Зустріч Трампа та Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні, - Sky News

Немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Саміт Путіна і Трампа не обов'язково означає припинення вогню. З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості.З іншого боку, там може не бути нічого суттєвого. Це може бути просто показуха", – зазначає видання.

Sky News пише, що це може бути черговою спробою Кремля "розрядити гнів Дональда Трампа та уникнути його дедлайну". Як відомо, Трамп оголошував про дедлайн щодо запровадження санкцій.

"Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію чи відступити від своїх цілей на полі бою", – додає видання.

