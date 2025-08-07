РУС
Решение Трампа преследовать покупателей российской нефти является переломным моментом, - Грэм

Шмыгаль встретился с Гремом и Блюменталем

Сенатор Линдси Грэм назвал "переломным моментом" решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы против Индии за покупку российской нефти.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Решение президента Трампа преследовать страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть, является переломным моментом. Эти страны вскоре заплатят давно положенную и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако для меня и других не остается незамеченным, что вы покупаете нефть у Индии, которую Индия изначально приобрела у России", - написал он.

Также читайте: Действия США против Индии несправедливы и неразумны. Мы будем принимать необходимые меры, - МИД страны

Покищо це ні про що.
07.08.2025 00:00 Ответить
правильно. загнати нах цю зіту і гіту під шконку. )
07.08.2025 00:00 Ответить
Б'ють тих хто слабший. Індія лайтово вигрібає (25 це не 100), за Китай навіть не згадують
07.08.2025 00:01 Ответить
Слова і справи, різні субстанції!! Це як промовляти, Хальва, а їсти, лободу!
07.08.2025 00:14 Ответить
"Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку Індія спочатку придбала у Росії"

Як же так? Зараз ці покупці російської нафти терміново зберуть саміт чергової "коаліції", де заявлять про незламну підтримку України "скільки буде потрібно" і закличуть до тиску на росію.
07.08.2025 00:14 Ответить
Якщо слова Потужність немає то розходимось.... Невпічатляє
Або хоча б написав "під неустпний контролем Лідора"
07.08.2025 00:22 Ответить
Рішення Трампа летіти на Сонце - дуже рішуче,могутнє та безпрецедентне....Але організація польоту потребує часу,що треба розуміти!!
07.08.2025 10:22 Ответить
 
 