Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом

Встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, предварительно, запланирована на конец следующей недели.

Об этом сообщил Sky News высокопоставленный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

Дальнейшие детали и логистика еще не определены и могут меняться, отметили представители Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично спросил Мелони о возможности встречи с Путиным в Риме или Ватикане, - Sky News

Точная дата еще не определена, и неизвестно, будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Белого дома заявил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и Вашингтон сейчас пытается получить поддержку украинцев и европейских союзников.

Со своей стороны, украинцы уже давно заявили, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно аннексировала.

Также читайте: Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News

Ранее американские СМИ писали, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.