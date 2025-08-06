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Рішення Трампа переслідувати покупців російської нафти є переломним моментом, - Грем
Сенатор Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи проти Індії за купівлю російської нафти.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення президента Трампа переслідувати країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, є переломним моментом. Ці країни незабаром заплатять давно належної і високої ціни. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії", - написав він.
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Як же так? Зараз ці покупці російської нафти терміново зберуть саміт чергової "коаліції", де заявлять про незламну підтримку України "скільки буде потрібно" і закличуть до тиску на росію.
Або хоча б написав "під неустпний контролем Лідора"