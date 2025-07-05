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Новини Відносини РФ та Вірменії
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РФ розширює військову присутність у Вірменії для посилення тиску на країни Південного Кавказу, - ГУР

вірменія

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

Особовий склад набирають серед військовослужбовців зс рф, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу - зокрема, в Північній Осетії та Адигеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України, - ГУР МО

"Розгортання російських військ у Вірменії - це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь", - зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Автор: 

Азербайджан (866) Вірменія (741) ГУР (581)


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Топ коментарі
+7
А кацапи з вірменами побили горшки - чи то так - про людське око?
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05.07.2025 16:32 Відповісти
+5
Коли здохнуть
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05.07.2025 16:37 Відповісти
+5
Ну і як кацапи "завжди підтримали" Вірменію у війні з Азербайджаном? Та "підтримка" була тільки для того, щоб ці країни Кавказу завжди ворогували, а Вірменія залишалась в орбіті впливу росії.
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05.07.2025 16:45 Відповісти
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А кацапи з вірменами побили горшки - чи то так - про людське око?
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05.07.2025 16:32 Відповісти
Ну вірмени ж не дураки шоб з пуйлом іти на конфлікт ..їх кацапи завжди підтримували
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05.07.2025 16:36 Відповісти
Підтримували а потім Карабах здали - чухнувши звідти
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05.07.2025 16:40 Відповісти
1 Ну Карабах ніколи не був армянський .
2 Азербайджан скористався ситуацією
3 турки допомогли
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05.07.2025 16:47 Відповісти
До чого тут був чи ні?
Чи цікавило союзників гітлера, що там є у Франції чи срср німецьке, а що ні? Чи може корейців з іраном зараз цікавить, що в Україні є російського?
Турки допомогли своєму союзнику, а росія кинула.
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05.07.2025 17:10 Відповісти
Я ж кажу шо скористались ситуацією..
Зараз би таке зробити зробити не можливо .
А кацапи мають там свої бази і ще вони там нагадять всім
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05.07.2025 17:19 Відповісти
Ну і як кацапи "завжди підтримали" Вірменію у війні з Азербайджаном? Та "підтримка" була тільки для того, щоб ці країни Кавказу завжди ворогували, а Вірменія залишалась в орбіті впливу росії.
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05.07.2025 16:45 Відповісти
Так віками роблять..divide et impera
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05.07.2025 16:49 Відповісти
Чи ти думаєш як кацапи завоювати тюрські народи та калмиків свого часу ?
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05.07.2025 16:51 Відповісти
Тепер на кацапських базарах, починаючи з маааскви і закінчуючи усть-зажопінском, будуть руліть ари?
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05.07.2025 17:12 Відповісти
Так там вони рулять разом д азербайджанцями давно
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05.07.2025 17:20 Відповісти
Та коли ж вже ті кацапи навоюються!?!
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05.07.2025 16:35 Відповісти
Коли здохнуть
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05.07.2025 16:37 Відповісти
Московіти приречені, бо мауцкоускай каганат розпадеться, як московія миколки 2, або совдепія!!!
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05.07.2025 16:38 Відповісти
Вірменія якщо це допустить то наступним шагом буде розв'язання війни, гінуть будуть вірмени, а ху...лостан передасть як завжди, або приєднає до ху....лостану
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05.07.2025 16:36 Відповісти
А пам'ятаєте борщ, яким поливали наше посольство в Єрєванє?'
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05.07.2025 16:43 Відповісти
це Zопа
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05.07.2025 16:53 Відповісти
а Паша шо мовчить ?
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05.07.2025 16:54 Відповісти
тобто в тих кацапів руських ще і в арменіі армії є?
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05.07.2025 16:55 Відповісти
Для нас було б непогано якщо б кацапи там увʼязли у війні. Але, навряд чи це реально. Скоріш за все будуть якісь локальні БД, які мало впливатимуть на можливість вести війну з нами.
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05.07.2025 17:10 Відповісти
Насправді відлік занепаду і знищення московії вже почався , просто вроджено тупі і *********** московською пропагандою підари це не можуть усвідомити і це добре попри те що Україна поки відходить потроху ... своє заберемо з часом
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05.07.2025 17:16 Відповісти
Що за куйня? Вірменія хіба не послала парашу на парашу?
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05.07.2025 17:19 Відповісти
Будангє нічим більш чим займатися як вірменами.
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05.07.2025 17:29 Відповісти
А в Армении есть партизаны?
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05.07.2025 17:54 Відповісти
Скоро там пашиняшку напоят чает с полонием,а урусы,осетины и прочие продажные адыгешки понадобятся для поддержки нужного кремлю премьера.
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05.07.2025 17:58 Відповісти
 
 