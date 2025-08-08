УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа та Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні, - Sky News

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Саміт Путіна і Трампа не обов'язково означає припинення вогню. З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості.З іншого боку, там може не бути нічого суттєвого. Це може бути просто показуха", – зазначає видання.

Sky News пише, що це може бути черговою спробою Кремля "розрядити гнів Дональда Трампа та уникнути його дедлайну". Як відомо, Трамп оголошував про дедлайн щодо запровадження санкцій.

"Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію чи відступити від своїх цілей на полі бою", – додає видання.

+4
зустрітися, аби легімітизувати міль-сморчка ще більше? та додати впевненості та значущості болотянам у величі власної місії?...
08.08.2025 06:50 Відповісти
+3
Яке чудове перетворення висловів 8 серпня!? Може краще сказати, "ми Держдеп, разом із Трампом - обісралися!".
08.08.2025 06:50 Відповісти
+2
Трампон-чмо і лох.
08.08.2025 06:54 Відповісти
Буде чергове ППР: "Посиділи, потринділи, розійшлись...".
08.08.2025 06:50 Відповісти
У цього лоха в Мар-о-Лаго вєрняк немає золотого унітаза💩
08.08.2025 07:13 Відповісти
День неймовірних історій від Sky News.
08.08.2025 07:08 Відповісти
Така зустріч мала б сенс після ядерного удару по москві, а так це суєта суєт
08.08.2025 07:10 Відповісти
Ну а як-жеж, Трамп вилиже фюреру свинорейху тухес
08.08.2025 07:10 Відповісти
Дедлайн розсмоктався? Путын знову пошив трампа у дурні. А той, на жаль, не дуже і пручався...
08.08.2025 07:16 Відповісти
Два брата-акробата, скажені рюрікі, чужі території, двіжуха та педофілія.
08.08.2025 07:20 Відповісти
❗️Зустріч Трампа, Зеленського і путіна може відбутися наступного тижня. Її вже готують в Білому домі, - повідомляють джерела Суспільного.
08.08.2025 07:40 Відповісти
 
 