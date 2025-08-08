Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним: Говорили про Україну та США
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на South China Morning Post.
Як зазначається, Сі Цзіньпін та російський диктатор Путін обговорили війну в Україні та відносини між США та Росією
Повідомляється, що телефонна розмова відбулася напередодні очікуваного саміту між Путіним та президентом США Дональдом Трампом.
За даними видання, Путін проінформував Сі Цзіньпіна про останні переговори між Росією та США і заявив, що Росія готова підтримувати тісний зв'язок з Китаєм.
Cвоєю чергою Сі Цзіньпін заявив, що Китай вітає продовження контактів між Росією та США, підтримує поліпшення відносин між ними та закликає до прогресу в політичному вирішенні "української кризи".
Крім того, китайський лідер заявив, що "складні питання не мають простих рішень" та додав, що Китай продовжуватиме сприяти переговорам з метою вирішення регіональних конфліктів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня - в понеділок, 11 серпня.
