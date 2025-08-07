Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

Российский диктатор Владимир Путин стремится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы склонить его на свою сторону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По данным аналитиков и приближенных к Путину людей, главной целью диктатора является обеспечение такого мирного соглашения, которое достигнет его "геополитических целей". Это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя.

NYT отмечает, что Путин сосредоточен на том, чтобы успокоить Трампа и избежать разрыва с США.

Детали разговора Путина и Стива Уиткоффа 6 августа остаются неизвестными. Предполагают, что Путин мог намекнуть на большую гибкость в отношении оккупированных украинских территорий.

Также читайте: Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet

Некоторые аналитики предположили, что Путин во время переговоров в этом году сказал своим посланникам придерживаться самой жесткой позиции, чтобы добиться встречи с Трампом.

"Российские чиновники могут надеяться, что встреча с глазу на глаз даст Путину возможность склонить Трампа, который давно симпатизирует России, вернуться к поддержке взглядов российского лидера на то, что он называет "коренными причинами конфликта", - говорится в материале.

Близкие к Кремлю источники говорят, что требования Путина - исключить возможность членства Украины в НАТО, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве.

Собеседники NYT утверждают, что для кремлевского диктатора эти требования важнее, чем конкретика того, какую территорию в конце концов контролирует РФ.

Смотрите также: Путин о встрече с Зеленским: Это возможно, но должны быть "соответствующие условия". ВИДЕО