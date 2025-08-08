РУС
В Европе были обеспокоены после информации, что Трамп планирует встретиться с Путиным

О чем сигнализирует потенциальная встреча Трампа с Путиным

Европейские чиновники почувствовали растерянность и смущение, после того, как узнали, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника

Несмотря на всю свою браваду, Трамп не осуществил на Путина никакого давления - пока. Ноль, ничегошеньки", - сказал источник.

В то же время неназванный украинский чиновник рассказал изданию, что в Киеве пытаются сохранять оптимизм относительно встречи Трампа и Путина, надеясь, что хозяин Кремля рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.

"В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. Как первый шаг, было бы хорошо, если бы было объявлено частичное прекращение огня - все, кроме линии соприкосновения", - отметил собеседник.

По его словам, из непубличных источников раздаются сигналы о готовности России к соглашению.

"Однако доверие между сторонами полностью разрушено", - добавил чиновник.

Он отметил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть не более чем тактическим ходом России, чтобы успокоить Трампа и дать ему политическую победу накануне промежуточных выборов.

Такое соглашение не положит конец войне, но даст Трампу возможность сказать "что-то вроде: "Я остановил ежедневное убийство сотен невинных гражданских лиц", добавил источник.

Официально представители Европейского Союза выразили скептицизм относительно намерений Путина.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в мире как таковом, поскольку мы видим это в ее действиях, а не в словах", - заявила в четверг пресс-секретарь ЕС по вопросам иностранных дел Анита Гиппер.

Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню - все, крім лінії зіткнення

Кому добре?
Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску - поки що. Нуль, нічогісінько", - сказало джерело.
Воно сьогодні повинно було ввести санкції, о пів ночі чи я помиляюсь!!!!???? Довбограй!!!
Водночас неназваний український високопосадовець розповів виданню, що у Києві(ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ) намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна, сподіваючись, що господар Кремля розглядає можливість часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні. (і втілення оманського договорняку "зезрадників" ,та їхня згода,разом із згодою "трамбона" на рашистську окупацію української території погодженої в Омані
Чого косити на збентеженність в ЄС ? Всі знають і розуміють шо трамп підпорядкований кремлю , так він президент США , але він ху* ловський агент , і піти проти куратора не може ...доречі, як і український презедент 🤡 ,обоє рябоє ...
Всесвітнє марнославство отримує нове ім"я: "ТРАМП"... Наступного тижня у Вашингтоні буде підписано "рамкову мирну угоду" між вірменією та Азербайджаном. Один з ключових моентів - будівництво трансдержавного сухопутного коридору, в Нахічевань, через територію Вірменії. Виключні права на будівництво та експлуатацію будуть належать американському консорціуму. Програма будівництва буде називаться "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання"...
Прямо "Міст Путіна"... Але ж Путін хоч щось зробив для того... А що зробив Трамп? Навіть "на рогах вола" не "посидів, як каже відомий анекдот... А от "настригти шерсті з долоні", буде пробувать...
Це ще квіточки, а на ягідки ви подивитесь коли не дай Боже, Тампону з ****** вдасться заставити Зеленського підписати капітуляцію, і тоді ***** з Тампоном будуть ділити і вертіти світ на куях
Тампона пуйло вже обісцяв, а тепер ще й обісре!!!
