Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT
Российский диктатор Владимир Путин стремится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы склонить его на свою сторону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
По данным аналитиков и приближенных к Путину людей, главной целью диктатора является обеспечение такого мирного соглашения, которое достигнет его "геополитических целей". Это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя.
NYT отмечает, что Путин сосредоточен на том, чтобы успокоить Трампа и избежать разрыва с США.
Детали разговора Путина и Стива Уиткоффа 6 августа остаются неизвестными. Предполагают, что Путин мог намекнуть на большую гибкость в отношении оккупированных украинских территорий.
Некоторые аналитики предположили, что Путин во время переговоров в этом году сказал своим посланникам придерживаться самой жесткой позиции, чтобы добиться встречи с Трампом.
"Российские чиновники могут надеяться, что встреча с глазу на глаз даст Путину возможность склонить Трампа, который давно симпатизирует России, вернуться к поддержке взглядов российского лидера на то, что он называет "коренными причинами конфликта", - говорится в материале.
Близкие к Кремлю источники говорят, что требования Путина - исключить возможность членства Украины в НАТО, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве.
Собеседники NYT утверждают, что для кремлевского диктатора эти требования важнее, чем конкретика того, какую территорию в конце концов контролирует РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мертві Герої на виборчі дільниці не прийдуть
.
Навпаки, відсутність інформації дає простір для фантазії журнашлюх.
Вот тут Украине нужно было проявлять дипломатическую жесткость, несмотря на давление, "оккупант домой". Сейчас бы таких вбросов не было..
чи є нинішній уряд проукраїнським ?
ухилянти переобируть ЗЄлінський режим
.
А шо, на початку 2014 Україна вступала в НАТО і в ній був ворожий кремлівському режиму уряд? А в 2019, до влади в Україні теж прийшли ті, кого можна назвати ворожими до москви? Давайте подивимось скільки прорашистських зрадників злетілись в Київ разом з інавгурацією Зеленого Вироку. І це я не згадую про раніші події, наприклад Тузлу.
В США продовжують думати що війну веде путлєр і її мета - нерозширення НАТО.
Але ми то розуміємо, що головна причина війни бажання провести геноцид українців і очищення "життєвого простору" для рашистів (а може навіть китайців). І бажання це не в голові путлєра - в голові більшості рабсеян.
Але Вашингтон ( і не лише він) продовжує сам себе годувати відбірними спагетті, чіпляючи їх собі і оточуючим на вуха. І це в принципі зрозуміло, адже скажи публічно про те що я написав, і торгувати з рашистами, стане якось....некрасиво.
2) Викрадення тисяч дітей - це теж про НАТО чи про "дружбу"?
РУЗКІЕ ПІСЯЮТЬ ЗАПАДУ В ОЧІ А ТОЙ ДЯКУЄ ЗА ВОДУ