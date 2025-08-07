Решение Трампа преследовать покупателей российской нефти является переломным моментом, - Грэм

Сенатор Линдси Грэм назвал "переломным моментом" решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы против Индии за покупку российской нефти.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Решение президента Трампа преследовать страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть, является переломным моментом. Эти страны вскоре заплатят давно положенную и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако для меня и других не остается незамеченным, что вы покупаете нефть у Индии, которую Индия изначально приобрела у России", - написал он.

Также читайте: Действия США против Индии несправедливы и неразумны. Мы будем принимать необходимые меры, - МИД страны