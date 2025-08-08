УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 716 15

Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News

Зустріч Трампа і Путіна у Римі: президент США ініціював

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі наступного тижня.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією італійських урядових джерел, Трамп і Мелоні розмовляли у четвер, 7 серпня.

Якщо президенти США і Росії все-таки зустрінуться в Римі, то це відбудеться на території Ватикану, додали джерела телеканалу. 

Речник міністерства закордонних справ Італії заявив Sky News: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним: Говорили про Україну та США

Якщо Рим або Ватикан будуть обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Італія буде зобов'язана за Римським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни.

Путін розшукується за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному перевезенні людей з території України до Російської Федерації. МКС видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європі були збентежені після інформації, що Трамп планує зустрітись з Путіним

Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.

Автор: 

Італія (1607) путін володимир (24417) Трамп Дональд (6676) Мелоні Джорджа (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
то ***** повинні арештувати як військового злочинця.
показати весь коментар
08.08.2025 15:26 Відповісти
+3
Етапування путлєра з Риму до Гааги ближче і простіше, ніж з далеких пустельних країн.
показати весь коментар
08.08.2025 15:26 Відповісти
+3
Якщо Італія або Ватикан будуть обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Італія буде зобов'язана за Ромським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3567703

***** не поїди. Засцить.
показати весь коментар
08.08.2025 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то ***** повинні арештувати як військового злочинця.
показати весь коментар
08.08.2025 15:26 Відповісти
тоді фашист хло буде заарештований на батьківщині фашизму..
показати весь коментар
08.08.2025 16:13 Відповісти
Етапування путлєра з Риму до Гааги ближче і простіше, ніж з далеких пустельних країн.
показати весь коментар
08.08.2025 15:26 Відповісти
Якщо Італія або Ватикан будуть обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Італія буде зобов'язана за Ромським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3567703

***** не поїди. Засцить.
показати весь коментар
08.08.2025 15:27 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
08.08.2025 15:30 Відповісти
щоб ***** поїхав до країни НАТО?!
Він маніяк, а не дебіл.
показати весь коментар
08.08.2025 15:34 Відповісти
а в Меланії вже запитав?
показати весь коментар
08.08.2025 15:35 Відповісти
Ромський статут ??? Це що цигани свій статут уже і туди пропхали???
показати весь коментар
08.08.2025 15:37 Відповісти
А ви знаєте що спочатку Візантія не мала назви Візантія ?
Офіційна назва держави, що вживалася протягом усієї її історії, - «Імперія ромеїв» - підкреслювала спадкоємність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперіі Мешканці Візантії, серед яких були предки ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греків, південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'ян, румунів, молдаванів, італійців, французів, іспанців, турків, арабів, вірменів та багатьох інших ******** народів, називали себе ромеями або римлянами. Саме від цієї назви походить ******* самоназва декількох народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 румунів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 аромун, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8 ромів
показати весь коментар
08.08.2025 16:04 Відповісти
У староруських і старослов'янських літописах також вживаються назви Християнське і Грецьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F царство.

Після падіння Візантії вчені раннього модерну користувалися багатьма назвами по відношенню до імперії, серед яких можна виділити такі, як «Константинопольська імперія», «Імперія греків», «Східна імперія», «Пізня імперія», «Нижня імперія», і «Римська імперія». Все більш широке використання термінів «Візантія» та «Візантійська імперія», ймовірно, пов'язується з діяльністю історика XV століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB Лаоніка Халкоконділа, чиї праці були широко поширювалися, зокрема https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1 Ієронімом Вольфомhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Wolf [en], якому традиційно приписують запровадження терміну «Візантія» до історичної науки. До XIX століття разом з терміном «Візантійська імперія» найчастіше використовувалося «Імперія греків».
показати весь коментар
08.08.2025 16:07 Відповісти
ВАТИКАН.БУДЕ КРИШУВАТИ ВІЗИТ СВІТОВОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ ,КУПИВ ДАВНО КУЙЛО ПАПСЬКИЙ ПРЕСТІЛ, РАЗОМ ІЗ ПАПАМИ РОКІВ НА ПІСЯТ .
показати весь коментар
08.08.2025 15:38 Відповісти
Весело живем - ********** історії
показати весь коментар
08.08.2025 15:46 Відповісти
Так хутина в Італії арештують - БО СУДИ НЕ Підвладні діючий владі.
Ось приклад у Бразилії - судді відповіли, що якщо цей кривавий вбивця заявиться - то вони його арештують
УЯВІТЬ СОБІ , ЯКУ Предьяву СУДДЯМ ЗРОБИТЬ ЕС , ЯКЩО ВОНИ НЕ АРЕШТУЮТЬ ЦЮ СІРУ фашистську МОЛЬ
показати весь коментар
08.08.2025 15:54 Відповісти
тому трумп завів так великі мита проти Бразілії..
показати весь коментар
08.08.2025 16:10 Відповісти
Трамп хоче підставити Мелоні,щоб саме в Римі нівелювати Римський статут ?
показати весь коментар
08.08.2025 16:18 Відповісти
 
 