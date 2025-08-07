РУС
10 284 119

Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet

Мирное предложение Трампа Путину о прекращении войны в Украине

На встрече в Кремле 6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучил диктатору России Владимиру Путину "очень выгодное предложение" о прекращении войны в Украине, которое включает территориальные уступки со стороны Киева.

Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Хотя СМИ не указывает источники информации, однако отмечает, что это предложение было согласовано с европейскими государствами накануне.

Как утверждается, ключевые пункты предложения США России включают:

  • прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;
  • фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);
  • отмену большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе - и восстановление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.
  • Москва также не получила обещания остановить военную поддержку Украины.

В то же время, как пишет Onet, этот пакет предложений Путину не содержит гарантий, что НАТО не будет расширяться, чего последовательно требовала российская сторона.

Читайте также: Трамп предполагает, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории, - Bloomberg

Топ комментарии
+27
Відчуйте потужність угод по рідкоземельним мераллам з США. А Будепештський меморандум?
США - найнадійніший союзник у світі!
07.08.2025 15:25 Ответить
+24
Нах
07.08.2025 15:24 Ответить
+16
Де в цих "дагаварняках" ви бачите Україну?
07.08.2025 15:29 Ответить
Страница 2 из 2
Герой, справжній герой! Як там в Європах, скільки бурятів завів пити каву до байера?
07.08.2025 16:25 Ответить
І скажить на милість , якою людинкою треба бути , шоб скалічити сотні тисяч та загубити українців ,здати половина України ворогу , і не піти у відставку ?! Це дійсно 🤡 чорт !...
07.08.2025 15:51 Ответить
Та і не зупинить русню ,перемір'я ,бо за війною стоїть китай ,і Захід вже розібрався хто і шо хоче...
07.08.2025 15:53 Ответить
Але ж не мінські!!!
От мінські то було так хреново, так хреново! А ось тут так все класно... Правда ж, зЄбанати?
І, головне, що не Порошенко!
І то ще дай Боже, щоб на тому спинилось. Адже в оманського зеленого удобища завдання-максимум то ліквідація України. Він так старється, так старається, але ж не все йому вдається. Але ж не мінські!
07.08.2025 15:56 Ответить
Не вижу ничего про наказание преступника.
07.08.2025 15:57 Ответить
Для цього треба злочинця перемогти. А коли ти з ним компромісно домовляєшся - це було б дивно, нє?
07.08.2025 16:24 Ответить
По всейвидимости, преступника больше нету. И вовсе не было...
07.08.2025 16:26 Ответить
Ось вони результати оманського ''договорняка'' кошерної банди Зеленського і москальської банди *****:
-- москалі масово вбивають сотні тисяч Українців, окуповують і грабують Українські землі.
-- кошерна банда Зеленського грабує решту України, не окуповану москалями.
Ну і банда Трампона нагріла руки - Українські надра тепер їхні.
А хто це все зробив і чому.???
''Мудрий'' Український народ на виборах у 1990, 1991, 1994, 1999, 2010, 2019років - обираючи Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського.
Бо ''мудрий'' Український народ вперто і тупоголово хотів дружити з москальськими окупантами.
07.08.2025 15:59 Ответить
Ніачьом. Україна на це не піде.
07.08.2025 16:09 Ответить
"ТРАМБОН" "КУЙЛО" І "ЗЕ"-вороги України і її народу.котрі ведуть торгівлю територією України на свіжовикопаних могилах жертв рашистського кровопивці і вбивці українців...ЩОБ ГОСПОДНЯ СПРАВЕДЛИВІСТЬ ВОЗДАЛА ВАМ ВИРОДКИ СТОРИЦЕ
07.08.2025 16:10 Ответить
"Новость" - на уровне болтовни беззубых старух на лавке, а эмоций и выводов в комментах как в психушке. Вот народец... А ещё с кацапов смеетесь. Одни "провидцы, стратеги и интеллектуалы"))
07.08.2025 16:12 Ответить
так і є: одна бабка сказала.
07.08.2025 16:34 Ответить
Выплядок трамп сдаёт Украину путину. А что ещё можно ожидать от полковника кгб краснова?((
07.08.2025 16:13 Ответить
Трампу потрібен мир , а якою ціною він буде досягнутий
йому і його команді нас@рати 😡
А Зебанда це схвалює і йде на чергові вибори ,
а що буде з Украіною - нам , украінцям вирішувати
прийдеться !!
07.08.2025 16:22 Ответить
Коротше, пропонується заморозка війни в обмін на поступове скасування санкцій.
Кому не подобається - пропонуйте ваші реалістичні варіанти.
07.08.2025 16:27 Ответить
русня на це не піде. і особисто куйло - теж.
07.08.2025 16:29 Ответить
Я так розумію, тут більшість коментаторів хочуть до кордонів 91-го?! Ну-ну.....
07.08.2025 16:30 Ответить
Більшість розуміє, що Путін, патологічний брехун. І що домовленності з ним, не варті того кізяка, з якого виросло дерево. І з якого зробили папір, на якому "угоду" написали
07.08.2025 16:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 