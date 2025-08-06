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Новости Отношения Индии и Китая Визит Моди в Китай
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На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters

Моди посетит КНР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за более чем семь лет посетит Китай. Визит состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Моди отправится в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа.

Отмечается, что поездка Моди состоится в то время, когда отношения Индии с США переживают самый серьезный кризис за последние годы после того, как президент США Дональд Трамп ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии, и угрожает Нью-Дели дальнейшими санкциями из-за покупки российской нефти.

Читайте также: Индия ищет выход после тарифного удара Трампа из-за торговли с Россией, - Bloomberg

Визит премьер-министра Индии в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС будет его первой поездкой в КНР с 2018 года.

Reuters отмечает, что впоследствии китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Однако Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре, что привело к улучшению отношений между двумя странами. Сейчас азиатские страны-соседи медленно снимают напряжение, которое мешало деловым отношениям и путешествиям между Индией и Китаем.

Читайте также: Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку российской нефти

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

Читайте также: Моди - Трампу: Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США

Автор: 

визит (3138) Индия (438) Китай (3114) США (27654) Нарендра Моди (44)


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Топ комментарии
+7
правильно, на поклон до заклятих ворогів. ще на коліна стань перед ними, продемонструй свою велич, циган обісраний і невимитий.
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06.08.2025 19:30 Ответить
+6
Ну і дурень.
Китай сжере Індію також, як зжирає Роісю.
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06.08.2025 19:24 Ответить
+5
Довбограї залишаться.
Тільки в'******** будуть на китайських фабриках, а не на індійських. І все бабло буде йти у Китай, а не в Індію.

От саме це зараз Китай робить з Роісєй.
Автопром вже здох. Авіапром вже здох.
Тяжмаш здихає. Зате все завалено китайчатиною.
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06.08.2025 19:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну і дурень.
Китай сжере Індію також, як зжирає Роісю.
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06.08.2025 19:24 Ответить
Там півтора мільярди клінічних довбограїв - ніхто їх не зжере
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06.08.2025 19:27 Ответить
Довбограї залишаться.
Тільки в'******** будуть на китайських фабриках, а не на індійських. І все бабло буде йти у Китай, а не в Індію.

От саме це зараз Китай робить з Роісєй.
Автопром вже здох. Авіапром вже здох.
Тяжмаш здихає. Зате все завалено китайчатиною.
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06.08.2025 19:38 Ответить
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06.08.2025 19:41 Ответить
два нелюди
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06.08.2025 19:26 Ответить
Плакати побіжить)
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06.08.2025 19:28 Ответить
правильно, на поклон до заклятих ворогів. ще на коліна стань перед ними, продемонструй свою велич, циган обісраний і невимитий.
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06.08.2025 19:30 Ответить
Будуть домовлятись про спірні території. Індія віддасть Китаю те, що він попросить і буде мати китайську парасольку
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06.08.2025 19:31 Ответить
Азійський пакт молотова-ріббентропа.
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06.08.2025 19:32 Ответить
Бл..ді кучкуються
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06.08.2025 19:41 Ответить
хвойда індійська
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06.08.2025 19:46 Ответить
Мудень обиделся, поехал жаловаться большой панде, другой медведь становится чем далее, тем токсичнее, но я более чем уверен китайцы потребуют 0 ставку на свои авто в индии в возможных торговых соглашениях, и мудню прийдется согласиться ибо нефти, газа, древесины и т.д у индии лишних нету, а значит для китая они в плане бартера, сырье/товары нафуй не интересны, а вот автопром это даааа, не зря же китайцы гигазаводы по автопроизводству строят, tata motors и остальным приготовиться!
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06.08.2025 19:52 Ответить
підара.и їдуть до підар.в. круговоріт в природі...
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06.08.2025 19:53 Ответить
тепер будуть дружити проти США. Результати далекоглядної тарифної політики.
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06.08.2025 19:54 Ответить
If you do not really consider someone a human being, as the abundance of racial slurs here shows, do not be surprised when they pay you in kind. In the US, South and East Asians are kicking the white ass, academically and professionally, so hard it is not even funny.
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06.08.2025 20:03 Ответить
Мені цікаво, а європейці не хочуть підтримати ці зусилля і запровадити аналогічні тарифи проти Індії та Китаю, адже саме у Європі йде війна, чи вони знову хочуть "між крапельками" проповзти?
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06.08.2025 20:05 Ответить
Велика геополітична перемога трампона! Дві країни (з ЯЗ), з доволі великою історією протистояння, проведуть перемовини в стилі "проти кого дружити будемо" (риторичне питання)? Та це ж переможище! Нобелівку трампону!
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06.08.2025 20:14 Ответить
Трамп настільки переміг Китай, та Індію, що ці два суперники в тому регіоні вирішили стати союзниками.
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06.08.2025 20:42 Ответить
 
 