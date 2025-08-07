УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11813 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
567 7

Білий дім спростував заяви Кремля, що зустріч Трампа і Путіна вже узгоджена, - ABC News

Зустріч Трампа і Путіна: Білий дім спростовує заяву Кремля

Потенційна зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним поки не була узгоджена, також не визначено місце проведення перемовин, як про це раніше заявляла російська сторона.

Про це неназваний посадовець Білого дому повідомив ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місце проведення зустрічі ще не визначено.

Крім того, для прямих переговорів з Трампом Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, чого Кремль досі не готовий зробити, додали у Білому домі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про зустріч із Зеленським: Це можливо, але мають бути "відповідні умови". ВIДЕО

Раніше про останню умову писав таблоїд New York Post також з посиланням на чиновника адміністрації Трампа.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше в четвер заявив, що "зустріч між Путіним і Трампом (відбудеться) найближчими днями", додавши, що "робота над самітом вже розпочалася".

Ушаков також сказав, що спеціальний посланник США Стів Віткофф висунув ідею тристоронньої зустрічі між Путіним, Трампом і Зеленським, але майбутня зустріч відбудеться тільки між Трампом і Путіним. 

Читайте також: У Білому домі заявили, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, - CNN

Автор: 

путін володимир (24404) росія (67097) США (23998) Трамп Дональд (6661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди цапорилі брешуть!
показати весь коментар
07.08.2025 20:56 Відповісти
Не домовились, дива не сталося, путін втратив останній шанс. Тепер повертати путіна в стойло будуть Томагавки і Трайденти (Тризуби)
показати весь коментар
07.08.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 20:56 Відповісти
Та насипайте побільше! - неназвані джерела
показати весь коментар
07.08.2025 20:58 Відповісти
а валодя вже подмился.....
показати весь коментар
07.08.2025 20:59 Відповісти
Умова чисто декоративна. Вирішуватиметься все між двома. Але Трамп хоче це припудрити, аби не було критики в США. Типу, ось і Зеленський тут, теж шось там зустрівсь.
А куйло з міркувань престижу як раз і хтів би зкопіювати Сталіна та Рузвельта. Які вирішують долі рабів, і весь світ це має бачити. Тому впирається.
Нічого участь Зеленського, звісно, не вирішить і на що не вплине. Але Донні було б комфортніше. А куйлу ні. Ото і вся суперечка.
показати весь коментар
07.08.2025 21:02 Відповісти
 
 