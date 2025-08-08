В Європі були збентежені після інформації, що Трамп планує зустрітись з Путіним

Європейські чиновники відчули розгубленість та збентеженість, після того, як дізнались, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного європейського посадовця

Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько", – сказало джерело.

Водночас неназваний український високопосадовець розповів виданню, що у Києві намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна, сподіваючись, що господар Кремля розглядає можливість часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні.

"Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню – все, крім лінії зіткнення", – зазначив співрозмовник.

За його словами, з непублічних джерел лунають сигнали про готовність Росії до угоди.

"Однак довіра між сторонами повністю зруйнована", – додав посадовець.

Він зазначив, що розмови про часткове припинення вогню можуть бути не більше ніж тактичним ходом Росії, щоб заспокоїти Трампа і дати йому політичну перемогу напередодні проміжних виборів.

Така угода не покладе край війні, але дасть Трампу можливість сказати "щось на кшталт: "Я зупинив щоденне вбивство сотень невинних цивільних осіб", додало джерело.

Офіційно представники Європейського Союзу висловили скептицизм щодо намірів Путіна.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, оскільки ми бачимо це в її діях, а не в словах", – заявила в четвер речниця ЄС з питань закордонних справ Аніта Гіппер.

