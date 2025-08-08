УКР
Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним: Говорили про Україну та США

Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначається, Сі Цзіньпін та російський диктатор Путін обговорили війну в Україні та відносини між США та Росією

Повідомляється, що телефонна розмова відбулася напередодні очікуваного саміту між Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

За даними видання, Путін проінформував Сі Цзіньпіна про останні переговори між Росією та США і заявив, що Росія готова підтримувати тісний зв'язок з Китаєм.

Cвоєю чергою Сі Цзіньпін заявив, що Китай вітає продовження контактів між Росією та США, підтримує поліпшення відносин між ними та закликає до прогресу в політичному вирішенні "української кризи".

Крім того, китайський лідер заявив, що "складні питання не мають простих рішень" та додав, що Китай продовжуватиме сприяти переговорам з метою вирішення регіональних конфліктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня - в понеділок, 11 серпня.

Забігали, тVари, щось треба терміново обговорити. З чого б це раптом, не знаєте?
08.08.2025 15:00 Відповісти
Два борцуна за мир. За мир де володарюватимуть плішивий і жовтодупий п.дори.
08.08.2025 15:16 Відповісти
Сумніваюся, щоб Сі та Пу щось хороше говорили про Україну.
08.08.2025 15:00 Відповісти
Зараз путлєр питає дозволу **********, що йому робити!!! А розмови що хтось там когось вітає це для біомаси!!!
08.08.2025 15:05 Відповісти
Крім того, китайський лідер заявив, що "складні питання не мають простих рішень" ПРОСТЕ ПИТАННЯ.А НАКУЯ Ж ВИ РАШИСТСЬКО- КИТАЙСЬКІ СУЧІ ДІТИ СТВОРИЛИ ЦЕ СКЛАДНЕ ПИТАННЯ ПОГОДИВШИ РОЗПОЧАТИ ВІЙНУ В уКРАЇНІ ,
08.08.2025 16:06 Відповісти
普京·胡伊洛 ла-ла-ла-ла-ла-ла...
08.08.2025 16:25 Відповісти
 
 