В Европе были обеспокоены после информации, что Трамп планирует встретиться с Путиным

Европейские чиновники почувствовали растерянность и смущение, после того, как узнали, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника

Несмотря на всю свою браваду, Трамп не осуществил на Путина никакого давления - пока. Ноль, ничегошеньки", - сказал источник.

В то же время неназванный украинский чиновник рассказал изданию, что в Киеве пытаются сохранять оптимизм относительно встречи Трампа и Путина, надеясь, что хозяин Кремля рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.

"В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. Как первый шаг, было бы хорошо, если бы было объявлено частичное прекращение огня - все, кроме линии соприкосновения", - отметил собеседник.

По его словам, из непубличных источников раздаются сигналы о готовности России к соглашению.

"Однако доверие между сторонами полностью разрушено", - добавил чиновник.

Он отметил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть не более чем тактическим ходом России, чтобы успокоить Трампа и дать ему политическую победу накануне промежуточных выборов.

Такое соглашение не положит конец войне, но даст Трампу возможность сказать "что-то вроде: "Я остановил ежедневное убийство сотен невинных гражданских лиц", добавил источник.

Официально представители Европейского Союза выразили скептицизм относительно намерений Путина.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в мире как таковом, поскольку мы видим это в ее действиях, а не в словах", - заявила в четверг пресс-секретарь ЕС по вопросам иностранных дел Анита Гиппер.

