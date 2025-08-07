Трамп предполагает, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин может быть открытым к мирным переговорам в обмен на обсуждение обмена территориями.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Дональд Трамп сообщил союзниками, что рассматривает возможность проведения встречи по прекращению войны во время телефонного разговора в среду. В нем также принимал участие президент Зеленский.

По словам нескольких лиц, знакомых с ходом разговора, Трамп положительно оценил возможность прекращения огня.

Источники заявили, что Трамп предположил, что "Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на обсуждение обмена территориями".

Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

