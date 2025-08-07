Переговоры с РФ - попытка достичь реальных действий для окончания войны, - Госдеп США

Потенциальные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным следует рассматривать не как проявление доверия, а как необходимость добиться реальных действий, которые смогут прекратить войну в Украине.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не вопрос доверия, это вопрос действий. Президент описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России в течение последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова", - отметил Пиготт.

Кроме того, он подчеркнул, что это также свидетельствует об обязательствах, которые взяли на себя США с самого начала работы действующей администрации - помочь в стремлении к миру, в прекращении конфликта и убийств. Представитель подчеркнул, что такой подход сохраняется, и ключом для достижения решения являются дипломатические переговоры.

"Поэтому дело не в доверии, а в действиях, и в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь в стремлении к миру и довести эту войну до конца",- отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США на постоянной основе общаются с партнерами в Европе, в том числе с Украиной. Пиггот также отметил, что президент Трамп хочет, чтобы европейские партнеры активизировались в этом вопросе на многих направлениях.

"Наша конечная цель - прекратить этот конфликт, посадить стороны за стол переговоров, увидеть прекращение огня, а также длительный и прочный мир", - подчеркнул представитель Госдепа.

В то же время Пиготт отметил, что пока в расписании госсекретаря Рубио нет запланированных встреч с его украинскими или российскими коллегами.

Он также отказался комментировать намерения США по введению санкций и тарифов против России и ее торговых партнеров 8 августа, когда завершается срок действия ультиматума президента Трампа против России.

