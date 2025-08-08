РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 082 20

Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом

Белый дом подтвердил планы встречи Трампа и Путина на следующей неделе

Встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, предварительно, запланирована на конец следующей недели.

Об этом сообщил Sky News высокопоставленный представитель Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

Дальнейшие детали и логистика еще не определены и могут меняться, отметили представители Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично спросил Мелони о возможности встречи с Путиным в Риме или Ватикане, - Sky News

Точная дата еще не определена, и неизвестно, будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Белого дома заявил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и Вашингтон сейчас пытается получить поддержку украинцев и европейских союзников.

Со своей стороны, украинцы уже давно заявили, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно аннексировала.

Также читайте: Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News

Ранее американские СМИ писали, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.

путин владимир (31823) США (27671) Трамп Дональд (6168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Яка зустрiч, навiщо, 8 число, Трумп, де санкцii ????
показать весь комментарий
08.08.2025 19:42 Ответить
+8
Трампу нравитцца быть униженным
показать весь комментарий
08.08.2025 19:45 Ответить
+6
Дід Кабаєв знову зґвалтує діда Доні, як минулого разу на фото.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
>> отсосіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців...

Оце діла. А самі Українці про ці хотєлки знають?

Чи про яких українців говорить невтомний Вашінґтон у своєму прес-релізі?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:33 Ответить
Про тих, що в Німеччині.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:30 Ответить
зустріч гиндика з 3,14дором відбудеться. "дуже хороша" зустріч драпа і )(уйла. на зелю ПХ, Україну почнуть шматувати.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:34 Ответить
Геополітика всіх часів та народів потім поставлять перед фактом.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:36 Ответить
Ніпрощо
показать весь комментарий
08.08.2025 19:37 Ответить
Потрібно затримувати *****
показать весь комментарий
08.08.2025 19:37 Ответить
хто ?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:52 Ответить
Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників,на окупацію України рашистом невступ України в НАТО ,обмежену кількість армії і т.д і т.п(оманський папір )
показать весь комментарий
08.08.2025 19:38 Ответить
...читаємо лише про хотєлкі пу: застолбити все що захапав і не захапав плюс ще дюжина вимог і лише тоді пу погодиться зупинитися... на деякий час.
Так, навіщо був той Майдан і за що Україна б'ється вже 4й рік, а на справді з 2014, щоб капітулювати за посередництвом тр?
Дик, для того, щоб погодитись на капітуляцію, помічники не потрібні.
Тобто: всі вершки для пу, а розшматованій Україні ярмо і...знов війна...
Містер 47й: де зброя, де санкції, де справедливий сталий мир, якій можливий тільки через силу, а не шляхом Мюнхена зразка 1938?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:37 Ответить
Простими словами: намагаються отримати згоду України на капітуляцію(
Не дочекаються!
показать весь комментарий
08.08.2025 20:40 Ответить
Яка зустрiч, навiщо, 8 число, Трумп, де санкцii ????
показать весь комментарий
08.08.2025 19:42 Ответить
Дід Кабаєв знову зґвалтує діда Доні, як минулого разу на фото.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:45 Ответить
Трампу нравитцца быть униженным
показать весь комментарий
08.08.2025 19:45 Ответить
може й правда, що на нього повії сцяли.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:51 Ответить
@ (мова оригіналу):
"У Эфиопии яйца больше, чем у Трампа."
показать весь комментарий
08.08.2025 19:54 Ответить
Списание преступлений и легализация международного преступника.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:00 Ответить
це восьме число настало, тепер ця корова бронзоморда казатиме дайте мені тиждень і я їм впаяю, ви шо не бачите що байден з обамою наробили, до чого тут взагалі пуйло
показать весь комментарий
08.08.2025 20:05 Ответить
Канада, Гренландія, ісконно американскіє землі, любов до дітей (не своїх), движуха, вєлічіє, тєм багато спільних.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:14 Ответить
Завтра если верить трампу США введут пекельные санкции против кремля!
показать весь комментарий
08.08.2025 20:34 Ответить
чергове садомазо. трамбон ти хто?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:39 Ответить
 
 