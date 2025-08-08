Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп анонсував підписання мирної угоди лідерами Азербайджану та Вірменії у Вашингтоні.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Я з нетерпінням чекаю на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті", - зазначив Трамп.
За його словами, ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей.
Президент США заявив, що досі багато лідерів намагалися безрезультатно "покласти край війні" між Азербайджаном і Вірменією.
"Моя адміністрація вже досить давно веде переговори з обома сторонами. Завтра (8 серпня. - Ред.) президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі для офіційної церемонії підписання мирної угоди. Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами для спільного використання економічних можливостей, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. ... Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу", - підсумував він.
Согласно данным Reuters, в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие этого транзитного коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP, сообщили официальные лица.
Маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США сдадут землю в субаренду консорциуму для инфраструктурного развития и управления. По этому поводу, азербайджанское издание MINVAL пишет следующее:
«Как сообщают источники в правительстве США, TRIPP - это масштабное соглашение о развитии и совместном предприятии между США и Арменией по строительству маршрута через южную часть Армении. Этот маршрут обеспечит беспрепятственный коммерческий доступ Азербайджана с основной территории до Нахчывана.
Ключевая особенность: проект является коммерческим, а не военным или связанным с безопасностью. США не будут размещать войска, но возьмут на себя ответственность за безопасную эксплуатацию маршрута через соглашения с «первоклассными операторами».
Название TRIPP выбрано намеренно, чтобы дистанцироваться от политически заряженного термина «коридор», который часто ассоциируется с российским влиянием. Проект позиционируется как возможность трансформации всего «Среднего коридора», улучшающего торговлю и транспортные потоки (электроэнергия, нефть, газ, оптоволокно) в регионе и далее - в Европу»
Стороны, вовлеченные в процесс считают, что этот шаг посредством коммерческих механизмов откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия. Кроме того, сегодня будет поставлена окончательная точка на формальном участии россии в разрешении давнего конфликта. Собственно говоря, произойдет «смена караула» и вместо москвы, посредником и активным участником мирного процесса, становятся США.
То есть стороны как бы сигнализируют миру о том, что москва, под видом миротворца, как раз и была генератором конфликта и подстрекателем войны. В общем, лидеры Азербайджана и Армении подпишут документы о роспуске Минской группы, которая оказалась бесполезной для разрешения конфликта и стала ширмой для манипуляций московских империалистов.
Но в данном случае, речь идет не только об окончании конфликта между двумя, противоборствующими сторонами, но и о более глубоких процессах, которые идут в регионе. Американские чиновники считают, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может привести к переговорам о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама» - серию договоров, которые Трамп заключил между Израилем и четырьмя мусульманскими странами в свой первый срок.
То есть речь идет о том, что регион южного Кавказа, становится на путь полной ликвидации влияния москвы и уходит в направлении нормального, вменяемого мира. Оно и понятно. Чем дальше от москвы, тем дальше от войны. Эта аксиома известна нам лучше, чем кому-то еще. Это будет одним из самых крупных провалов внешней политики прутина. За одно только это старика линчевали бы в любой другой стране, но не в курятнике. Там его продолжат вылизывать, горячими, шершавыми языками, до потного блеска лысины.
https://dl-news.defence-line.org/?p=64884