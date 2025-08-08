Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом
Встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, предварительно, запланирована на конец следующей недели.
Об этом сообщил Sky News высокопоставленный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.
Дальнейшие детали и логистика еще не определены и могут меняться, отметили представители Белого дома.
Точная дата еще не определена, и неизвестно, будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
Представитель Белого дома заявил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и Вашингтон сейчас пытается получить поддержку украинцев и европейских союзников.
Со своей стороны, украинцы уже давно заявили, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно аннексировала.
Ранее американские СМИ писали, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.
Оце діла. А самі Українці про ці хотєлки знають?
Чи про яких українців говорить невтомний Вашінґтон у своєму прес-релізі?
Так, навіщо був той Майдан і за що Україна б'ється вже 4й рік, а на справді з 2014, щоб капітулювати за посередництвом тр?
Дик, для того, щоб погодитись на капітуляцію, помічники не потрібні.
Тобто: всі вершки для пу, а розшматованій Україні ярмо і...знов війна...
Містер 47й: де зброя, де санкції, де справедливий сталий мир, якій можливий тільки через силу, а не шляхом Мюнхена зразка 1938?
Не дочекаються!
"У Эфиопии яйца больше, чем у Трампа."