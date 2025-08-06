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Новини Тарифи Трампа
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Рішення Трампа переслідувати покупців російської нафти є переломним моментом, - Грем

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Сенатор Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи проти Індії за купівлю російської нафти.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення президента Трампа переслідувати країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, є переломним моментом. Ці країни незабаром заплатять давно належної і високої ціни. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії", - написав він.

Також читайте: Дії США проти Індії несправедливі та нерозумні. Ми вживатимемо необхідних заходів, - МЗС країни

Автор: 

Індія (722) санкції (12525) тарифи (2095) Трамп Дональд (6635) Грем Ліндсі (113)


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Покищо це ні про що.
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07.08.2025 00:00 Відповісти
правильно. загнати нах цю зіту і гіту під шконку. )
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07.08.2025 00:00 Відповісти
Б'ють тих хто слабший. Індія лайтово вигрібає (25 це не 100), за Китай навіть не згадують
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07.08.2025 00:01 Відповісти
Слова і справи, різні субстанції!! Це як промовляти, Хальва, а їсти, лободу!
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07.08.2025 00:14 Відповісти
"Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії"

Як же так? Зараз ці покупці російської нафти терміново зберуть саміт чергової "коаліції", де заявлять про незламну підтримку України "скільки буде потрібно" і закличуть до тиску на росію.
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07.08.2025 00:14 Відповісти
Якщо слова Потужність немає то розходимось.... Невпічатляє
Або хоча б написав "під неустпний контролем Лідора"
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07.08.2025 00:22 Відповісти
 
 