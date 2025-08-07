РУС
Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

СМИ назвали цель Путина Это не только оккупация территорий

Российский диктатор Владимир Путин стремится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы склонить его на свою сторону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По данным аналитиков и приближенных к Путину людей, главной целью диктатора является обеспечение такого мирного соглашения, которое достигнет его "геополитических целей". Это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя.

NYT отмечает, что Путин сосредоточен на том, чтобы успокоить Трампа и избежать разрыва с США.

Детали разговора Путина и Стива Уиткоффа 6 августа остаются неизвестными. Предполагают, что Путин мог намекнуть на большую гибкость в отношении оккупированных украинских территорий.

Также читайте: Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet

Некоторые аналитики предположили, что Путин во время переговоров в этом году сказал своим посланникам придерживаться самой жесткой позиции, чтобы добиться встречи с Трампом.

"Российские чиновники могут надеяться, что встреча с глазу на глаз даст Путину возможность склонить Трампа, который давно симпатизирует России, вернуться к поддержке взглядов российского лидера на то, что он называет "коренными причинами конфликта", - говорится в материале.

Близкие к Кремлю источники говорят, что требования Путина - исключить возможность членства Украины в НАТО, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве.

Собеседники NYT утверждают, что для кремлевского диктатора эти требования важнее, чем конкретика того, какую территорию в конце концов контролирует РФ.

Смотрите также: Путин о встрече с Зеленским: Это возможно, но должны быть "соответствующие условия". ВИДЕО

путин владимир (31811) Трамп Дональд (6132) война в Украине (5559)


Топ комментарии
+11
Кацапський вкид і маячня.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:56 Ответить
+10
недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві -- Це стопудове нове вторгнення, це є лише питання часу.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:58 Ответить
+10
Більш дружній до кацапів уряд обрали у 2019 р . Питання - навіщо ***** напав на Україну ??
показать весь комментарий
07.08.2025 16:07 Ответить
Ага Как только так сразу
показать весь комментарий
07.08.2025 15:55 Ответить
майбутній проросійський уряд забезпечать ухилянти.

мертві Герої на виборчі дільниці не прийдуть

.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:26 Ответить
Навішає лапші на вуха Трампу?
показать весь комментарий
07.08.2025 15:56 Ответить
Кацапський вкид і маячня.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:56 Ответить
Та ніхто не знає що там в дурній голові ху...ла!
показать весь комментарий
07.08.2025 15:58 Ответить
недопущення членства України в НАТО та "дружній" уряд в Києві -- Це стопудове нове вторгнення, це є лише питання часу.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:58 Ответить
А власне членство України в НАТО зараз стоїть на порядку денному? Якщо Україна не погодиться на ці умови - її зразу приймають в НАТО?
показать весь комментарий
07.08.2025 16:30 Ответить
Україну ще невідомо коли примуть до НАТО та й Медведчук- Бойко-Тімошенко вже застаріли консерви нікому не потрібні. А ось війною прикрити свою гнилу натуру саме те.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:58 Ответить
Якщо коротко: NYT ні×ера не знає і це її гнітить.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:02 Ответить
"...ні×ера не знає і це її гнітить."
Навпаки, відсутність інформації дає простір для фантазії журнашлюх.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:12 Ответить
"під час переговорів цього року сказав своїм посланцям дотримуватися найжорсткішої позиції, щоб домогтися зустрічі із Трампом"
Вот тут Украине нужно было проявлять дипломатическую жесткость, несмотря на давление, "оккупант домой". Сейчас бы таких вбросов не было..
показать весь комментарий
07.08.2025 16:03 Ответить
Більш дружній до кацапів уряд обрали у 2019 р . Питання - навіщо ***** напав на Україну ??
показать весь комментарий
07.08.2025 16:07 Ответить
Та не нападав він. Все було в Омані узгоджено. Московська армія на парад до Києва їхала, нікого не чіпала. А на півдні мосармія мала забезпечити вільний доступ українців до кримських пляжів, бо біндєравци нікого не пускали та ще й шаттли хотіли спалити.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:27 Ответить
+💯 👍🏿!

