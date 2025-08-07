2 096 7
Решение Трампа преследовать покупателей российской нефти является переломным моментом, - Грэм
Сенатор Линдси Грэм назвал "переломным моментом" решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы против Индии за покупку российской нефти.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Решение президента Трампа преследовать страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть, является переломным моментом. Эти страны вскоре заплатят давно положенную и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако для меня и других не остается незамеченным, что вы покупаете нефть у Индии, которую Индия изначально приобрела у России", - написал он.
Як же так? Зараз ці покупці російської нафти терміново зберуть саміт чергової "коаліції", де заявлять про незламну підтримку України "скільки буде потрібно" і закличуть до тиску на росію.
Або хоча б написав "під неустпний контролем Лідора"