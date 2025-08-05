Индия ищет выход после тарифного удара Трампа из-за торговли с Россией, - Bloomberg

Индия не ожидала решения Дональда Трампа резко повысить тарифы из-за ее импорта российской нефти. Теперь власти пытаются минимизировать убытки для экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Анонимный индийский чиновник отметил, что Вашингтон не предупреждал о таком шаге. Особенно шокировала речь Трампа: он назвал экономику Индии "мертвой", а таможенную политику - "неприятной", намекая, что Дели игнорирует страдания украинцев.

Власти Индии обсуждают поддержку отраслей, которые больше всего пострадают от новых тарифов: ювелирной, текстильной и производителей драгоценных камней. Премьер Моди призывает активнее покупать национальные товары, а Минторг готовит план экстренной помощи экспортерам.

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Также Индия может увеличить бюджет программы поддержки экспорта, которую приняли в феврале. Ее цель - помочь компаниям конкурировать с товарами, на которые действуют более низкие тарифы.

С начала года Индия импортирует около 1,7 млн баррелей российской нефти ежедневно - все морским путем. Для сравнения, Китай получает 2 млн баррелей, в том числе и по трубопроводам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти.

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