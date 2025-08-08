РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10231 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 728 20

Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News

О чем сигнализирует потенциальная встреча Трампа с Путиным

Нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Саммит Путина и Трампа не обязательно означает прекращение огня. С одной стороны, это может сигнализировать о том, что достигнута точка согласия, и для ее закрепления нужна личная встреча. Такой позиции всегда придерживалась Россия. Она постоянно заявляет, что встретится на президентском уровне только при условии договоренности. С другой стороны, там может не быть ничего существенного. Это может быть просто показуха", - отмечает издание.

Sky News пишет, что это может быть очередной попыткой Кремля "разрядить гнев Дональда Трампа и избежать его дедлайна". Как известно, Трамп объявлял о дедлайне по введению санкций.

"В конце концов, нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя", - добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News

Автор: 

путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Яке чудове перетворення висловів 8 серпня!? Може краще сказати, "ми Держдеп, разом із Трампом - обісралися!".
показать весь комментарий
08.08.2025 06:50 Ответить
+12
зустрітися, аби легімітизувати міль-сморчка ще більше? та додати впевненості та значущості болотянам у величі власної місії?...
показать весь комментарий
08.08.2025 06:50 Ответить
+7
Дедлайн розсмоктався? Путын знову пошив трампа у дурні. А той, на жаль, не дуже і пручався...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зустрітися, аби легімітизувати міль-сморчка ще більше? та додати впевненості та значущості болотянам у величі власної місії?...
показать весь комментарий
08.08.2025 06:50 Ответить
" краснов"- трамп , вжє легалізував , виродка -террориста путлера і ойго фашистів , відробляє "должок",як казав Патрушев. педофіл педофілу око не виклює , збоченці -злодії правлять Світом і в Україні зейло &ермак
показать весь комментарий
08.08.2025 08:15 Ответить
Буде чергове ППР: "Посиділи, потринділи, розійшлись...".
показать весь комментарий
08.08.2025 06:50 Ответить
по Україні, може і так.
у них маса інших справ в яких вони зійшлися і які треба вирішити.
показать весь комментарий
08.08.2025 08:59 Ответить
Їх "інші справи" мене мало цікавлять, якщо вони не стосуються України...
показать весь комментарий
08.08.2025 09:15 Ответить
Яке чудове перетворення висловів 8 серпня!? Може краще сказати, "ми Держдеп, разом із Трампом - обісралися!".
показать весь комментарий
08.08.2025 06:50 Ответить
То вони "підстраховуються, зарані... Бо прекрасно розуміють, що навіть якщо зустріч відбуденться, вона закінчиться пустопорожньою балаканиною...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:56 Ответить
Трампон-чмо і лох.
показать весь комментарий
08.08.2025 06:54 Ответить
У цього лоха в Мар-о-Лаго вєрняк немає золотого унітаза💩
показать весь комментарий
08.08.2025 07:13 Ответить
День неймовірних історій від Sky News.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:08 Ответить
Така зустріч мала б сенс після ядерного удару по москві, а так це суєта суєт
показать весь комментарий
08.08.2025 07:10 Ответить
Ну а як-жеж, Трамп вилиже фюреру свинорейху тухес
показать весь комментарий
08.08.2025 07:10 Ответить
Дедлайн розсмоктався? Путын знову пошив трампа у дурні. А той, на жаль, не дуже і пручався...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:16 Ответить
Два брата-акробата, скажені рюрікі, чужі території, двіжуха та педофілія.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:20 Ответить
❗️Зустріч Трампа, Зеленського і путіна може відбутися наступного тижня. Її вже готують в Білому домі, - повідомляють джерела Суспільного.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:40 Ответить
Так Трамп ж буде давити на путлєра - нє?
показать весь комментарий
08.08.2025 07:49 Ответить
Як і передбачалося , суперпотужні санкції 8 серпня відтерміновуються на 2-3 тижні...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 07:49 Ответить
После этой встречи может произойти только то, что на данный момент выгодно }{уйлу.
А это "воздушное" и "морское" "перемирие. И то ненадолго.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:58 Ответить
Та невже )
показать весь комментарий
08.08.2025 08:13 Ответить
 
 