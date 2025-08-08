РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Трамп лично спросил Мелони о возможности встречи с Путиным в Риме или Ватикане, - Sky News

Встреча Трампа и Путина в Риме: президент США инициировал

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Риме на следующей неделе.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По информации итальянских правительственных источников, Трамп и Мелони разговаривали в четверг, 7 августа.

Если президенты США и России все-таки встретятся в Риме, то это произойдет на территории Ватикана, добавили источники телеканала.

Представитель министерства иностранных дел Италии заявил Sky News:"Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет происходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".

Если Рим или Ватикан будут выбраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возникнет вопрос об ордере на арест российского диктатора, выданном Международным уголовным судом.

Италия будет обязана по Римскому статуту арестовать Путина, если он прилетит в страну.

Путин разыскивается по подозрению в незаконной депортации детей и незаконной перевозке людей с территории Украины в Российскую Федерацию. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года.

Ранее американские СМИ писали, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.

+6
то ***** повинні арештувати як військового злочинця.
08.08.2025 15:26 Ответить
+4
Етапування путлєра з Риму до Гааги ближче і простіше, ніж з далеких пустельних країн.
08.08.2025 15:26 Ответить
+4
***** не поїди. Засцить.
08.08.2025 15:27 Ответить
то ***** повинні арештувати як військового злочинця.
08.08.2025 15:26 Ответить
тоді фашист хло буде заарештований на батьківщині фашизму..
08.08.2025 16:13 Ответить
Етапування путлєра з Риму до Гааги ближче і простіше, ніж з далеких пустельних країн.
08.08.2025 15:26 Ответить
***** не поїди. Засцить.
08.08.2025 15:27 Ответить
*****, скоріш за все, буде тягнути час: "ну ти ж розумієш Донні, я в Рим не можу, давай інший варіант", потім іще щось не так і т.д.
08.08.2025 16:58 Ответить
Ідіот.
08.08.2025 15:30 Ответить
щоб ***** поїхав до країни НАТО?!
Він маніяк, а не дебіл.
08.08.2025 15:34 Ответить
а в Меланії вже запитав?
08.08.2025 15:35 Ответить
Ромський статут ??? Це що цигани свій статут уже і туди пропхали???
08.08.2025 15:37 Ответить
А ви знаєте що спочатку Візантія не мала назви Візантія ?
Офіційна назва держави, що вживалася протягом усієї її історії, - «Імперія ромеїв» - підкреслювала спадкоємність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперіі Мешканці Візантії, серед яких були предки ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греків, південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'ян, румунів, молдаванів, італійців, французів, іспанців, турків, арабів, вірменів та багатьох інших ******** народів, називали себе ромеями або римлянами. Саме від цієї назви походить ******* самоназва декількох народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 румунів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 аромун, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8 ромів
08.08.2025 16:04 Ответить
У староруських і старослов'янських літописах також вживаються назви Християнське і Грецьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F царство.

Після падіння Візантії вчені раннього модерну користувалися багатьма назвами по відношенню до імперії, серед яких можна виділити такі, як «Константинопольська імперія», «Імперія греків», «Східна імперія», «Пізня імперія», «Нижня імперія», і «Римська імперія». Все більш широке використання термінів «Візантія» та «Візантійська імперія», ймовірно, пов'язується з діяльністю історика XV століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB Лаоніка Халкоконділа, чиї праці були широко поширювалися, зокрема https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1 Ієронімом Вольфомhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Wolf [en], якому традиційно приписують запровадження терміну «Візантія» до історичної науки. До XIX століття разом з терміном «Візантійська імперія» найчастіше використовувалося «Імперія греків».
08.08.2025 16:07 Ответить
ВАТИКАН.БУДЕ КРИШУВАТИ ВІЗИТ СВІТОВОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ ,КУПИВ ДАВНО КУЙЛО ПАПСЬКИЙ ПРЕСТІЛ, РАЗОМ ІЗ ПАПАМИ РОКІВ НА ПІСЯТ .
08.08.2025 15:38 Ответить
Весело живем - ********** історії
08.08.2025 15:46 Ответить
Так хутина в Італії арештують - БО СУДИ НЕ Підвладні діючий владі.
Ось приклад у Бразилії - судді відповіли, що якщо цей кривавий вбивця заявиться - то вони його арештують
УЯВІТЬ СОБІ , ЯКУ Предьяву СУДДЯМ ЗРОБИТЬ ЕС , ЯКЩО ВОНИ НЕ АРЕШТУЮТЬ ЦЮ СІРУ фашистську МОЛЬ
08.08.2025 15:54 Ответить
тому трумп завів так великі мита проти Бразілії..
показать весь комментарий
Трамп хоче підставити Мелоні,щоб саме в Римі нівелювати Римський статут ?
08.08.2025 16:18 Ответить
шо мале шо старе - дурне...
08.08.2025 17:08 Ответить
 
 