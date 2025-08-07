Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet

На встрече в Кремле 6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучил диктатору России Владимиру Путину "очень выгодное предложение" о прекращении войны в Украине, которое включает территориальные уступки со стороны Киева.

Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Хотя СМИ не указывает источники информации, однако отмечает, что это предложение было согласовано с европейскими государствами накануне.

Как утверждается, ключевые пункты предложения США России включают:

прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;

фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);

отмену большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе - и восстановление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

Москва также не получила обещания остановить военную поддержку Украины.

В то же время, как пишет Onet, этот пакет предложений Путину не содержит гарантий, что НАТО не будет расширяться, чего последовательно требовала российская сторона.

Читайте также: Трамп предполагает, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории, - Bloomberg