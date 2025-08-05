Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Только если заключим торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с лидером Китая Си Цзиньпином до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"У меня будет встреча до конца года, скорее всего, если мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, я не собираюсь встречаться", - сказал он.

Трамп отметил, что Китай и США очень близки к соглашению о продлении торгового перемирия.

"Это не обязательно, но я думаю, что мы заключим хорошее соглашение", - добавил лидер США.

По словам Трампа, Штаты "очень хорошо ладят с Китаем".

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