Трамп лично спросил Мелони о возможности встречи с Путиным в Риме или Ватикане, - Sky News

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Риме на следующей неделе.

По информации итальянских правительственных источников, Трамп и Мелони разговаривали в четверг, 7 августа.

Если президенты США и России все-таки встретятся в Риме, то это произойдет на территории Ватикана, добавили источники телеканала.

Представитель министерства иностранных дел Италии заявил Sky News:"Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет происходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".

Если Рим или Ватикан будут выбраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возникнет вопрос об ордере на арест российского диктатора, выданном Международным уголовным судом.

Италия будет обязана по Римскому статуту арестовать Путина, если он прилетит в страну.

Путин разыскивается по подозрению в незаконной депортации детей и незаконной перевозке людей с территории Украины в Российскую Федерацию. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года.

Ранее американские СМИ писали, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.