чи є нинішній уряд проукраїнським ?

ухилянти переобируть ЗЄлінський режим

.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:29 Ответить
Ну да, полномасштабное вторжение в 2022 потому и произошло, шо "на днях а то и раньше" Украину в НАТО должны были принять. Бредни и игра в угадайку не редкость даже среди уважаемых СМИ.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:07 Ответить
Свою мету х.йло озвучило давним -давно , враховуючи що воно кегебешна падаль то применшило прагнення мінімум наполовину.А всіх цих циганок, гороскопчиків і решту рупорів і найвеличніших "лідерів демократії" використовує для своїх потреб, за долю невеличку.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:08 Ответить
Про дружній, а дефакто прокацапский уряд можеш тільки мріяти вилупок кончений!
показать весь комментарий
07.08.2025 16:08 Ответить
Замість того щоб допомогти Україні добити рашистів які вже майже видохлися, сша і Європа нас штовхають на капітуляцію перед майже розбитим ворогом. І потім всі почнуть ще 100 років стогнати що рашистські комуняки геноцидять світ
показать весь комментарий
07.08.2025 16:12 Ответить
Де ви побачили майже розбитого ворога,по бидломарафону?
показать весь комментарий
07.08.2025 16:16 Ответить
Території теж..Просто з ЄС , а особливо з НАТО Україну нагородити ще одним Янеком буде важче..
показать весь комментарий
07.08.2025 16:14 Ответить
Ну чому ж важко? Мадярщину і словаччину під)(уйловниками нагородили ж? І ніяка НАТА не завадила...
показать весь комментарий
07.08.2025 16:30 Ответить
Як можна схилити га свій бік те гівно, що вже на твоєму боці?)
показать весь комментарий
07.08.2025 16:20 Ответить
У них до 13го года был и полный конторль и невступление и полное управление из Москвы. Но просрали.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:21 Ответить
Диктатор ***** відсосав і може іти тепер *****, всі українські території будуть визволені і Україна в недалекому майбутньому стане членом НАТО!
показать весь комментарий
07.08.2025 16:27 Ответить
Якщо це так, то хай виведе свої війська з території України ..... А Україна дасть згоду на невступ в НАТО....
показать весь комментарий
07.08.2025 16:32 Ответить
Тобто американці, все так же не розуміють ні причин війни, ні з ким вона ведеться, ні самих рашистів.
А шо, на початку 2014 Україна вступала в НАТО і в ній був ворожий кремлівському режиму уряд? А в 2019, до влади в Україні теж прийшли ті, кого можна назвати ворожими до москви? Давайте подивимось скільки прорашистських зрадників злетілись в Київ разом з інавгурацією Зеленого Вироку. І це я не згадую про раніші події, наприклад Тузлу.
В США продовжують думати що війну веде путлєр і її мета - нерозширення НАТО.
Але ми то розуміємо, що головна причина війни бажання провести геноцид українців і очищення "життєвого простору" для рашистів (а може навіть китайців). І бажання це не в голові путлєра - в голові більшості рабсеян.
Але Вашингтон ( і не лише він) продовжує сам себе годувати відбірними спагетті, чіпляючи їх собі і оточуючим на вуха. І це в принципі зрозуміло, адже скажи публічно про те що я написав, і торгувати з рашистами, стане якось....некрасиво.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:34 Ответить
А навіщо взагалі обговорювати хатєлкі хворого на голову пацієнта? То до лікарів.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:35 Ответить
1)МИ І НЕ В НАТО?
2) Викрадення тисяч дітей - це теж про НАТО чи про "дружбу"?

РУЗКІЕ ПІСЯЮТЬ ЗАПАДУ В ОЧІ А ТОЙ ДЯКУЄ ЗА ВОДУ
показать весь комментарий
07.08.2025 16:49 Ответить
 
 