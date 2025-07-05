РФ розширює військову присутність у Вірменії для посилення тиску на країни Південного Кавказу, - ГУР

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

Особовий склад набирають серед військовослужбовців зс рф, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу - зокрема, в Північній Осетії та Адигеї.

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"Розгортання російських військ у Вірменії - це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь", - зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов.