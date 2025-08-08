Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі наступного тижня.

За інформацією італійських урядових джерел, Трамп і Мелоні розмовляли у четвер, 7 серпня.

Якщо президенти США і Росії все-таки зустрінуться в Римі, то це відбудеться на території Ватикану, додали джерела телеканалу.

Речник міністерства закордонних справ Італії заявив Sky News: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".

Якщо Рим або Ватикан будуть обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Італія буде зобов'язана за Римським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни.

Путін розшукується за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному перевезенні людей з території України до Російської Федерації. МКС видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року.

Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.