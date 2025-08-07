Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet
На встрече в Кремле 6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучил диктатору России Владимиру Путину "очень выгодное предложение" о прекращении войны в Украине, которое включает территориальные уступки со стороны Киева.
Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Хотя СМИ не указывает источники информации, однако отмечает, что это предложение было согласовано с европейскими государствами накануне.
Как утверждается, ключевые пункты предложения США России включают:
- прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;
- фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);
- отмену большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе - и восстановление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.
- Москва также не получила обещания остановить военную поддержку Украины.
В то же время, как пишет Onet, этот пакет предложений Путину не содержит гарантий, что НАТО не будет расширяться, чего последовательно требовала российская сторона.
Топ комментарии
Dic Dolovo
07.08.2025 15:25
Oleksandr Yur
07.08.2025 15:24
Михаил Грушевский
07.08.2025 15:29
От мінські то було так хреново, так хреново! А ось тут так все класно... Правда ж, зЄбанати?
І, головне, що не Порошенко!
І то ще дай Боже, щоб на тому спинилось. Адже в оманського зеленого удобища завдання-максимум то ліквідація України. Він так старється, так старається, але ж не все йому вдається. Але ж не мінські!
-- москалі масово вбивають сотні тисяч Українців, окуповують і грабують Українські землі.
-- кошерна банда Зеленського грабує решту України, не окуповану москалями.
Ну і банда Трампона нагріла руки - Українські надра тепер їхні.
А хто це все зробив і чому.???
''Мудрий'' Український народ на виборах у 1990, 1991, 1994, 1999, 2010, 2019років - обираючи Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського.
Бо ''мудрий'' Український народ вперто і тупоголово хотів дружити з москальськими окупантами.
йому і його команді нас@рати 😡
А Зебанда це схвалює і йде на чергові вибори ,
а що буде з Украіною - нам , украінцям вирішувати
прийдеться !!
Кому не подобається - пропонуйте ваші реалістичні варіанти.