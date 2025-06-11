США и Китай заключили новое торговое соглашение, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты и Китай заключили соглашение с Китаем.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Socail, передает Цензор.НЕТ.

"Наше соглашение с Китаем заключено, оно ожидает окончательного одобрения от президента Си и меня", - отметил он.

В рамках этого соглашения Пекин будет поставлять Вашингтону редкоземельные металлы. В то же время Штаты снова позволят китайским студентам проходить обучение в американских вузах.

Читайте: Китай готовится к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, - Хэгсет