РФ расширяет военное присутствие в Армении для усиления давления на страны Южного Кавказа, - ГУР
Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.
Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа - в частности, в Северной Осетии и Адыгее.
"Развертывание российских войск в Армении - это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации относительно безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
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2 Азербайджан скористався ситуацією
3 турки допомогли
Чи цікавило союзників гітлера, що там є у Франції чи срср німецьке, а що ні? Чи може корейців з іраном зараз цікавить, що в Україні є російського?
Турки допомогли своєму союзнику, а росія кинула.
Зараз би таке зробити зробити не можливо .
А кацапи мають там свої бази і ще вони там нагадять всім
кацапівруських ще і в арменіі армії є?