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Новости Отношения РФ и Армении
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РФ расширяет военное присутствие в Армении для усиления давления на страны Южного Кавказа, - ГУР

вірменія

Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа - в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль пытается втянуть Лаос в агрессию против Украины, - ГУР МО

"Развертывание российских войск в Армении - это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации относительно безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Автор: 

Азербайджан (803) Армения (831) ГУР (501)


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Топ комментарии
+9
А кацапи з вірменами побили горшки - чи то так - про людське око?
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05.07.2025 16:32 Ответить
+7
Коли здохнуть
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05.07.2025 16:37 Ответить
+7
Ну і як кацапи "завжди підтримали" Вірменію у війні з Азербайджаном? Та "підтримка" була тільки для того, щоб ці країни Кавказу завжди ворогували, а Вірменія залишалась в орбіті впливу росії.
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05.07.2025 16:45 Ответить
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А кацапи з вірменами побили горшки - чи то так - про людське око?
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05.07.2025 16:32 Ответить
Ну вірмени ж не дураки шоб з пуйлом іти на конфлікт ..їх кацапи завжди підтримували
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05.07.2025 16:36 Ответить
Підтримували а потім Карабах здали - чухнувши звідти
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05.07.2025 16:40 Ответить
1 Ну Карабах ніколи не був армянський .
2 Азербайджан скористався ситуацією
3 турки допомогли
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05.07.2025 16:47 Ответить
До чого тут був чи ні?
Чи цікавило союзників гітлера, що там є у Франції чи срср німецьке, а що ні? Чи може корейців з іраном зараз цікавить, що в Україні є російського?
Турки допомогли своєму союзнику, а росія кинула.
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05.07.2025 17:10 Ответить
Я ж кажу шо скористались ситуацією..
Зараз би таке зробити зробити не можливо .
А кацапи мають там свої бази і ще вони там нагадять всім
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05.07.2025 17:19 Ответить
Ну і як кацапи "завжди підтримали" Вірменію у війні з Азербайджаном? Та "підтримка" була тільки для того, щоб ці країни Кавказу завжди ворогували, а Вірменія залишалась в орбіті впливу росії.
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05.07.2025 16:45 Ответить
Так віками роблять..divide et impera
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05.07.2025 16:49 Ответить
Чи ти думаєш як кацапи завоювати тюрські народи та калмиків свого часу ?
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05.07.2025 16:51 Ответить
Тепер на кацапських базарах, починаючи з маааскви і закінчуючи усть-зажопінском, будуть руліть ари?
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05.07.2025 17:12 Ответить
Так там вони рулять разом д азербайджанцями давно
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05.07.2025 17:20 Ответить
Та коли ж вже ті кацапи навоюються!?!
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05.07.2025 16:35 Ответить
Коли здохнуть
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05.07.2025 16:37 Ответить
Московіти приречені, бо мауцкоускай каганат розпадеться, як московія миколки 2, або совдепія!!!
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05.07.2025 16:38 Ответить
Вірменія якщо це допустить то наступним шагом буде розв'язання війни, гінуть будуть вірмени, а ху...лостан передасть як завжди, або приєднає до ху....лостану
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05.07.2025 16:36 Ответить
А пам'ятаєте борщ, яким поливали наше посольство в Єрєванє?'
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05.07.2025 16:43 Ответить
це Zопа
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05.07.2025 16:53 Ответить
а Паша шо мовчить ?
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05.07.2025 16:54 Ответить
тобто в тих кацапів руських ще і в арменіі армії є?
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05.07.2025 16:55 Ответить
Для нас було б непогано якщо б кацапи там увʼязли у війні. Але, навряд чи це реально. Скоріш за все будуть якісь локальні БД, які мало впливатимуть на можливість вести війну з нами.
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05.07.2025 17:10 Ответить
Насправді відлік занепаду і знищення московії вже почався , просто вроджено тупі і *********** московською пропагандою підари це не можуть усвідомити і це добре попри те що Україна поки відходить потроху ... своє заберемо з часом
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05.07.2025 17:16 Ответить
Що за куйня? Вірменія хіба не послала парашу на парашу?
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05.07.2025 17:19 Ответить
Будангє нічим більш чим займатися як вірменами.
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05.07.2025 17:29 Ответить
А в Армении есть партизаны?
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05.07.2025 17:54 Ответить
Скоро там пашиняшку напоят чает с полонием,а урусы,осетины и прочие продажные адыгешки понадобятся для поддержки нужного кремлю премьера.
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05.07.2025 17:58 Ответить
Що собі думає Пашинян? Для нього бажано було б мати в Вірменії базу НАТО, а не базу паРаші
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05.07.2025 18:23 Ответить
 
 