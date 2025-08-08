Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди лідерами Азербайджану та Вірменії у Вашингтоні.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті", - зазначив Трамп.

За його словами, ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей.

Президент США заявив, що досі багато лідерів намагалися безрезультатно "покласти край війні" між Азербайджаном і Вірменією.

"Моя адміністрація вже досить давно веде переговори з обома сторонами. Завтра (8 серпня. - Ред.) президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі для офіційної церемонії підписання мирної угоди. Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами для спільного використання економічних можливостей, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. ... Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу", - підсумував він.

