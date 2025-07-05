РФ расширяет военное присутствие в Армении для усиления давления на страны Южного Кавказа, - ГУР

Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа - в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

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"Развертывание российских войск в Армении - это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации относительно безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.