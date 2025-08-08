УКР
Новини Мирна угода між Азербайджаном і Вірменією
890 8

Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди лідерами Азербайджану та Вірменії у Вашингтоні.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті", - зазначив Трамп.

За його словами, ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей.

Читайте також: РФ розширює військову присутність у Вірменії для посилення тиску на країни Південного Кавказу, - ГУР

Президент США заявив, що досі багато лідерів намагалися безрезультатно "покласти край війні" між Азербайджаном і Вірменією.

"Моя адміністрація вже досить давно веде переговори з обома сторонами. Завтра (8 серпня. - Ред.) президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі для офіційної церемонії підписання мирної угоди. Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами для спільного використання економічних можливостей, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. ... Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу", - підсумував він.

Також читайте: Азербайджан готує позови проти РФ до міжнародних судових інстанцій щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, - Алієв

Азербайджан (872) Алієв Ільхам (157) Вірменія (746) США (23998) Трамп Дональд (6661) Пашинян Нікол (135)


Сегодня в Белом доме, президент США принимает президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна. Ожидается, что в ходе переговоров будет разработан алгоритм заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, н главное - будет подписано рамочное соглашение, в котором кроме всего прочего, будет формализовано участие США, в этом процессе, через передачу Вашингтону контроля над Зангезурским коридором. Собственно говоря, это будет чем-то вроде точки сборки мирного договора.

Согласно данным Reuters, в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие этого транзитного коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP, сообщили официальные лица.

Маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США сдадут землю в субаренду консорциуму для инфраструктурного развития и управления. По этому поводу, азербайджанское издание MINVAL пишет следующее:

«Как сообщают источники в правительстве США, TRIPP - это масштабное соглашение о развитии и совместном предприятии между США и Арменией по строительству маршрута через южную часть Армении. Этот маршрут обеспечит беспрепятственный коммерческий доступ Азербайджана с основной территории до Нахчывана.

Ключевая особенность: проект является коммерческим, а не военным или связанным с безопасностью. США не будут размещать войска, но возьмут на себя ответственность за безопасную эксплуатацию маршрута через соглашения с «первоклассными операторами».

Название TRIPP выбрано намеренно, чтобы дистанцироваться от политически заряженного термина «коридор», который часто ассоциируется с российским влиянием. Проект позиционируется как возможность трансформации всего «Среднего коридора», улучшающего торговлю и транспортные потоки (электроэнергия, нефть, газ, оптоволокно) в регионе и далее - в Европу»

Стороны, вовлеченные в процесс считают, что этот шаг посредством коммерческих механизмов откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия. Кроме того, сегодня будет поставлена окончательная точка на формальном участии россии в разрешении давнего конфликта. Собственно говоря, произойдет «смена караула» и вместо москвы, посредником и активным участником мирного процесса, становятся США.

То есть стороны как бы сигнализируют миру о том, что москва, под видом миротворца, как раз и была генератором конфликта и подстрекателем войны. В общем, лидеры Азербайджана и Армении подпишут документы о роспуске Минской группы, которая оказалась бесполезной для разрешения конфликта и стала ширмой для манипуляций московских империалистов.

Но в данном случае, речь идет не только об окончании конфликта между двумя, противоборствующими сторонами, но и о более глубоких процессах, которые идут в регионе. Американские чиновники считают, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может привести к переговорам о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама» - серию договоров, которые Трамп заключил между Израилем и четырьмя мусульманскими странами в свой первый срок.

То есть речь идет о том, что регион южного Кавказа, становится на путь полной ликвидации влияния москвы и уходит в направлении нормального, вменяемого мира. Оно и понятно. Чем дальше от москвы, тем дальше от войны. Эта аксиома известна нам лучше, чем кому-то еще. Это будет одним из самых крупных провалов внешней политики прутина. За одно только это старика линчевали бы в любой другой стране, но не в курятнике. Там его продолжат вылизывать, горячими, шершавыми языками, до потного блеска лысины.
https://dl-news.defence-line.org/?p=64884
показати весь коментар
08.08.2025 08:59 Відповісти
головне то не це, а що Вірменія продає США - Зангезурський коридор.
показати весь коментар
08.08.2025 09:06 Відповісти
не продає, а здає в оренду.
показати весь коментар
08.08.2025 09:13 Відповісти
ета ачєрєдной удар в псіну...
показати весь коментар
08.08.2025 09:03 Відповісти
Додайте до TRIPP ще ЕRдогана, вийде чудова назва.
показати весь коментар
08.08.2025 09:25 Відповісти
шо робится, а де ж великий геополітик пуйло?
показати весь коментар
08.08.2025 09:52 Відповісти
Надовго?
показати весь коментар
08.08.2025 10:09 Відповісти
 
 