Термін ультиматуму Трампа завершується: Путін вдає прогрес, але відмовляється від перемовин із Зеленським, - Sky News

Термін ультиматуму президента США Дональда Трампа на адресу країни-окупанта Росії закінчується 8 серпня. Кремль намагається показати "прогрес", щоб уникнути жорстких санкцій, проте відмовляється від проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що незадовго до дня завершення ультиматуму Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом. Мовляв, зустріч може відбутися вже наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними ЗМІ, спершу Трамп заявляв, що готовий зустрітися з російським лідером лише за присутності президента України Володимира Зеленського, проте згодом від цієї умови відмовився.

Щодо виконання Путіним жорстких вимог Трампа, американський президент сказав, що все залежатиме від самого Путіна.

"Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований", - додав Трамп.

Путін, з одного боку, говорить про нібито свою готовність до перемовин із Зеленським, але "уточнює", що для цього "мають бути створені певні умови", а поки що цього немає. Таким чином, він намагається дистанціюватися від ідеї тристороннього саміту.

"Я вже багато разів говорив, що загалом нічого не маю проти цього, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов", - розповів Путін.

У Білому домі не виключають проведення двосторонньої або тристоронньої зустрічі, але визнають, що перспектива прямих переговорів між Путіним і Зеленським залишається невизначеною.

"Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Тим часом Трамп готується прийняти в п’ятницю президентів Азербайджану та Вірменії для підписання мирної угоди, наголошуючи на своєму прагненні завершити затяжні конфлікти.

Президент України у відповідь активізував телефонні консультації з європейськими лідерами, побоюючись, що Київ може бути відсунутим на другий план у разі прямого діалогу між Вашингтоном і Москвою.