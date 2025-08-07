Білий дім спростував заяви Кремля, що зустріч Трампа і Путіна вже узгоджена, - ABC News
Потенційна зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним поки не була узгоджена, також не визначено місце проведення перемовин, як про це раніше заявляла російська сторона.
Про це неназваний посадовець Білого дому повідомив ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, місце проведення зустрічі ще не визначено.
Крім того, для прямих переговорів з Трампом Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, чого Кремль досі не готовий зробити, додали у Білому домі.
Раніше про останню умову писав таблоїд New York Post також з посиланням на чиновника адміністрації Трампа.
Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше в четвер заявив, що "зустріч між Путіним і Трампом (відбудеться) найближчими днями", додавши, що "робота над самітом вже розпочалася".
Ушаков також сказав, що спеціальний посланник США Стів Віткофф висунув ідею тристоронньої зустрічі між Путіним, Трампом і Зеленським, але майбутня зустріч відбудеться тільки між Трампом і Путіним.
А куйло з міркувань престижу як раз і хтів би зкопіювати Сталіна та Рузвельта. Які вирішують долі рабів, і весь світ це має бачити. Тому впирається.
Нічого участь Зеленського, звісно, не вирішить і на що не вплине. Але Донні було б комфортніше. А куйлу ні. Ото і вся суперечка.