Переговори з РФ - спроба досягнути реальних дій для закінчення війни, - Держдеп США

Потенційні переговори президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним слід розглядати не як прояв довіри, а як необхідність добитися реальних дій, які зможуть припинити війну в Україні.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт.

"Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова", - зазначив Піготт.

Крім того, він підкреслив, що це також свідчить про зобов'язання, яке взяли на себе США від самого початку роботи чинної адміністрації – допомогти в прагненні до миру, в припиненні конфлікту та вбивствам. Речник підкреслив, що такий підхід зберігається, і ключем для досягнення рішення є дипломатичні переговори.

"Тож справа не в довірі, а в діях, і в тому, щоби зробити все можливе, аби допомогти в прагненні до миру та довести цю війну до кінця",- зазначив представник Держдепу.

Він наголосив, що США на постійній основі спілкуються з партнерами в Європі, в тому числі з Україною. Піггот також зауважив, що президент Трамп хоче, аби європейські партнери активізувалися в цьому питанні на багатьох напрямках.

"Наша кінцева мета – припинити цей конфлікт, посадити сторони за стіл переговорів, побачити припинення вогню, а також тривалий та міцний мир", - підкреслив представник Держдепу.

Водночас Піготт зазначив, що поки в розкладі держсекретаря Рубіо немає запланованих зустрічей з його українськими або російськими колегами.

Він також відмовився коментувати наміри США щодо введення санкцій і тарифів проти Росії та її торговельних партнерів 8 серпня, коли завершується термін дії ультиматуму президента Трампа проти Росії.

