Рішення Трампа переслідувати покупців російської нафти є переломним моментом, - Грем

Сенатор Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи проти Індії за купівлю російської нафти.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення президента Трампа переслідувати країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, є переломним моментом. Ці країни незабаром заплатять давно належної і високої ціни. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії", - написав він.

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