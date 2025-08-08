УКР
Новини переговори з РФ Переговори Трампа і Путіна
2 908 23

Термін ультиматуму Трампа завершується: Путін вдає прогрес, але відмовляється від перемовин із Зеленським, - Sky News

Білий дім вимагає від Москви кроків до миру, але Путін натякає на зустріч із Трампом, дистанціюючись від переговорів із Зеленським

Термін ультиматуму президента США Дональда Трампа на адресу країни-окупанта Росії закінчується 8 серпня. Кремль намагається показати "прогрес", щоб уникнути жорстких санкцій, проте відмовляється від проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Sky News.

Зазначається,  що незадовго до дня завершення ультиматуму Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом. Мовляв, зустріч може відбутися вже наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними ЗМІ, спершу Трамп заявляв, що готовий зустрітися з російським лідером лише за присутності президента України Володимира Зеленського, проте згодом від цієї умови відмовився.

Щодо виконання Путіним жорстких вимог Трампа, американський президент сказав, що все залежатиме від самого Путіна.

"Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ - спроба досягнути реальних дій для закінчення війни, - Держдеп США

Путін, з одного боку, говорить про нібито свою готовність до перемовин із Зеленським, але "уточнює", що для цього "мають бути створені певні умови", а поки що цього немає. Таким чином, він намагається дистанціюватися від ідеї тристороннього саміту.

"Я вже багато разів говорив, що загалом нічого не маю проти цього, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов", - розповів Путін.

У Білому домі не виключають проведення двосторонньої або тристоронньої зустрічі, але визнають, що перспектива прямих переговорів між Путіним і Зеленським залишається невизначеною.

"Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення війни в Україні наразі малоймовірне, - CNN

Тим часом Трамп готується прийняти в п’ятницю президентів Азербайджану та Вірменії для підписання мирної угоди, наголошуючи на своєму прагненні завершити затяжні конфлікти.

Президент України у відповідь активізував телефонні консультації з європейськими лідерами, побоюючись, що Київ може бути відсунутим на другий план у разі прямого діалогу між Вашингтоном і Москвою.

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


Топ коментарі
+7
Мене вражає оця нісенітниця як від Трампа, так особливо від Зеленського, що виявляється, достатньо зустрітись з путлєром і війна закінчиться. Що воно дасть, окрім декілька годинного базікання плішивого педофіла, про якийсь там 1667 рік та ноги руських солдат, що валяються там і сям по всій планеті, займаючи тим самим, чужу територію та воняючи на всю округу?
Що воно дасть? Вони не хочуть миру. НЕ-ХО-ЧУТЬ!
А щоб захотіли треба пустити їм кров. От тоді і захочуть.
показати весь коментар
08.08.2025 12:24 Відповісти
+3
Доволі прості речі "агресор-жертва" і "боротьба-допомога" відповідно, перетворені на якесь натягування сови на глобус. Абсурд і маразм.
показати весь коментар
08.08.2025 12:21 Відповісти
+2
А який толк буде коли хитрий пуйло переговорить із Боневтіком, який колись на колінах просився "дядя Вова забери мене на засрашку, хоч за борги". Багато доброго на переговорах здобув Голобородько для України? Облажається як завжди, тільки його єдиного вигнали з Овального кабінета...
показати весь коментар
08.08.2025 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Трамп сказав шо має перший перебазарити з путлєром
показати весь коментар
08.08.2025 12:15 Відповісти
Мені він зовсім інше казав. А де ти його бачив?
показати весь коментар
08.08.2025 12:17 Відповісти
Знамените 1001 попередження китайозів.
показати весь коментар
08.08.2025 12:25 Відповісти
Полистайте назад - Трамп - я не не казав шо Зелі обов"зково вперед зустрітись з путлєром - я з ним зустрінусь
показати весь коментар
08.08.2025 12:25 Відповісти
Зеленський мабуть зараз ображається, що йому стали менше уваги придільяти. Після закінчення війни і виборів це буде єдине його бажання, щоб про нього всі забули. Але ніт Вова. Ми будем пам'ятати тебе, тварина мерзотна. Ніде не сховаєшся.
показати весь коментар
08.08.2025 12:20 Відповісти
Ох только не надо этого пафоса про нигде не спрячешся:Янукович спрятался,а чем этот хуже
показати весь коментар
08.08.2025 12:31 Відповісти
Якщо взяти за аксіому, що трампакс агент кремля і робить все на користь москви, то пазл складається і все логічно. А молоти язиком можна все, що завгодно.
показати весь коментар
08.08.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 12:25 Відповісти
короче ---санкцій не буде
показати весь коментар
08.08.2025 12:25 Відповісти
Трамп обісрався. НА ВЕСЬ СВІТ. Він дав кілька тижнів\днів, щоб хйло захопило Суми и принудило зе до капітуляції. Не вийшло.
Теперь ця потвора в Білому Домі вигадує, щоб таке тявкнути, щоб залишитися "чудовим хлопцем".
В підсумку: В кремлі - хйло, in White House - ссикло. А для рівноваги - в Маріінському - трепло.
показати весь коментар
08.08.2025 12:26 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 12:26 Відповісти
Трамп забуде про цей "ультиматум" і новий викладить, водить його за носа кремлівський як дурня.
показати весь коментар
08.08.2025 12:27 Відповісти
Потрібно заарештувати путіна, навіщо з ним домовлятися ? Він вбивця. Він повинен сидіти у в'язниці
показати весь коментар
08.08.2025 12:31 Відповісти
два просрочено-нелегитимных царька Всея Московии и Всея Ермаччины
показати весь коментар
08.08.2025 12:32 Відповісти
Скоро від зеленого карлика сахатиметься цілий світ.
показати весь коментар
08.08.2025 12:57 Відповісти
А я писала, що трампівський ультиматум закінчиться великим пшиком. Вже сотні доказів, що він агент кремля.
показати весь коментар
08.08.2025 13:08 Відповісти
У ху#ла на тампакса компромат.... Ніяких потужних санкцій не буде....
А якщо і будуть якісь, то чисто для галочки, щоб замилити очі лохам...😡
показати весь коментар
08.08.2025 13:09 Відповісти
До сраки ті всі ультиматуми чи санкції, тільки ЗСУ здатні закінчити війну звільнивши усі території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
08.08.2025 13:15 Відповісти
ти вже долучився до лав ЗСУ?
показати весь коментар
08.08.2025 14:05 Відповісти
 
 