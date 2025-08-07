Трамп предполагает, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин может быть открытым к мирным переговорам в обмен на обсуждение обмена территориями.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, Дональд Трамп сообщил союзниками, что рассматривает возможность проведения встречи по прекращению войны во время телефонного разговора в среду. В нем также принимал участие президент Зеленский.
По словам нескольких лиц, знакомых с ходом разговора, Трамп положительно оценил возможность прекращения огня.
Источники заявили, что Трамп предположил, что "Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на обсуждение обмена территориями".
Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоб то мир за визнання окупованих територій за рашкою.
Що не зрозуміло?
Просто починається типовий істеричний прогрів від "джерел" перед будь-якими переговорами, коли якісь бажання путіна видаються за вже готову мирну угоду.
Бо це дві великі різниці
За це гинули та страждали мільйони українців?
Щоб вся зелена влада зрадників, корупціонерів та злодіїв здохли і ваші діти щоб здохли.
- Я припиню тебе тероризувати, вбивати і грабувати, якщо ти припиниш чинити опір, поступишся будинком, майном!
Так право працює в США чи згідно Законів і міжнародних норм ???
*************
Кємска волость? Я-я... (с)
А завтра все повторится с начала, с ****** уже были договоренности, ещё хотите поэкспериментировать?!?!
перемир'я в Україні, але не мир;
фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;
скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
***** и так предлагал это ещё в 2014 году!!!!
Причина и цель войны это Крым, энергоснабжение, водоснабжение и сухопутный коридор в Крым, это все у ***** есть, ему нужно признание и легитимизация!!!!
Вот это Трампон Трампакс хочет продать мировому сообществу и Украине!!