15:40 Ответить
У діда деменція прогресує. Назвати Сі президентом.
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11.06.2025 15:41 Ответить
От жеж *** дебил...
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11.06.2025 15:43 Ответить
Уря-я-я-я!
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11.06.2025 15:44 Ответить
Трампон Трампакс подписал новый договор с си, все остаётся как было!!!! Вот и весь новый договор!!🤡
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11.06.2025 15:46 Ответить
Трампу асвальт укладати а не угоди
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11.06.2025 15:46 Ответить
В Китае нет президента, с кем этот маразматик что заключил? 🤔
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11.06.2025 15:53 Ответить
А Китай знає про цю угоду?
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11.06.2025 15:59 Ответить
🤣
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11.06.2025 16:06 Ответить
 
 