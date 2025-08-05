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Новости Тарифы Трампа Ответ Индии на тарифы Трампа
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Индия ищет выход после тарифного удара Трампа из-за торговли с Россией, - Bloomberg

трамп

Индия не ожидала решения Дональда Трампа резко повысить тарифы из-за ее импорта российской нефти. Теперь власти пытаются минимизировать убытки для экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Анонимный индийский чиновник отметил, что Вашингтон не предупреждал о таком шаге. Особенно шокировала речь Трампа: он назвал экономику Индии "мертвой", а таможенную политику - "неприятной", намекая, что Дели игнорирует страдания украинцев.

Власти Индии обсуждают поддержку отраслей, которые больше всего пострадают от новых тарифов: ювелирной, текстильной и производителей драгоценных камней. Премьер Моди призывает активнее покупать национальные товары, а Минторг готовит план экстренной помощи экспортерам.

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Также Индия может увеличить бюджет программы поддержки экспорта, которую приняли в феврале. Ее цель - помочь компаниям конкурировать с товарами, на которые действуют более низкие тарифы.

С начала года Индия импортирует около 1,7 млн баррелей российской нефти ежедневно - все морским путем. Для сравнения, Китай получает 2 млн баррелей, в том числе и по трубопроводам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти.

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Автор: 

Индия (435) Трамп Дональд (6107)


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Топ комментарии
+2
"індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок". Кацапстан теж не попереджав Україну ні у 2014-му, ні у 2022-му. Єдиний вихід у індії - цілувати Трампа у шоколадний п"ятачок і різати кацапську трубу.
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05.08.2025 17:26 Ответить
+1
мільйони людей в Індії живе в нетрях, 22% населення Індії живе менше ніж за 1 долар в день. При цьому Індія вважається однією з найбагатших державв світу. Вгодовані і ситі індуси зовсім байдужі до долі бідняків, оскільки вони переконані, що страждають найбільше саме багаті, бо вони схильні до депресії і роздумів, а думки бідних зосереджені щоденно на тому, як добути шматок хліба, тому бідні індуси є щасливішими за багатих і не потребують співчуття. Хтось думає, що багаті індуси, які керують їх країною, будуть перейматися долею українців, яких щоденно вбиває росія за гроші від продажу нафти? Та їм байдуже, до речі, як і більшості населення цього світу. Переважну більшість людей цікавлять лише власні прибутки і комфорт, населення Європи і США не є виключенням
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05.08.2025 17:35 Ответить
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Невже , нарешті , рудий почав щось робити ?
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05.08.2025 17:20 Ответить
опа-ча нєжданчік привалив до цяткоголових. Донні - до того!
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05.08.2025 17:23 Ответить
ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння....

галузі, де зайнято багато циган, особливо їх жінок
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05.08.2025 17:54 Ответить
"індійський чиновник зазначив, що Вашингтон не попереджав про такий крок". Кацапстан теж не попереджав Україну ні у 2014-му, ні у 2022-му. Єдиний вихід у індії - цілувати Трампа у шоколадний п"ятачок і різати кацапську трубу.
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05.08.2025 17:26 Ответить
черно .опые думали будут и дальше без последствий для себя покупать нефть у расеи
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05.08.2025 17:34 Ответить
мільйони людей в Індії живе в нетрях, 22% населення Індії живе менше ніж за 1 долар в день. При цьому Індія вважається однією з найбагатших державв світу. Вгодовані і ситі індуси зовсім байдужі до долі бідняків, оскільки вони переконані, що страждають найбільше саме багаті, бо вони схильні до депресії і роздумів, а думки бідних зосереджені щоденно на тому, як добути шматок хліба, тому бідні індуси є щасливішими за багатих і не потребують співчуття. Хтось думає, що багаті індуси, які керують їх країною, будуть перейматися долею українців, яких щоденно вбиває росія за гроші від продажу нафти? Та їм байдуже, до речі, як і більшості населення цього світу. Переважну більшість людей цікавлять лише власні прибутки і комфорт, населення Європи і США не є виключенням
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05.08.2025 17:35 Ответить
А тепер комфорту зменшитья бо впадуть акції їхніх компаній
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05.08.2025 17:38 Ответить
ювелірної, текстильної та виробників дорогоцінного каміння....

зубожіють й так убогі
в добрий путь, індійський націоналіст Моді !
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05.08.2025 17:57 Ответить
Ого.
А могли б і ************.
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05.08.2025 17:35 Ответить
3000000000$(3млрд.) в місяць за нафту..
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05.08.2025 17:36 Ответить
Минус себестоимость и транспорт. А там дал
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05.08.2025 17:50 Ответить
З 2026 р набуває чинності заборона для ЄС на купівлю нафтопродуктів вироблених з кацапської нафти . Для циганів це стане ще однією халепою . Лафа для них потроху закінчується .
Їм таки прийдеться приймати неприємні рішення по кацапській нафті .
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05.08.2025 17:43 Ответить
"моді моді ача ача"?
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05.08.2025 17:44 Ответить
раша біхай біхай !
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05.08.2025 17:58 Ответить
Я когда шла избирательная кампания шла говорил волнующимся украинцам что будет или лучше или так же как и при Бидоне ( возможно через увеличение помощи от Европы).
Все к этому и идёт. Вот, индусам дали подсрачник. Что мешало Байдкну это сделать?
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05.08.2025 17:48 Ответить
А шо, був удар?
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05.08.2025 17:56 Ответить
Америка импортирует на 80-90 миллиардов из Индии. Будет много безработных
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05.08.2025 18:00 Ответить
 
 