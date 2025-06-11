США и Китай заключили новое торговое соглашение, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты и Китай заключили соглашение с Китаем.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Socail, передает Цензор.НЕТ.
"Наше соглашение с Китаем заключено, оно ожидает окончательного одобрения от президента Си и меня", - отметил он.
В рамках этого соглашения Пекин будет поставлять Вашингтону редкоземельные металлы. В то же время Штаты снова позволят китайским студентам проходить обучение в американских вузах.
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+7 vitaliymkua
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адмін, звертаюсь особисто до трампа, тому пишу також капслуком:
ІДІОТ! ЗАПУСКАЄШЬ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШПИГУНІВ І НАВЧАЄШ ЇХ !
.
у нас не вирішуються проблеми.
у нас вони створюються та накопичуються, до соціального вибуху!
от мольфару: як що до наступного літа, нічого не зміниться, в україні буде страшенний соціальний вибух.
дегенерати з зе!шобли роблять все для цього.
кацапи дуже сподіваються на це.
Ага!
Певно десь є ще якийсь Китай, Китай-2!
Сі: Я ввожу такі самі мита на ваші.
Трамп: Я призупиняю мита.
Сі: ОК. Я також призупиняю.
Трамп: Я майстер по укладанню угод!
Там мова не лише про студентів а і про високі технології, літакобудування, медицину...тощо
треба подивитися, шо скажуть косоокі
це ж вже було (с)