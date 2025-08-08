Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News
Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі наступного тижня.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією італійських урядових джерел, Трамп і Мелоні розмовляли у четвер, 7 серпня.
Якщо президенти США і Росії все-таки зустрінуться в Римі, то це відбудеться на території Ватикану, додали джерела телеканалу.
Речник міністерства закордонних справ Італії заявив Sky News: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".
Якщо Рим або Ватикан будуть обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Італія буде зобов'язана за Римським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни.
Путін розшукується за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному перевезенні людей з території України до Російської Федерації. МКС видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року.
Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Італія буде зобов'язана за Ромським статутом заарештувати Путіна, якщо він прилетить до країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3567703
***** не поїди. Засцить.
Він маніяк, а не дебіл.
Офіційна назва держави, що вживалася протягом усієї її історії, - «Імперія ромеїв» - підкреслювала спадкоємність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперіі Мешканці Візантії, серед яких були предки ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греків, південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'ян, румунів, молдаванів, італійців, французів, іспанців, турків, арабів, вірменів та багатьох інших ******** народів, називали себе ромеями або римлянами. Саме від цієї назви походить ******* самоназва декількох народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 румунів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 аромун, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8 ромів
Після падіння Візантії вчені раннього модерну користувалися багатьма назвами по відношенню до імперії, серед яких можна виділити такі, як «Константинопольська імперія», «Імперія греків», «Східна імперія», «Пізня імперія», «Нижня імперія», і «Римська імперія». Все більш широке використання термінів «Візантія» та «Візантійська імперія», ймовірно, пов'язується з діяльністю історика XV століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB Лаоніка Халкоконділа, чиї праці були широко поширювалися, зокрема https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1 Ієронімом Вольфомhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Wolf [en], якому традиційно приписують запровадження терміну «Візантія» до історичної науки. До XIX століття разом з терміном «Візантійська імперія» найчастіше використовувалося «Імперія греків».
Ось приклад у Бразилії - судді відповіли, що якщо цей кривавий вбивця заявиться - то вони його арештують
УЯВІТЬ СОБІ , ЯКУ Предьяву СУДДЯМ ЗРОБИТЬ ЕС , ЯКЩО ВОНИ НЕ АРЕШТУЮТЬ ЦЮ СІРУ фашистську МОЛЬ