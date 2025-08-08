УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
В Європі були збентежені після інформації, що Трамп планує зустрітись з Путіним

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Європейські чиновники відчули розгубленість та збентеженість, після того, як дізнались, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного європейського посадовця

Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько", – сказало джерело.

Водночас неназваний український високопосадовець розповів виданню, що у Києві намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна, сподіваючись, що господар Кремля розглядає можливість часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні.

"Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню – все, крім лінії зіткнення", – зазначив співрозмовник.

За його словами, з непублічних джерел лунають сигнали про готовність Росії до угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа та Путіна не обов'язково означає припинення вогню в Україні, - Sky News

"Однак довіра між сторонами повністю зруйнована", – додав посадовець.

Він зазначив, що розмови про часткове припинення вогню можуть бути не більше ніж тактичним ходом Росії, щоб заспокоїти Трампа і дати йому політичну перемогу напередодні проміжних виборів.

Така угода не покладе край війні, але дасть Трампу можливість сказати "щось на кшталт: "Я зупинив щоденне вбивство сотень невинних цивільних осіб", додало джерело.

Офіційно представники Європейського Союзу висловили скептицизм щодо намірів Путіна.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, оскільки ми бачимо це в її діях, а не в словах", – заявила в четвер речниця ЄС з питань закордонних справ Аніта Гіппер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім спростував заяви Кремля, що зустріч Трампа і Путіна вже узгоджена, - ABC News

путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


Трамп-підстилка *****. Це очевидно. Яке позорисько
08.08.2025 10:11 Відповісти
Це очевидно всім. Але в той самий час ці ВСІ у кожному своєму публічному речені підносять Трампу сраку. Хвалять кожну лабуду яка вилетіла з його рота. Підкреслюють його геніальність. Не розумію чому бояться посратися з Трампом. Це ж не з США. Бо Трампи приходять та йдуть. Нахер.
08.08.2025 10:18 Відповісти
Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску - поки що. Нуль, нічогісінько", - сказало джерело.
08.08.2025 10:19 Відповісти
Звістно.Бо війна позапланово може закінчитись і їм з відпусток треба буде вертатися
08.08.2025 10:15 Відповісти
Шо ти мелеш, не припинеться вона не те що за місяць, а за десять років. Ще одне дватритижневе опудало.
08.08.2025 10:30 Відповісти
вічно збентежені
08.08.2025 10:17 Відповісти
Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню - все, крім лінії зіткнення

Кому добре?
08.08.2025 10:19 Відповісти
Воно сьогодні повинно було ввести санкції, о пів ночі чи я помиляюсь!!!!???? Довбограй!!!
08.08.2025 10:20 Відповісти
Водночас неназваний український високопосадовець розповів виданню, що у Києві(ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ) намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна, сподіваючись, що господар Кремля розглядає можливість часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні. (і втілення оманського договорняку "зезрадників" ,та їхня згода,разом із згодою "трамбона" на рашистську окупацію української території погодженої в Омані
08.08.2025 10:25 Відповісти
Чого косити на збентеженність в ЄС ? Всі знають і розуміють шо трамп підпорядкований кремлю , так він президент США , але він ху* ловський агент , і піти проти куратора не може ...доречі, як і український презедент 🤡 ,обоє рябоє ...
08.08.2025 11:30 Відповісти
Всесвітнє марнославство отримує нове ім"я: "ТРАМП"... Наступного тижня у Вашингтоні буде підписано "рамкову мирну угоду" між вірменією та Азербайджаном. Один з ключових моентів - будівництво трансдержавного сухопутного коридору, в Нахічевань, через територію Вірменії. Виключні права на будівництво та експлуатацію будуть належать американському консорціуму. Програма будівництва буде називаться "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання"...
Прямо "Міст Путіна"... Але ж Путін хоч щось зробив для того... А що зробив Трамп? Навіть "на рогах вола" не "посидів, як каже відомий анекдот... А от "настригти шерсті з долоні", буде пробувать...
08.08.2025 11:57 Відповісти
Це ще квіточки, а на ягідки ви подивитесь коли не дай Боже, Тампону з ****** вдасться заставити Зеленського підписати капітуляцію, і тоді ***** з Тампоном будуть ділити і вертіти світ на куях
08.08.2025 12:06 Відповісти
 
 