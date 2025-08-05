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Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Только если заключим торговое соглашение

Трамп прокомментировал возможность встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с лидером Китая Си Цзиньпином до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"У меня будет встреча до конца года, скорее всего, если мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, я не собираюсь встречаться", - сказал он.

Трамп отметил, что Китай и США очень близки к соглашению о продлении торгового перемирия.

"Это не обязательно, но я думаю, что мы заключим хорошее соглашение", - добавил лидер США.

По словам Трампа, Штаты "очень хорошо ладят с Китаем".

Читайте: США и Китай заключили новое торговое соглашение, - Трамп

Автор: 

Китай (3112) США (27642) Си Цзиньпин (310) Трамп Дональд (6107)


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Вчора казав шо Китай потрібно гнобити - бо скуповують кацапську нафту - сьогодні вже ладнає
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05.08.2025 17:02 Ответить
Так вже ж уклали чи то що було? Чи Тампону потрібно кожен день щось укладати?
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05.08.2025 17:54 Ответить
 
 