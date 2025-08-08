Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News
Нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
"Саммит Путина и Трампа не обязательно означает прекращение огня. С одной стороны, это может сигнализировать о том, что достигнута точка согласия, и для ее закрепления нужна личная встреча. Такой позиции всегда придерживалась Россия. Она постоянно заявляет, что встретится на президентском уровне только при условии договоренности. С другой стороны, там может не быть ничего существенного. Это может быть просто показуха", - отмечает издание.
Sky News пишет, что это может быть очередной попыткой Кремля "разрядить гнев Дональда Трампа и избежать его дедлайна". Как известно, Трамп объявлял о дедлайне по введению санкций.
"В конце концов, нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя", - добавляет издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у них маса інших справ в яких вони зійшлися і які треба вирішити.
А это "воздушное" и "морское" "перемирие. И то ненадолго.